https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/istanbulda-trafik-sorununa-yeni-cozum-otoparkta-konaklama-basladi-1092640884.html

İstanbul'da trafik sorununa yeni çözüm: Otoparkta konaklama başladı

İstanbul'da trafik sorununa yeni çözüm: Otoparkta konaklama başladı

Sputnik Türkiye

İstanbul’un yoğun trafiği ve iş temposu, kentte yaşayanları sıra dışı çözümler bulmaya itiyor. Sosyal medyada paylaştıkları sabah rutinleriyle dikkat çeken... 14.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-14T01:04+0300

2025-01-14T01:04+0300

2025-01-14T01:04+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

otopark

otopark ücreti

araba

yerli araba

iş

iş yeri

iş insanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0e/1092640585_0:0:1792:1009_1920x0_80_0_0_8e484128e8f868937e28e26358079b56.jpg

İstanbul’da yaşayan bir çift, trafik stresinden kaçınmak için sabah erken uyanarak iş yerinin otoparkında mesai saatine kadar uyuduklarını açıkladı.Sosyal medyada paylaştıkları sabah rutinleriyle gündem olan evli çift, sabah 05.30’da uyanarak evlerinden iş yerlerine trafiğe takılmadan gitmek için otoparkta uyuduklarını açıkladı. Çift, İstanbul trafiğinin sabah saatlerinde bile yoğun olduğunu ve bu durumun hem vakit kaybına hem de günün erken saatlerinde başlayan bir stres yüküne neden olduğunu belirtiyor. Görüntülerde “Erken çıkıp trafikten kurtuluyoruz. Otoparkta kısa bir uyku ile güne daha enerjik başlıyoruz” diyen çift bu çözümün kendileri için ideal olduğunu ifade ediyorlar.Uzmanlar uyarıda bulunduUzmanlar ise, böyle bir yöntemin kısa vadede pratik bir çözüm olabileceğini, ancak uzun vadede uyku düzenini ve kalitesini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Sağlıklı bir uyku için uygun bir ortamın önemine dikkat çeken uzmanlar, otopark gibi bir ortamın bu koşulları sağlamadığını vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/sislide-otopark-ucretlerine-zam-1091204883.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sabah trafiğinden kurtulmak için otoparkta uyumak