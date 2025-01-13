https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/unlu-senarist-gani-mujdeden-menajer-ayse-barima-destek-deli-sacmaligina-dogru-giderken-1092628407.html
Ünlü senarist Gani Müjde'den, menajer Ayşe Barım'a destek: 'Deli saçmalığına doğru giderken'
Ünlü senarist Gani Müjde'den, menajer Ayşe Barım'a destek: 'Deli saçmalığına doğru giderken'
Sputnik Türkiye
Ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde, dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının odağında olan menajer Ayşe Barım'a destek verdi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T16:49+0300
2025-01-13T16:49+0300
2025-01-13T16:49+0300
yaşam
ayşe barım
gani müjde
serenay sarıkaya
tekelleşme
dizi
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Dizi ve sinema sektöründe 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken, ünlü menajer Ayşe Barım'a senarist ve yönetmen Gani Müjde'den destek geldi. Müjde, 'Ayşe Barım olayı bir "deli saçmalığına" doğru giderken' diyerek, "Sevseniz de sevmeseniz de menajerler zaten kendi oyuncularına alan açmak için varlar. Bu yüzden "O rol bana gelecekti. Ayşe Barım müdahale ederek kendi oyuncusuna verdi" , "şu oyuncuyu istiyorsan bunları da almak zorundasın" türündeki iddialar hukuki bir şikayet konusu olamaz" dedi. Sanat ve magazin dünyası bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim şirketinin sahibi Ayşe Barım'la ilgili iddiaları konuşuyor. Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları 'sektörden uzaklaştırdığı' iddia edilirken, Barım hakkında soruşturma da sürüyor. Bazı isimler yaptıkları açıklamalarla Barım'ı suçlarken, senarist ve yönetmen Gani Müjde destek verdi. 'Olmayan bir suçtan menajeri köşeye sıkıştırma politikası'Sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Barım olayı bir "deli saçmalığına" doğru giderken sektöre 30 yıl emek vermiş biri olarak bir iki kelam da ben edeyim" diyen Müjde şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/unlu-isimlerin-menajeri-ayse-barim-hakkinda-yurt-disi-cikis-yasagi-1092614001.html
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ayşe barım olayı, ayşe barım, gani müjde ayşe barım açıklaması, ayşe barım soruşturma, ayşe barım tekelleşme,
Ünlü senarist Gani Müjde'den, menajer Ayşe Barım'a destek: 'Deli saçmalığına doğru giderken'
Ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde, dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının odağında olan menajer Ayşe Barım'a destek verdi.
Dizi ve sinema sektöründe 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken, ünlü menajer Ayşe Barım'a senarist ve yönetmen Gani Müjde'den destek geldi. Müjde, 'Ayşe Barım olayı bir "deli saçmalığına" doğru giderken' diyerek, "Sevseniz de sevmeseniz de menajerler zaten kendi oyuncularına alan açmak için varlar. Bu yüzden "O rol bana gelecekti. Ayşe Barım müdahale ederek kendi oyuncusuna verdi" , "şu oyuncuyu istiyorsan bunları da almak zorundasın" türündeki iddialar hukuki bir şikayet konusu olamaz" dedi.
Sanat ve magazin dünyası bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim şirketinin sahibi Ayşe Barım'la ilgili iddiaları konuşuyor. Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları 'sektörden uzaklaştırdığı' iddia edilirken, Barım hakkında soruşturma da sürüyor. Bazı isimler yaptıkları açıklamalarla Barım'ı suçlarken, senarist ve yönetmen Gani Müjde destek verdi.
'Olmayan bir suçtan menajeri köşeye sıkıştırma politikası'
Sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Barım olayı bir "deli saçmalığına" doğru giderken sektöre 30 yıl emek vermiş biri olarak bir iki kelam da ben edeyim" diyen Müjde şu ifadeleri kullandı:
"Belki tercihler dolayısıyla bazı oyuncu arkadaşlarımın canı yanmış, tercihlere müdahale edildiği için sıkıntı yaşamış olabilirler ama bu hukuken bir suç değil arkadaşlar...Sevseniz de sevmeseniz de menajerler zaten kendi oyuncularına alan açmak için varlar. Bu yüzden "O rol bana gelecekti. Ayşe Barım müdahale ederek kendi oyuncusuna verdi" , "şu oyuncuyu istiyorsan bunları da almak zorundasın" türündeki iddialar hukuki bir şikayet konusu olamaz. Bazı oyuncular "etik bir sorun"dur diyebilirler , belki de haklılar ama bir menajerin oyuncu havuzundaki oyuncularının özel hayatlarından girip "olmayan bir suçtan" menajeri köşeye sıkıştırma politikası bana doğru ve hakkaniyetli gelmiyor. Sektörün tartışılacak çok daha büyük sorunları varken hele..."