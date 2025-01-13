https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/cumhurbaskani-erdogan-isim-vermeden-ayse-barimi-isaret-etti-1092624432.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden Ayşe Barım'ı işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermeden Ayşe Barım'ı işaret etti

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. ID ajansı sahibi Ayşe Barım'la ilgili iddialar son günlerde gündemde... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T15:58+0300

2025-01-13T15:58+0300

2025-01-13T15:58+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ayşe barım

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Ünlü menajer ve ID İletişim'in kurucusu olan Ayşe Barım, sektörde "tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı" iddialarıyla gündeme geldi. Bu iddialar, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda geniş yankı uyandırdı.Yurtdışına çıkış yasağıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları ve haberlerde yer alan iddiaları ihbar kabul ederek Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattı. Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi adına Barım’a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca, oyunculuk sektöründeki diğer menajer ve cast ajansları da incelemeye alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada isim vermeden Ayşe Barım'ı işaret ederken popüler dizi platformları hakkında konuştu. Erdoğan, "Tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Neo-liberal kültür akımları sınırları aşarak dünyanın dört bir yanına nüfuz ediyor, toplumsal dokuyu şekillendiriyor. Dijital platformlarda yer bulan diziler, filmler, yayınlar ve daha pek çok içerik, çoğu zaman kültür erozyonu ve kimlik aşınması gibi telafisi zor süreçlere sebep oluyor" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:"Bilinçli, kasıtlı ve ısrarlı bir şekilde servis edilen bu içerikler, başta cinsiyetsizleştirme politikaları olmak üzere LGBT ve diğer gayr-i fitri akımların da alan kazanmasına yol açıyor. Gelinen noktada şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. LGBT'nin koçbaşı olarak kullanıldığı cinsiyetsizleştirme politikalarının öncelikle hedefi ailedir ve aile kurumunun kutsiyetidir. Kim ne derse desin. Bu konuda Türkiye'nin tavrı bellidir. Bundan geri adım asla söz konusu olmayacaktır."Rekabet Kurumu 21 şirketi inceliyorSektördeki tekelleşme iddialarının artması üzerine Rekabet Kurumu, oyunculuk sektöründe faaliyet gösteren 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. En çok konuşulan isim ise ID İletişim’in ortaklarından Ayşe Barım oldu. Barım, sektördeki etkisi ve konumu nedeniyle incelemelerin merkezine oturdu.Ayşe Barım kimdir?Ayşe Barım, eğitim hayatına English Highschool for Girls’te başladı. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite sonrası, Londra’da iki yıl boyunca çalışarak iletişim eğitimi aldı ve bu alanda deneyim kazandı.1992-2001 yılları arasında medya ve halkla ilişkiler sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Barım, bu süreçte önemli pozisyonlarda yer aldı. Kariyer basamaklarını hızla tırmanan Barım, şu pozisyonlarda görev aldı:2001-2002 yılları arasında ortağı olduğu İmaj Entertainment’ta Genel Müdürlük yapan Barım, bu tecrübesinin ardından kariyerine yeni bir yön verdi.2002 yılında kurduğu ID İletişim, Türkiye’nin en başarılı menajerlik ve basın ilişkileri ajanslarından biri haline geldi. Barım, ajansı aracılığıyla sanatçı menajerliği, basın ilişkileri ve sosyal medya danışmanlığı gibi hizmetler sunmaya başladı. ID İletişim ayrıca televizyon dizileri ve sinema filmleri için basın danışmanlığı hizmeti de veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/erdogan-yeni-dogacak-ilk-cocuk-icin-verdigimiz-tek-seferlik-dogum-yardimini-5-bin-liraya-1092622763.html

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recep tayyip erdoğan, ayşe barım, dizi, reklam, reklam kampanyası, reklam kurulu