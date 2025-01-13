https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/valilik-duyurdu-14-ocakta-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1092633941.html

Valilik duyurdu: 14 Ocak'ta tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Valilik duyurdu: 14 Ocak'ta tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı, olumsuz... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T18:53+0300

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Kırklareli Valiliği, Kofçaz ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verdi.Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, valilik tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, ilçedeki taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların eğitim sürecini olumsuz etkilememesi için bu tedbirin alındığı belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı tarihlerde idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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