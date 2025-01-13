https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/topkapi-sarayinda-jandarmalarin-silahtar-kiyafetiyle-nobeti-bize-ulasanlardan--tesekkur-aliyoruz-1092635051.html
Topkapı Sarayı'nda jandarmaların 'silahtar' kıyafetiyle nöbeti: 'Bize ulaşanlardan teşekkür alıyoruz'
Topkapı Sarayı'nda jandarmaların 'silahtar' kıyafetiyle nöbeti: 'Bize ulaşanlardan teşekkür alıyoruz'
Sputnik Türkiye
Topkapı Sarayı'nda yeni başlatılan bir uygulamayla jandarmalar artık Osmanlı döneminin 'silahtar' kıyafetleriyle nöbet tutuyor. Topkapı Sarayı Daire Başkanı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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topkapı
jandarma genel komutanlığı
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Türkiye'nin önemli tarihi yapılarından Topkapı Sarayı'nda ağırladığı çok sayıda turistin ilgilisi çekme amacıyla yeni bir uygulamanın başlatıldığı belirtildi.Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nda artık Osmanlı döneminde görevli olan silahtarların kıyafetlerini giyen jandarmalar nöbet tutuyor.Topkapı Sarayı Cumhuriyet'in ilanından sonra Jandarma Genel Komutanlığı'nın korumasına verilmişti. Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman ziyaretçilerin ilgisini artırmak istediklerini şöyle aktardı:Bu uygulamanın ilk olduğunu açıklayan Kocaman, benzer uygulamaları hayata geçireceklerini ifade etti.Uygulamanın ilgi gördüğünü anlatan Kocaman çok sayıda teşekkür aldıklarını da şöyle dile getirdi:Silahtar nedir, Osmanlı'daki grevi neydi?Osmanlı'da padişahın silahları ile silah depolarından sorumlu saray görevlileri olan silahtarlar Enderun'un en nüfuzlu siması ve amiri olarak bilinirlerdi.Silahtarlar Topkapı Sarayı'nın özellikle ikinci ve üçüncü avlularında koruma görevi yaparlardı.
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topkapı sarayı, topkapı, jandarma genel komutanlığı, türkiye
Topkapı Sarayı'nda jandarmaların 'silahtar' kıyafetiyle nöbeti: 'Bize ulaşanlardan teşekkür alıyoruz'
20:09 13.01.2025 (güncellendi: 20:10 13.01.2025)
Topkapı Sarayı'nda yeni başlatılan bir uygulamayla jandarmalar artık Osmanlı döneminin 'silahtar' kıyafetleriyle nöbet tutuyor. Topkapı Sarayı Daire Başkanı Kocaman dönemi anlatan bazı uygulamaları gerçekleştirmek istediklerini vurgulayarak, sosyal medyada veya bizzat kendilerine ulaşanlardan teşekkür aldıklarını söyledi.
Türkiye'nin önemli tarihi yapılarından Topkapı Sarayı'nda ağırladığı çok sayıda turistin ilgilisi çekme amacıyla yeni bir uygulamanın başlatıldığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı'nda artık Osmanlı döneminde görevli olan silahtarların kıyafetlerini giyen jandarmalar nöbet tutuyor.
Topkapı Sarayı Cumhuriyet'in ilanından sonra Jandarma Genel Komutanlığı'nın korumasına verilmişti.
Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman ziyaretçilerin ilgisini artırmak istediklerini şöyle aktardı:
"Dünya müzeciliğinde olduğu gibi dönemi yansıtan ve dönemi anlatan bazı uygulamaları gerçekleştirmek istiyoruz. Bunlardan bir tanesi de dönemin kıyafetleri ile buradaki saray görevlilerini saray içerisinde gezdirerek, nöbet tutturarak, ziyaretçilerin ilgisini artırmak ve dönemi anlatmak."
"Tabii ki biz bunları belirlerken özellikle döneme ait eserleri inceledik ve o dönemde silahtarların giydiği kıyafet şekillerini, desenlerini, renklerini, dönemin belgeleriyle tanıtarak, dönemin belgelerine bakarak uygulamaya aldık. Bu uygulama sadece bizde değil, dünya müzeciliğinde de çokça kullanılan bir yöntemdir. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla gelen ziyaretçilerimizin de ilgisini çekmekte ve ayrıca o dönemi tabiri caizse az da olsa yaşatmaktadır."
Bu uygulamanın ilk olduğunu açıklayan Kocaman, benzer uygulamaları hayata geçireceklerini ifade etti.
Uygulamanın ilgi gördüğünü anlatan Kocaman çok sayıda teşekkür aldıklarını da şöyle dile getirdi:
"Topkapı Sarayı 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar payitaht olarak kalan bir saraydır. Ondan dolayı burada olması gerekenler neyse onları inceleyip zamanla uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz. Bu yıl saraya önemli mekanlar katacağız. Bunların başında harem olsun, darphane olsun, yine birinci avlu ve alt bahçelerdeki yeni müzecilik alanlarını da hayata geçireceğiz. Jandarma birliğimiz sarayın dış korumasını gerçekleştirmektedir. Saray içerisinde de atlı birliğimiz var. Onlar olsun, yeni uygulamaya aldığımız bu silahtarların nöbet uygulaması olsun çok ilgi çektiğini gördük. Sosyal medyada veya bizzat bize ulaşanlardan teşekkür alıyoruz, bu da bizim sevindiriyor."
Silahtar nedir, Osmanlı'daki grevi neydi?
Osmanlı'da padişahın silahları ile silah depolarından sorumlu saray görevlileri olan silahtarlar Enderun'un en nüfuzlu siması ve amiri olarak bilinirlerdi.
Silahtarlar Topkapı Sarayı'nın özellikle ikinci ve üçüncü avlularında koruma görevi yaparlardı.