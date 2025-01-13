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Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi: Ankara-İstanbul güzergahı ne kadar oldu?
Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi: Ankara-İstanbul güzergahı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yaptı. Yeni fiyatlarla Ankara-İstanbul hattı 540 TL'den 780 TL'ye yükseldi. Zamlar... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, 13 Ocak 2025 itibarıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarında düzenlemeye gitti. Yeni tarifeyle birlikte YHT’nin en popüler güzergahlarından biri olan Ankara-İstanbul hattının ücreti 780 TL olarak belirlendi. Daha önce 540 TL olan bu hattaki fiyat artışı dikkat çekti.TCDD Taşımacılık, yaptığı yazılı açıklamada fiyat artışlarının gerekçelerini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Sizlere ekonomik ve konforlu seyahat imkanı sunmaya devam edeceğiz."2025 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?Zam sonrası YHT güzergahlarındaki yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:Yüksek Hızlı Tren dışında kalan ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarının da güncellendiği belirtildi.
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Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geldi: Ankara-İstanbul güzergahı ne kadar oldu?

09:23 13.01.2025 (güncellendi: 09:28 13.01.2025)
© İHAÂşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü
Âşık Veysel’in günlerce yürüdüğü yol, YHT ile 2 saate düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© İHA
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TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren ve bölgesel tren bilet tarifelerine zam yaptı. Yeni fiyatlarla Ankara-İstanbul hattı 540 TL'den 780 TL'ye yükseldi. Zamlar enflasyon oranlarının altında tutulduğunu belirten TCDD, ekonomik ve konforlu seyahat imkanı sunmaya devam edeceklerini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, 13 Ocak 2025 itibarıyla Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarında düzenlemeye gitti. Yeni tarifeyle birlikte YHT’nin en popüler güzergahlarından biri olan Ankara-İstanbul hattının ücreti 780 TL olarak belirlendi. Daha önce 540 TL olan bu hattaki fiyat artışı dikkat çekti.
TCDD Taşımacılık, yaptığı yazılı açıklamada fiyat artışlarının gerekçelerini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sayın yolcularımız, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir. Sizlere ekonomik ve konforlu seyahat imkanı sunmaya devam edeceğiz."

2025 YHT bilet fiyatları ne kadar oldu?

Zam sonrası YHT güzergahlarındaki yeni fiyatlar şu şekilde belirlendi:
Ankara-İstanbul: 780 TL (eski fiyat: 540 TL)
Ankara-Konya: 360 TL (eski fiyat: 250 TL)
Ankara-Eskişehir: 390 TL (eski fiyat: 280 TL)
Yüksek Hızlı Tren dışında kalan ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarının da güncellendiği belirtildi.
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