https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/uskudarda-kanalizasyon-denize-akti-yagmur-yagdiginda-burasi-insan-diskilariyla-doluyor-1092596495.html
Üsküdar’da kanalizasyon denize aktı, bölge sakinleri şikayetçi: ‘Yağmur yağdığında burası insan dışkılarıyla doluyor’
Üsküdar’da kanalizasyon denize aktı, bölge sakinleri şikayetçi: ‘Yağmur yağdığında burası insan dışkılarıyla doluyor’
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Üsküdar'da, kanalizasyon suyunun denize akması sonucu çevre kirliliği oluşurken suyun aktığı yer kahverengiye dönüştü. Çevre sakinleri yoğun yağmur sonrası... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T20:36+0300
2025-01-12T20:36+0300
2025-01-12T20:38+0300
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istanbul
çengelköy
kanalizasyon
çevre kirliliği
kirlilik
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Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize atı. Yoğun yağışların ardından her defasında aynı durumla karşılaştıklarını söyleyen semt sakinleri, 'deniz yüzeyi dışkı ile doluyor' dedi.Çengelköy'de kanalizasyon suyu denize aktıÇengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı.Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.'Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor'Çevre sakini Yücel Kalyoncu, kanalizasyon suyunun aktığı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu söyledi.Bazı zamanlar lağımın denize aktığını ifade eden Kalyoncu, "Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor. Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor." dedi.'Sorun olmadığında geliyorlar, yağmur sonrası gelmeleri gerekli'Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/izmir-korfezindeki-kirlilikle-mucadelede-yeni-donem-derinlik-artirilacak-akinti-hizlandirilacak-1091531383.html
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istanbul deniz kirliliği, üsküdar insan dışkısı, deniz insan dışkısı, üsküdar deniz kirliliği, çengelköy deniz kirliliği
istanbul deniz kirliliği, üsküdar insan dışkısı, deniz insan dışkısı, üsküdar deniz kirliliği, çengelköy deniz kirliliği
Üsküdar’da kanalizasyon denize aktı, bölge sakinleri şikayetçi: ‘Yağmur yağdığında burası insan dışkılarıyla doluyor’
20:36 12.01.2025 (güncellendi: 20:38 12.01.2025)
Üsküdar'da, kanalizasyon suyunun denize akması sonucu çevre kirliliği oluşurken suyun aktığı yer kahverengiye dönüştü. Çevre sakinleri yoğun yağmur sonrası deniz yüzeyinin insan dışkısıyla dolduğunu belirtti.
Üsküdar'da kanalizasyon suyu denize atı. Yoğun yağışların ardından her defasında aynı durumla karşılaştıklarını söyleyen semt sakinleri, 'deniz yüzeyi dışkı ile doluyor' dedi.
Çengelköy'de kanalizasyon suyu denize aktı
Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı.
Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.
'Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor'
Çevre sakini Yücel Kalyoncu, kanalizasyon suyunun aktığı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu söyledi.
Bazı zamanlar lağımın denize aktığını ifade eden Kalyoncu, "Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor. Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor." dedi.
'Sorun olmadığında geliyorlar, yağmur sonrası gelmeleri gerekli'
Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."