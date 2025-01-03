https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/yenidogan-cetesi-sorusturmasinda-yeni-gelisme-18-supheli-hakkinda-fezleke-hazirlandi-1092330131.html

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme: 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı

Yenidoğan Çetesi soruşturmasında yeni gelişme: 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı

Sputnik Türkiye

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda yakalanan 18 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Fezlekede, cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T17:23+0300

2025-01-03T17:23+0300

2025-01-03T17:23+0300

türkiye

türkiye

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yavuz engin

fırat sarı

yenidoğan çetesi

bebek ölümü

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İstanbul'da bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları iddiasıyla 18 şüpheli hakkında daha fezleke hazırlandı. Şüpheliler arasında beş doktor, beş sağlık çalışanı, üç hemşire ve bir sivil bulunuyor. Fezlekede, yenidoğan çetesi soruşturmasını sürdüren savcı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza talebinde bulunuldu.İkinci dalga operasyonda tutuklanmışlardıBüyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ve kamuoyunda Yenidoğan Çetesi olarak bilinen soruşturma kapsamında 4 Aralık'ta ikinci bir operasyon daha gerçekleştirilmişti. Operasyonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çete lideri Fırat Sarı’yla birlikte hareket ettiklerini belirlediği 5 doktor, 5 sağlık çalışanı 3 hemşire ve 1 sivili gözaltına almıştı.Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezlekede şüphelilerin arasında cumhuriyet savcısı Yavuz Engin’i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin hakkında da ceza talebinde bulunulduğu görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/yenidogan-cetesi-savcisi-dosyadan-el-cektirildi-paylasimlarina-dava-1092328566.html

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türkiye, mustafa kemal zengin, yavuz engin, fırat sarı, yenidoğan çetesi, bebek ölümü