https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/gss-borcu-olanlar-dikkat-sgk-banka-hesaplarina-haciz-koydu-1092634646.html
GSS borcu olanlar dikkat: SGK, banka hesaplarına haciz koydu
GSS borcu olanlar dikkat: SGK, banka hesaplarına haciz koydu
Sputnik Türkiye
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9.4 milyon Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan kişilere e-haciz... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T19:15+0300
2025-01-13T19:15+0300
2025-01-13T19:15+0300
türkiye
sgk
sosyal güvenlik kurumu (sgk)
sgk il müdürlüğü
emekli
emekli maaşı
banka
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prim
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Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan kişilere e-haciz gönderildiği ve banka hesaplarına bloke konulduğu iddia edildi.Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından 9.4 milyon Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişiye e-haciz gönderildiğini ve bu kişilerin banka hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı. Cenkci, bu uygulamanın milyonlarca kişiyi zor durumda bıraktığını belirterek, toplumun büyük bir kısmını derinden etkilediğine dikkat çekti.SGK Uzmanı Cenkci, borçları nedeniyle hacize uğrayan esnafın, özellikle SGK işveren primleri ve vergi borçlarını ödeyemediğini ve halkı mağdur ettiğini ifade etti. Ayrıca, uzun bir süredir kamu borç yapılandırması beklentisi olduğunu, ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamada bu yapılandırma düzenlemesinin olmayacağı bilgisinin verildiğini belirtti. Cenkci, hükümetin borç yapılandırmasından neden vazgeçtiğini sorgularken, bu değişikliğin arkasında siyasi hesaplar olduğunu öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/sgk-binlerce-eve-yazi-gonderdi-emekliler-3-is-gunu-icinde-ifade-verecek--1092365038.html
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk il müdürlüğü, emekli, emekli maaşı, banka, banka hesabı, prim, prim borcu, gss prim borcu, haciz, e-haciz
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), sgk il müdürlüğü, emekli, emekli maaşı, banka, banka hesabı, prim, prim borcu, gss prim borcu, haciz, e-haciz
GSS borcu olanlar dikkat: SGK, banka hesaplarına haciz koydu
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9.4 milyon Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan kişilere e-haciz gönderildiğini ve banka hesaplarına bloke konulduğunu duyurdu. Cenkci, SGK borcu bulunanlara yönelik yapılan bu uygulamanın, borçların tahsil edilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan kişilere e-haciz gönderildiği ve banka hesaplarına bloke konulduğu iddia edildi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından 9.4 milyon Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan kişiye e-haciz gönderildiğini ve bu kişilerin banka hesaplarına bloke konulduğunu açıkladı. Cenkci, bu uygulamanın milyonlarca kişiyi zor durumda bıraktığını belirterek, toplumun büyük bir kısmını derinden etkilediğine dikkat çekti.
SGK Uzmanı Cenkci, borçları nedeniyle hacize uğrayan esnafın, özellikle SGK işveren primleri ve vergi borçlarını ödeyemediğini ve halkı mağdur ettiğini ifade etti. Ayrıca, uzun bir süredir kamu borç yapılandırması beklentisi olduğunu, ancak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yaptığı açıklamada bu yapılandırma düzenlemesinin olmayacağı bilgisinin verildiğini belirtti. Cenkci, hükümetin borç yapılandırmasından neden vazgeçtiğini sorgularken, bu değişikliğin arkasında siyasi hesaplar olduğunu öne sürdü.