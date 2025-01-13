https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/sgk-ve-abb-arasinda-borc-krizi-mevzuat-geregi-mumkun-degil-1092635451.html

SGK ve ABB arasında borç krizi: 'Mevzuat gereği mümkün değil'

SGK ve ABB arasında borç krizi: 'Mevzuat gereği mümkün değil'

Sputnik Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) arasında yaşanan tartışmaya ilişkin SGK'den açıklama yapıldı. SGK, üzerinde haciz, şerh... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T20:19+0300

2025-01-13T20:19+0300

2025-01-13T20:19+0300

türkiye

sgk

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SGK, üzerinde haciz bulunan taşınmazları devralmasının mevzuat gereği mümkün olmadığını belirtirken, ABB, SGK'ye borç yapılandırması için 572 taşınmaz sunduğunu açıkladı.SGK ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) arasında yaşanan borç krizine ilişkin SGK'den ilk açıklama geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, ABB tarafından sunulan üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan gayrimenkulleri devralmalarının mevzuat gereği mümkün olmadığını belirtti. Açıklamada, SGK’nin yalnızca satış kabiliyeti bulunan, haciz veya ipotek olmayan taşınmazları kabul edebileceği vurgulanırken şimdiye kadar bin 200’den fazla gayrimenkul devir işleminin gerçekleştirildiği ve bunlarda hiçbirinde haciz veya ipotek bulunmadığı ifade edildi. SGK, belediyelere borç yapılandırma konusunda her türlü desteği sunmaya devam edeceğini açıkladı.572 taşınmaz sunulduÖte yandan, ABB, konuya dair yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sözlerini gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, SGK’ye borç yapılandırma için 572 taşınmaz sunulduğunu ifade etti. ABB, Anafartalar Çarşısı gibi satılabilir taşınmazlar da dahil olmak üzere toplamda 33 kalem taşınmazı SGK'ye bildirdiğini ve bu arsaların toplam değerinin 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olduğunu belirtti. Ayrıca, bu taşınmazlar üzerindeki haciz tutarının yaklaşık 3 milyon lira olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/gss-borcu-olanlar-dikkat-sgk-banka-hesaplarina-haciz-koydu-1092634646.html

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