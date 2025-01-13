https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yeni-evleneceklere-faizsiz-kredide-sartlar-belli-oldu-iste-48-ay-vadeli-2-yil-geri-odemesiz-150-bin-1092625597.html
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar belli oldu: İşte 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL için detaylar
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar belli oldu: İşte 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL için detaylar
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek gençler için faizsiz kredi desteği başlatıldığını duyurdu. 150 bin lira tutarındaki kredi, 48 ay vadeli ve 2... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T16:23+0300
2025-01-13T16:23+0300
2025-01-13T16:23+0300
ekonomi
kredi
cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
faizsiz kredi
evleneceklere faizsiz kredi
150 bin lira faizsiz kredi
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Yeni evlenenlere 150 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmeyi planlayan genç çiftlere yönelik yeni bir ekonomik destek paketini duyurdu. Erdoğan, “Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz” açıklamasını yaptı. Başvuruların bugün itibarıyla tüm illerde başladığını belirten Erdoğan, bu kredi desteğinin gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade etti. 150 bin lira tutarındaki evlilik kredisine başvurmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte yeni evlenecek çiftler için faizsiz evlilik kredisinin başvuru şartları...Yeni evleneceklere faizsiz kredi şartları neler?Faizsiz krediye başvurmak isteyenlerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler şunlar:Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılacak?Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu adresinden alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/cumhurbaskani-erdogan-isim-vermeden-ayse-barimi-isaret-etti-1092624432.html
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Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar belli oldu: İşte 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL için detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek gençler için faizsiz kredi desteği başlatıldığını duyurdu. 150 bin lira tutarındaki kredi, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olacak. Başvurular bugün itibarıyla başladı. Peki, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi şartları neler?
Yeni evlenenlere 150 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmeyi planlayan genç çiftlere yönelik yeni bir ekonomik destek paketini duyurdu. Erdoğan, “Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz” açıklamasını yaptı. Başvuruların bugün itibarıyla tüm illerde başladığını belirten Erdoğan, bu kredi desteğinin gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade etti. 150 bin lira tutarındaki evlilik kredisine başvurmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte yeni evlenecek çiftler için faizsiz evlilik kredisinin başvuru şartları...
Yeni evleneceklere faizsiz kredi şartları neler?
Faizsiz krediye başvurmak isteyenlerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler şunlar:
T.C. vatandaşı olmak
ve Türkiye’de ikamet etmek.
18-29 yaş arasında
olmak.
Başvuru tarihinden önce resmi nikâh günü almış ve düğüne en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmak.
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
.
Son 6 aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2,3 katını aşmaması
.
Evlilik öncesi ve sonrası sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek
.
Sabıka kaydının uygun olması (devlet güvenliğine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak).
Daha önce bu projeden kredi kullanmamış olmak.
Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılacak?
Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet
platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi hizmet sayfasına
girerek başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu
adresinden alınacak.