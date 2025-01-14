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İstanbul'da trafik sorununa yeni çözüm: Otoparkta konaklama başladı
İstanbul'da trafik sorununa yeni çözüm: Otoparkta konaklama başladı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un yoğun trafiği ve iş temposu, kentte yaşayanları sıra dışı çözümler bulmaya itiyor. Sosyal medyada paylaştıkları sabah rutinleriyle dikkat çeken... 14.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
otopark
otopark ücreti
araba
yerli araba
iş yeri
iş insanı
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İstanbul’da yaşayan bir çift, trafik stresinden kaçınmak için sabah erken uyanarak iş yerinin otoparkında mesai saatine kadar uyuduklarını açıkladı.Sosyal medyada paylaştıkları sabah rutinleriyle gündem olan evli çift, sabah 05.30’da uyanarak evlerinden iş yerlerine trafiğe takılmadan gitmek için otoparkta uyuduklarını açıkladı. Çift, İstanbul trafiğinin sabah saatlerinde bile yoğun olduğunu ve bu durumun hem vakit kaybına hem de günün erken saatlerinde başlayan bir stres yüküne neden olduğunu belirtiyor. Görüntülerde “Erken çıkıp trafikten kurtuluyoruz. Otoparkta kısa bir uyku ile güne daha enerjik başlıyoruz” diyen çift bu çözümün kendileri için ideal olduğunu ifade ediyorlar.Uzmanlar uyarıda bulunduUzmanlar ise, böyle bir yöntemin kısa vadede pratik bir çözüm olabileceğini, ancak uzun vadede uyku düzenini ve kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Sağlıklı bir uyku için uygun bir ortamın önemine dikkat çeken uzmanlar, otopark gibi bir ortamın bu koşulları sağlamadığını vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/sislide-otopark-ucretlerine-zam-1091204883.html
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sabah trafiğinden kurtulmak için otoparkta uyumak
sabah trafiğinden kurtulmak için otoparkta uyumak

İstanbul'da trafik sorununa yeni çözüm: Otoparkta konaklama başladı

01:04 14.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturOtopark
Otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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İstanbul’un yoğun trafiği ve iş temposu, kentte yaşayanları sıra dışı çözümler bulmaya itiyor. Sosyal medyada paylaştıkları sabah rutinleriyle dikkat çeken evli bir çift, sabah 05.30’da uyanıp iş yerine erken gittiklerini ve mesai başlamadan önceki zamanı işyerinin otoparkında uyuyarak değerlendirdiklerini ifade etti.
İstanbul’da yaşayan bir çift, trafik stresinden kaçınmak için sabah erken uyanarak iş yerinin otoparkında mesai saatine kadar uyuduklarını açıkladı.
Sosyal medyada paylaştıkları sabah rutinleriyle gündem olan evli çift, sabah 05.30’da uyanarak evlerinden iş yerlerine trafiğe takılmadan gitmek için otoparkta uyuduklarını açıkladı. Çift, İstanbul trafiğinin sabah saatlerinde bile yoğun olduğunu ve bu durumun hem vakit kaybına hem de günün erken saatlerinde başlayan bir stres yüküne neden olduğunu belirtiyor. Görüntülerde “Erken çıkıp trafikten kurtuluyoruz. Otoparkta kısa bir uyku ile güne daha enerjik başlıyoruz” diyen çift bu çözümün kendileri için ideal olduğunu ifade ediyorlar.

Uzmanlar uyarıda bulundu

Uzmanlar ise, böyle bir yöntemin kısa vadede pratik bir çözüm olabileceğini, ancak uzun vadede uyku düzenini ve kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Sağlıklı bir uyku için uygun bir ortamın önemine dikkat çeken uzmanlar, otopark gibi bir ortamın bu koşulları sağlamadığını vurguluyor.
Otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2024
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