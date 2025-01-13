https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/gss-borcu-olanlar-dikkat-sgk-banka-hesaplarina-haciz-koydu-1092634646.html

GSS borcu olanlar dikkat: SGK, banka hesaplarına haciz koydu

GSS borcu olanlar dikkat: SGK, banka hesaplarına haciz koydu

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9.4 milyon Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan kişilere e-haciz... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T19:15+0300

2025-01-13T19:15+0300

2025-01-13T19:15+0300

türkiye

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Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan kişilere e-haciz gönderildiği ve banka hesaplarına bloke konulduğu iddia edildi.Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından 9.4 milyon Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişiye e-haciz gönderildiğini ve bu kişilerin banka hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı. Cenkci, bu uygulamanın milyonlarca kişiyi zor durumda bıraktığını belirterek, toplumun büyük bir kısmını derinden etkilediğine dikkat çekti.SGK Uzmanı Cenkci, borçları nedeniyle hacize uğrayan esnafın, özellikle SGK işveren primleri ve vergi borçlarını ödeyemediğini ve halkı mağdur ettiğini ifade etti. Ayrıca, uzun bir süredir kamu borç yapılandırması beklentisi olduğunu, ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamada bu yapılandırma düzenlemesinin olmayacağı bilgisinin verildiğini belirtti. Cenkci, hükümetin borç yapılandırmasından neden vazgeçtiğini sorgularken, bu değişikliğin arkasında siyasi hesaplar olduğunu öne sürdü.

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