https://anlatilaninotesi.com.tr/20240927/uc-gun-suren-hindu-festivalinde-can-kaybi-37si-cocuk-toplamda-46-kisi-bogularak-oldu-1088510741.html

Üç gün süren Hindu festivalinde can kaybı: 37'si çocuk toplamda 46 kişi boğularak öldü

Üç gün süren Hindu festivalinde can kaybı: 37'si çocuk toplamda 46 kişi boğularak öldü

Sputnik Türkiye

Üç gün süren Hindu festivalinde, 37'si, çocuk olmak üzere 46 kişinin boğularak öldüğü bildirildi. Yetkililer şimdiye kadar 43 kişinin cesedine ulaştı, kayıp üç... 27.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-27T12:16+0300

2024-09-27T12:16+0300

2024-09-27T12:16+0300

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Doğu Hindistan'ın Bihar eyaletinin 15 ayrı bölgesinde düzenlenen ve üç gün süren Hindu festivalinin bir parçası olan ritüeller sırasında nehirlerde ve göletlerde banyo yaparken 37'si çocuk olmak üzere toplamda 46 kişinin boğulduğu bildirildi. 37 ölen çocuğun ailelerine eyalet hükümeti tarafından 400 bin rupi tazminat ödeneceği duyuruldu.Çocukların refahı için kutlanılan festivalde, Çarşamba günü on beş ayrı bölgenin nehir ve göletlerinde yaşanan izdihamdan dolayı çok sayıda boğulma vakası yaşandı. 'Jivitputrika' festivali olarak bilinen bu festivalde, anneler çocukların refahı için 24 saat boyunca oruç tutuyor. Çocuklarının uzun ömürlü olması ve refahı için yapılan kutsal dalışlar, can kaybı sayılarını daha da çoğaltıyor.Hindistan'da dini festivaller sırasında boğulma vakaları oldukça yaygın olmakla birlikte Temmuz ayında gerçekleştirilen festivalde izdihamdan dolayı en az 121 kişi hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/hindistanda-magh-mala-festivali-1081508900.html

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asya & pasifik, hindistan, hindu, festival, oruç, çocuk, can kaybı, gelenek