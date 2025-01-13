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Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar belli oldu: İşte 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL için detaylar
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar belli oldu: İşte 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL için detaylar
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek gençler için faizsiz kredi desteği başlatıldığını duyurdu. 150 bin lira tutarındaki kredi, 48 ay vadeli ve 2... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T16:23+0300
2025-01-13T16:23+0300
ekonomi
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cumhurbaşkanı recep tayyip erdoğan
faizsiz kredi
evleneceklere faizsiz kredi
150 bin lira faizsiz kredi
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Yeni evlenenlere 150 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmeyi planlayan genç çiftlere yönelik yeni bir ekonomik destek paketini duyurdu. Erdoğan, “Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz” açıklamasını yaptı. Başvuruların bugün itibarıyla tüm illerde başladığını belirten Erdoğan, bu kredi desteğinin gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade etti. 150 bin lira tutarındaki evlilik kredisine başvurmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte yeni evlenecek çiftler için faizsiz evlilik kredisinin başvuru şartları...Yeni evleneceklere faizsiz kredi şartları neler?Faizsiz krediye başvurmak isteyenlerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler şunlar:Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılacak?Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu adresinden alınacak.
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cumhurbaşkanı erdoğan kredi açıklaması, faizsiz kredi başvuru şartları, evlilik kredisi 2025, 150 bin lira faizsiz kredi, yeni evlenecekler için kredi, 2 yıl geri ödemesiz kredi, 48 ay vadeli kredi, evlilik kredisi başvuru, e-devlet evlilik kredisi, aile ve sosyal hizmetler kredi başvurusu, gençlere faizsiz kredi, evlilik kredisi şartları, yeni evlenenlere kredi, evlilik kredisi nasıl alınır, cumhurbaşkanı erdoğan evlilik kredisi açıklaması, evlilik kredisi başvuru şartları nelerdir, 150 bin lira faizsiz kredi nasıl alınır, 48 ay vadeli evlilik kredisi başvurusu, 2 yıl geri ödemesiz kredi şartları, genç çiftler için evlilik kredisi başvurusu, e-devlet evlilik kredisi başvuru sayfası, evlilik kredisi kimlere verilecek, faizsiz evlilik kredisine nasıl başvurulur, aile ve sosyal hizmetler faizsiz kredi başvurusu, yeni evlenenlere kredi desteği, evlilik kredisi başvuru tarihi ne zaman, evlilik kredisi başvuru linki, genç çiftler için devlet desteği

Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar belli oldu: İşte 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL için detaylar

16:23 13.01.2025
© AAEvlilik- Nikah- Düğün
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek gençler için faizsiz kredi desteği başlatıldığını duyurdu. 150 bin lira tutarındaki kredi, 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz olacak. Başvurular bugün itibarıyla başladı. Peki, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira kredi şartları neler?
Yeni evlenenlere 150 bin lira, 2 yıl geri ödemesiz ve 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi şartları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlenmeyi planlayan genç çiftlere yönelik yeni bir ekonomik destek paketini duyurdu. Erdoğan, “Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz” açıklamasını yaptı. Başvuruların bugün itibarıyla tüm illerde başladığını belirten Erdoğan, bu kredi desteğinin gençlerin evlilik süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediğini ifade etti. 150 bin lira tutarındaki evlilik kredisine başvurmak için bazı şartlar bulunuyor. İşte yeni evlenecek çiftler için faizsiz evlilik kredisinin başvuru şartları...

Yeni evleneceklere faizsiz kredi şartları neler?

Faizsiz krediye başvurmak isteyenlerin karşılaması gereken bazı şartlar bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler şunlar:
T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek.
18-29 yaş arasında olmak.
Başvuru tarihinden önce resmi nikâh günü almış ve düğüne en az 2, en fazla 6 ay kalmış olmak.
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.
Son 6 aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2,3 katını aşmaması.
Evlilik öncesi ve sonrası sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmek.
Sabıka kaydının uygun olması (devlet güvenliğine karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak).
Daha önce bu projeden kredi kullanmamış olmak.

Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılacak?

Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-yeni-evlenecekler-icin-evlilik-kredisi-basvurusu adresinden alınacak.
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