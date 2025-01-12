https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/uskudarda-kanalizasyon-denize-akti-yagmur-yagdiginda-burasi-insan-diskilariyla-doluyor-1092596495.html

Üsküdar’da kanalizasyon denize aktı, bölge sakinleri şikayetçi: ‘Yağmur yağdığında burası insan dışkılarıyla doluyor’

Üsküdar’da kanalizasyon denize aktı, bölge sakinleri şikayetçi: ‘Yağmur yağdığında burası insan dışkılarıyla doluyor’

Sputnik Türkiye

Üsküdar'da, kanalizasyon suyunun denize akması sonucu çevre kirliliği oluşurken suyun aktığı yer kahverengiye dönüştü. Çevre sakinleri yoğun yağmur sonrası... 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T20:36+0300

2025-01-12T20:36+0300

2025-01-12T20:38+0300

türkiye

istanbul

çengelköy

kanalizasyon

çevre kirliliği

kirlilik

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Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize atı. Yoğun yağışların ardından her defasında aynı durumla karşılaştıklarını söyleyen semt sakinleri, 'deniz yüzeyi dışkı ile doluyor' dedi.Çengelköy'de kanalizasyon suyu denize aktıÇengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı.Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.'Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor'Çevre sakini Yücel Kalyoncu, kanalizasyon suyunun aktığı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu söyledi.Bazı zamanlar lağımın denize aktığını ifade eden Kalyoncu, "Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor. Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor." dedi.'Sorun olmadığında geliyorlar, yağmur sonrası gelmeleri gerekli'Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/izmir-korfezindeki-kirlilikle-mucadelede-yeni-donem-derinlik-artirilacak-akinti-hizlandirilacak-1091531383.html

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