https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/bitcoinden-bir-rekor-daha-son-donemin-en-yuksek-seviyesini-gordu-1091576538.html
Bitcoin’den bir rekor daha: Son dönemin en yüksek seviyesini gördü
Bitcoin’den bir rekor daha: Son dönemin en yüksek seviyesini gördü
Sputnik Türkiye
Bitcoin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın dijital varlıklara verdiği destek akabinde başladığı rallide 106 bin doları da aşarak yeni bir rekor kırdı. 16.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-16T10:36+0300
2024-12-16T10:36+0300
2024-12-16T10:36+0300
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Bitcoin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın dijital varlıklara verdiği destek ve ABD'yi sektörde baskın güç haline getirme planıyla başlayan yükselişi sürdürerek rekor seviyeye ulaştı.Bitcoin 106 bin doları aştıABD'de Trump'ın seçimlerden galip gelmesi ve kabine çalışmalarında kripto para piyasalarına ılımlı yaklaşan isimleri aday göstermesiyle yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 106 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda 105 bin 100 dolardan işlem görüyor.Bitcoin, Pazartesi günü Asya'da yüzde 3'ten fazla artarak 5 Aralık'taki önceki zirvesini aşarak benzeri görülmemiş bir şekilde 106 doları aştı. Bu yükseliş, daha geniş kripto piyasasındaki hissiyatı artırmaya yardımcı oldu.Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 7,25, son 3 ayda yüzde 81 ve yıl başından bu yana yüzde 149 yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/trumptan-kripto-para-aciklamasi-harika-bir-seyyapacagiz-1091470705.html
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bitcoin, trump bitcoin, bitcoin rekor, bitcoin 106 bin, bitcoin 107 bin
Bitcoin’den bir rekor daha: Son dönemin en yüksek seviyesini gördü
Bitcoin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın dijital varlıklara verdiği destek akabinde başladığı rallide 106 bin doları da aşarak yeni bir rekor kırdı.
Bitcoin, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın dijital varlıklara verdiği destek ve ABD'yi sektörde baskın güç haline getirme planıyla başlayan yükselişi sürdürerek rekor seviyeye ulaştı.
Bitcoin 106 bin doları aştı
ABD'de Trump'ın seçimlerden galip gelmesi ve kabine çalışmalarında kripto para piyasalarına ılımlı yaklaşan isimleri aday göstermesiyle yükseliş trendini sürdüren Bitcoin, 106 bin doları aşarak rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda 105 bin 100 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin, Pazartesi günü Asya'da yüzde 3'ten fazla artarak 5 Aralık'taki önceki zirvesini aşarak benzeri görülmemiş bir şekilde 106 doları aştı. Bu yükseliş, daha geniş kripto piyasasındaki hissiyatı artırmaya yardımcı oldu.
Bitcoin fiyatı ay başından bu yana yüzde 7,25, son 3 ayda yüzde 81 ve yıl başından bu yana yüzde 149 yükseldi.