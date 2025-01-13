https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/unlu-senarist-gani-mujdeden-menajer-ayse-barima-destek-deli-sacmaligina-dogru-giderken-1092628407.html

Ünlü senarist Gani Müjde'den, menajer Ayşe Barım'a destek: 'Deli saçmalığına doğru giderken'

Ünlü senarist Gani Müjde'den, menajer Ayşe Barım'a destek: 'Deli saçmalığına doğru giderken'

Sputnik Türkiye

Ünlü senarist ve yönetmen Gani Müjde, dizi sektöründeki tekelleşme iddialarının odağında olan menajer Ayşe Barım'a destek verdi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T16:49+0300

2025-01-13T16:49+0300

2025-01-13T16:49+0300

yaşam

ayşe barım

gani müjde

serenay sarıkaya

tekelleşme

dizi

id iletişim

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Dizi ve sinema sektöründe 'tekelleşme' iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken, ünlü menajer Ayşe Barım'a senarist ve yönetmen Gani Müjde'den destek geldi. Müjde, 'Ayşe Barım olayı bir "deli saçmalığına" doğru giderken' diyerek, "Sevseniz de sevmeseniz de menajerler zaten kendi oyuncularına alan açmak için varlar. Bu yüzden "O rol bana gelecekti. Ayşe Barım müdahale ederek kendi oyuncusuna verdi" , "şu oyuncuyu istiyorsan bunları da almak zorundasın" türündeki iddialar hukuki bir şikayet konusu olamaz" dedi. Sanat ve magazin dünyası bir çok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim şirketinin sahibi Ayşe Barım'la ilgili iddiaları konuşuyor. Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları 'sektörden uzaklaştırdığı' iddia edilirken, Barım hakkında soruşturma da sürüyor. Bazı isimler yaptıkları açıklamalarla Barım'ı suçlarken, senarist ve yönetmen Gani Müjde destek verdi. 'Olmayan bir suçtan menajeri köşeye sıkıştırma politikası'Sosyal medyasından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Barım olayı bir "deli saçmalığına" doğru giderken sektöre 30 yıl emek vermiş biri olarak bir iki kelam da ben edeyim" diyen Müjde şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/unlu-isimlerin-menajeri-ayse-barim-hakkinda-yurt-disi-cikis-yasagi-1092614001.html

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