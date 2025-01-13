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Selçuk Bayraktar duyurdu: Teknofest 2025 ne zaman?
Selçuk Bayraktar duyurdu: Teknofest 2025 ne zaman?
Sputnik Türkiye
TEKNOFEST, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs'ta teknoloji ve inovasyon meraklılarını ağırlayacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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TEKNOFEST 2025, 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek.Dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenecek. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek olan etkinlik, teknoloji ve inovasyon alanında çığır açacak projeleri ve yarışmalarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.Teknofest yarışmaları neler?TEKNOFEST, 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla dikkat çekiyor. Yarışmalar, toplumsal fayda sağlayan yenilikçi projelerden, geleceğin teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek:Teknofest Kıbrıs ne zaman?TEKNOFEST, sadece yarışmalarla değil, ziyaretçilere sunacağı etkinliklerle de unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 1-4 Mayıs'ta festival kapsamında, nefes kesen hava gösterileri, coşkulu konserler, bilgilendirici seminerler, çeşitli sergiler ve teknoloji atölyeleri yer alacak. Ayrıca sanal gerçeklik tüneli, planetaryum, gökyüzü gözlemleri ve öğrenciler için özel uçuş etkinlikleri gibi yenilikçi deneyim alanları da ziyaretçilere açık olacak.Teknofest Ödülü ne kadar?TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarında, katılımcılara toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde ödül ve maddi destek sağlanacak. Takımlara 2.5 milyon TL ödül, 3 milyon TL ise proje geliştirme desteği verilecek. Ayrıca, ulaşım ve konaklama desteğiyle de yarışmacılara önemli kolaylıklar sunulacağı ifade edildi.
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Selçuk Bayraktar duyurdu: Teknofest 2025 ne zaman?

17:54 13.01.2025
© Mustafa ÇiftçiAlper Gezeravcı
Alper Gezeravcı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Mustafa Çiftçi
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TEKNOFEST, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs'ta teknoloji ve inovasyon meraklılarını ağırlayacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada etkinliğin 1-4 Mayıs tarihlerinde Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda düzenleneceğini açıkladı.
TEKNOFEST 2025, 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek.
Dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenecek. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek olan etkinlik, teknoloji ve inovasyon alanında çığır açacak projeleri ve yarışmalarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Teknofest yarışmaları neler?

TEKNOFEST, 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla dikkat çekiyor. Yarışmalar, toplumsal fayda sağlayan yenilikçi projelerden, geleceğin teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek:
Sosyal İnovasyon Yarışması: Toplum yararına yenilikçi çözümler geliştiren gençler, sosyal sorumluluk bilinciyle projelerini hayata geçirecek.
Uçan Araba Simülasyon Yarışması: Geleceğin ulaşım sistemlerine yön verecek otonom uçuş sistemleri ve stratejik kontrol mekanizmaları yarışacak.
Araştırma Proje Yarışması: Tarım, çevre ve enerji alanlarında yaratıcı fikirler ortaya koyarak sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlanacak.
Robolig Mavi Vatan Yarışması: Robotik ve kodlama becerileriyle geleceğe ışık tutan projeler geliştirilecek.
Turizm Teknolojileri Yarışması: Kuzey Kıbrıs’ın doğal ve kültürel zenginliklerini akıllı teknolojilerle birleştiren yenilikçi projeler yarışacak.
Drone Şampiyonası-Kıbrıs Etabı: Hız, kontrol ve teknik becerilerin sınandığı adrenalin dolu anlara sahne olacak.
HackMasters-Mavi Vatan Yarışması: Katılımcılar, siber güvenlik alanında kritik güvenlik senaryolarında yetkinliklerini sergileyecek.

Teknofest Kıbrıs ne zaman?

TEKNOFEST, sadece yarışmalarla değil, ziyaretçilere sunacağı etkinliklerle de unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 1-4 Mayıs'ta festival kapsamında, nefes kesen hava gösterileri, coşkulu konserler, bilgilendirici seminerler, çeşitli sergiler ve teknoloji atölyeleri yer alacak. Ayrıca sanal gerçeklik tüneli, planetaryum, gökyüzü gözlemleri ve öğrenciler için özel uçuş etkinlikleri gibi yenilikçi deneyim alanları da ziyaretçilere açık olacak.

Teknofest Ödülü ne kadar?

TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarında, katılımcılara toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde ödül ve maddi destek sağlanacak. Takımlara 2.5 milyon TL ödül, 3 milyon TL ise proje geliştirme desteği verilecek. Ayrıca, ulaşım ve konaklama desteğiyle de yarışmacılara önemli kolaylıklar sunulacağı ifade edildi.
Teknofest - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
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TEKNOFEST Akdeniz heyecanı başladı: Gençler teknolojiye akın etti
2 Ekim 2024, 17:58
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