Topkapı Sarayı'nda jandarmaların 'silahtar' kıyafetiyle nöbeti: 'Bize ulaşanlardan teşekkür alıyoruz'

"Dünya müzeciliğinde olduğu gibi dönemi yansıtan ve dönemi anlatan bazı uygulamaları gerçekleştirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de dönemin kıyafetleri ile buradaki saray görevlilerini saray içerisinde gezdirerek, nöbet tutturarak, ziyaretçilerin ilgisini artırmak ve dönemi anlatmak."

"Tabii ki biz bunları belirlerken özellikle döneme ait eserleri inceledik ve o dönemde silahtarların giydiği kıyafet şekillerini, desenlerini, renklerini, dönemin belgeleriyle tanıtarak, dönemin belgelerine bakarak uygulamaya aldık. Bu uygulama sadece bizde değil, dünya müzeciliğinde de çokça kullanılan bir yöntemdir. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla gelen ziyaretçilerimizin de ilgisini çekmekte ve ayrıca o dönemi tabiri caizse az da olsa yaşatmaktadır."