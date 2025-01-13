https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/putin-ve-pezeskiyan-tarihi-anlasma-icin-bulusacak-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzalanacak-1092625013.html

Putin ve Pezeşkiyan tarihi anlaşma için buluşacak: Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalanacak

Putin ve Pezeşkiyan tarihi anlaşma için buluşacak: Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalanacak

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'ın 17 Ocak Cuma günü Moskova'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacak... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T15:59+0300

2025-01-13T15:59+0300

2025-01-13T15:59+0300

dünya

iran

rusya

vladimir putin

mesud pezeşkiyan

kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

moskova

kremlin

tahran

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092624092_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_6238f9fa0852d4389ca66c97cd475261.jpg

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 17 Ocak Cuma günü Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.Ticaret, yatırım, ulaştırma, lojistik ve beşeri alanlarda da olmak üzere ikili işbirliğini geliştirme perspektiflerini istişare edecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pezeşkiyan, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuları da masaya yatıracak.Görüşmenin sonunda Putin ve Pezeşkiyan, Rusya ve İran arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalayacak.Liderlerin görüşmenin ardından basının karşısına çıkarak tarihi anlaşma ve ilişkilerde gelinen nokta hakkında açıklama yapması da bekleniyor. İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, anlaşmanın bir giriş bölümü ve 47 maddeden oluştuğunu belirtmişti.Rusya ve İran arasında 2001’de imzalanan ‘ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkelerine’ ilişkin mevcut anlaşmanın yerini alması amaçlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ilgili çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında, tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı.Medya, anlaşmanın Ekim ayında Kazan'da yapılan BRICS Zirvesi sırasında imzalanmasının planlandığını bildirmişti. Ancak taraflar, imza töreninin İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/avrupanin-en-buyuk-lityum-yataklarindan-biri-rusyanin-kontrolune-gecti-1092621242.html

iran

rusya

moskova

tahran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, rusya, vladimir putin, mesud pezeşkiyan, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, moskova, kremlin, tahran