https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yeni-evleneceklere-faizsiz-kredide-sartlar-belli-oldu-iste-48-ay-vadeli-2-yil-geri-odemesiz-150-bin-1092625597.html

Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar belli oldu: İşte 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL için detaylar

Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar belli oldu: İşte 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL için detaylar

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek gençler için faizsiz kredi desteği başlatıldığını duyurdu. 150 bin lira tutarındaki kredi, 48 ay vadeli ve 2... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T16:23+0300

2025-01-13T16:23+0300

2025-01-13T16:23+0300

ekonomi

kredi

cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan

faizsiz kredi

evleneceklere faizsiz kredi

150 bin lira faizsiz kredi

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Yeni evlenenlere 150 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmeyi planlayan genç çiftlere yönelik yeni bir ekonomik destek paketini duyurdu. Erdoğan, “Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz” açıklamasını yaptı. Başvuruların bugün itibarıyla tüm illerde başladığını belirten Erdoğan, bu kredi desteğinin gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade etti. 150 bin lira tutarındaki evlilik kredisine başvurmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte yeni evlenecek çiftler için faizsiz evlilik kredisinin başvuru şartları...Yeni evleneceklere faizsiz kredi şartları neler?Faizsiz krediye başvurmak isteyenlerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler şunlar:Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılacak?Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu adresinden alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/cumhurbaskani-erdogan-isim-vermeden-ayse-barimi-isaret-etti-1092624432.html

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