https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yangin-felaketinde-evini-kaybeden-unlu-oyuncu-mel-gibsondan-komplo-teorileri-kasitli-cikarilmis-1092614265.html
Yangın felaketinde evini kaybeden ünlü oyuncu Mel Gibson'dan komplo teorileri: 'Kasıtlı çıkarılmış olabilir'
Yangın felaketinde evini kaybeden ünlü oyuncu Mel Gibson'dan komplo teorileri: 'Kasıtlı çıkarılmış olabilir'
Sputnik Türkiye
Los Angeles'ta çıkan yangınların Malibu'ya ulaşmasıyla yaklaşık 14.5 milyon dolarlık evini kaybeden ünlü oyuncu Mel Gibson, yangınların 'evleri temizlemek için... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T12:07+0300
2025-01-13T12:07+0300
2025-01-13T12:07+0300
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yangın alarmı
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Los Angeles yangınlarında evini kaybeden ünlü oyuncu Mel Gibson, 'yangınların evleri temizlemek için çıkarıldığı' yönündeki teorisini paylaştı. 69 yaşındaki ünlü oyuncu Gibson, Malibu'daki yaklaşık 14.5 milyon dolarlık malikanesinin yanması ardından ortaya attığı iddiada, itfaiye departmanlarında mevcut su eksikliğinin, Los Angeles'taki ölümcül orman yangınlarının değerli arazilerden evleri temizlemek için çıkarılmış olabileceğini söylüyor.Bir podcast'e konuşan Gibson, mevcut su eksikliği ve kasırga koşullarının bu teoriyi düşünmeye ittiğini söyledi. Saatte 100 mil hıza ulaşan rüzgarlar ve yangın muslukları, hidrantlarda yeterli suyun olmaması Los Angeles'ta başlayan yangınların büyümesine neden oldu. Yangında şu ana kadar en az 24 kişinin öldüğü açıklanırken, birçok kişi evinden oldu. Geçen hafta, bir adamın yangın çıkarma şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınmasına da atıfta bulunan Mel Gibson, kundakçıların yangın başlatmak için görevlendirilmiş olabileceğini ve sadece kendi istekleriyle hareket etmiş olabileceğini iddia ediyor. Ünlü oyuncu yakalanan şüphelilerin bazılarının 'oldukça donanımlı' göründüğünü herhangi bir sebepten su rezervlerini boşaltmış olabileceklerini söylüyor.Böyle teoriler üretmenin çılgınca olduğunu belirten oyuncu, aynı zamanda 'yangınların kasıtlı olarak başlatılıp başlatılmadığı konusunda emin olamadığını, akıllara birçok sorunun geldiğini' dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/los-angeles-yangini-kontrol-altina-alinmaya-calisiliyor-itfaiyede-49-milyon-dolar-butce-kesintisi-1092560586.html
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abd, mel gibson, los angeles, malibu, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, komplo teorisi
abd, mel gibson, los angeles, malibu, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, komplo teorisi
Yangın felaketinde evini kaybeden ünlü oyuncu Mel Gibson'dan komplo teorileri: 'Kasıtlı çıkarılmış olabilir'
Los Angeles'ta çıkan yangınların Malibu'ya ulaşmasıyla yaklaşık 14.5 milyon dolarlık evini kaybeden ünlü oyuncu Mel Gibson, yangınların 'evleri temizlemek için bilerek çıkartılmış olabileceği' teorisini ortaya attı.
Los Angeles yangınlarında evini kaybeden ünlü oyuncu Mel Gibson, 'yangınların evleri temizlemek için çıkarıldığı' yönündeki teorisini paylaştı. 69 yaşındaki ünlü oyuncu Gibson, Malibu'daki yaklaşık 14.5 milyon dolarlık malikanesinin yanması ardından ortaya attığı iddiada, itfaiye departmanlarında mevcut su eksikliğinin, Los Angeles'taki ölümcül orman yangınlarının değerli arazilerden evleri temizlemek için çıkarılmış olabileceğini söylüyor.
Bir podcast'e konuşan Gibson, mevcut su eksikliği ve kasırga koşullarının bu teoriyi düşünmeye ittiğini söyledi. Saatte 100 mil hıza ulaşan rüzgarlar ve yangın muslukları, hidrantlarda yeterli suyun olmaması Los Angeles'ta başlayan yangınların büyümesine neden oldu. Yangında şu ana kadar en az 24 kişinin öldüğü açıklanırken, birçok kişi evinden oldu.
Geçen hafta, bir adamın yangın çıkarma şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınmasına da atıfta bulunan Mel Gibson, kundakçıların yangın başlatmak için görevlendirilmiş olabileceğini ve sadece kendi istekleriyle hareket etmiş olabileceğini iddia ediyor. Ünlü oyuncu yakalanan şüphelilerin bazılarının 'oldukça donanımlı' göründüğünü herhangi bir sebepten su rezervlerini boşaltmış olabileceklerini söylüyor.
Böyle teoriler üretmenin çılgınca olduğunu belirten oyuncu, aynı zamanda 'yangınların kasıtlı olarak başlatılıp başlatılmadığı konusunda emin olamadığını, akıllara birçok sorunun geldiğini' dile getirdi.