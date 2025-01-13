https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/valilik-duyurdu-14-ocakta-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1092633941.html
Valilik duyurdu: 14 Ocak'ta tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Valilik duyurdu: 14 Ocak'ta tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, olumsuz... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T18:53+0300
2025-01-13T18:53+0300
2025-01-13T18:53+0300
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Kırklareli Valiliği, Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verdi.Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, valilik tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, ilçedeki taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların eğitim sürecini olumsuz etkilememesi için bu tedbirin alındığı belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/ogretmenler-grev-karari-aldi-13-ocak-pazartesi-gunu-okullar-tatil-mi-1092437894.html
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kırklareli tatil mi, okullar yarın tatil mi, kar tatili ne zaman, ara tatil ne zaman, karne ne zaman, okul tatili, kofçaz tatili mi
kırklareli tatil mi, okullar yarın tatil mi, kar tatili ne zaman, ara tatil ne zaman, karne ne zaman, okul tatili, kofçaz tatili mi
Valilik duyurdu: 14 Ocak'ta tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak Kofçaz ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verileceği duyuruldu.
Kırklareli Valiliği, Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verdi.
Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, valilik tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, ilçedeki taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların eğitim sürecini olumsuz etkilememesi için bu tedbirin alındığı belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Kırklareli 5 günlük hava durumu nedir?
Salı
3°
0°
Zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı
Çarşamba
3°
-2°
Kalanı bulutlu
Perşembe
5°
-4°
Bol güneş ışığı
Cuma
7°
-2°
Bol güneş ışığı
Cumartesi
9°
0°
Güneşli