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Üç gün süren Hindu festivalinde can kaybı: 37'si çocuk toplamda 46 kişi boğularak öldü
Üç gün süren Hindu festivalinde can kaybı: 37'si çocuk toplamda 46 kişi boğularak öldü
Sputnik Türkiye
Üç gün süren Hindu festivalinde, 37'si, çocuk olmak üzere 46 kişinin boğularak öldüğü bildirildi. Yetkililer şimdiye kadar 43 kişinin cesedine ulaştı, kayıp üç... 27.09.2024, Sputnik Türkiye
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Doğu Hindistan'ın Bihar eyaletinin 15 ayrı bölgesinde düzenlenen ve üç gün süren Hindu festivalinin bir parçası olan ritüeller sırasında nehirlerde ve göletlerde banyo yaparken 37'si çocuk olmak üzere toplamda 46 kişinin boğulduğu bildirildi. 37 ölen çocuğun ailelerine eyalet hükümeti tarafından 400 bin rupi tazminat ödeneceği duyuruldu.Çocukların refahı için kutlanılan festivalde, Çarşamba günü on beş ayrı bölgenin nehir ve göletlerinde yaşanan izdihamdan dolayı çok sayıda boğulma vakası yaşandı. 'Jivitputrika' festivali olarak bilinen bu festivalde, anneler çocukların refahı için 24 saat boyunca oruç tutuyor. Çocuklarının uzun ömürlü olması ve refahı için yapılan kutsal dalışlar, can kaybı sayılarını daha da çoğaltıyor.Hindistan'da dini festivaller sırasında boğulma vakaları oldukça yaygın olmakla birlikte Temmuz ayında gerçekleştirilen festivalde izdihamdan dolayı en az 121 kişi hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240308/hindistanda-magh-mala-festivali-1081508900.html
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asya & pasifik, hindistan, hindu, festival, oruç, çocuk, can kaybı, gelenek
asya & pasifik, hindistan, hindu, festival, oruç, çocuk, can kaybı, gelenek

Üç gün süren Hindu festivalinde can kaybı: 37'si çocuk toplamda 46 kişi boğularak öldü

12:16 27.09.2024
© AP Photo / Rafiq MaqboolHindu festivali
Hindu festivali - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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Üç gün süren Hindu festivalinde, 37'si, çocuk olmak üzere 46 kişinin boğularak öldüğü bildirildi. Yetkililer şimdiye kadar 43 kişinin cesedine ulaştı, kayıp üç kişi için aramalar sürdürülüyor.
Doğu Hindistan'ın Bihar eyaletinin 15 ayrı bölgesinde düzenlenen ve üç gün süren Hindu festivalinin bir parçası olan ritüeller sırasında nehirlerde ve göletlerde banyo yaparken 37'si çocuk olmak üzere toplamda 46 kişinin boğulduğu bildirildi. 37 ölen çocuğun ailelerine eyalet hükümeti tarafından 400 bin rupi tazminat ödeneceği duyuruldu.
Çocukların refahı için kutlanılan festivalde, Çarşamba günü on beş ayrı bölgenin nehir ve göletlerinde yaşanan izdihamdan dolayı çok sayıda boğulma vakası yaşandı. 'Jivitputrika' festivali olarak bilinen bu festivalde, anneler çocukların refahı için 24 saat boyunca oruç tutuyor. Çocuklarının uzun ömürlü olması ve refahı için yapılan kutsal dalışlar, can kaybı sayılarını daha da çoğaltıyor.
Hindistan'da dini festivaller sırasında boğulma vakaları oldukça yaygın olmakla birlikte Temmuz ayında gerçekleştirilen festivalde izdihamdan dolayı en az 121 kişi hayatını kaybetmişti.
Hindistan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
MULTİMEDYA
Hindistan'da Magh Mala festivali
8 Mart, 11:58
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