https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/selcuk-bayraktar-duyurdu-teknofest-2025-ne-zaman-1092632295.html

Selçuk Bayraktar duyurdu: Teknofest 2025 ne zaman?

Selçuk Bayraktar duyurdu: Teknofest 2025 ne zaman?

Sputnik Türkiye

TEKNOFEST, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs'ta teknoloji ve inovasyon meraklılarını ağırlayacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T17:54+0300

2025-01-13T17:54+0300

2025-01-13T17:54+0300

türkiye

kıbrıs

kuzey kıbrıs

teknofest

selçuk bayraktar

teknoloji

bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

sanayi ve teknoloji bakanlığı

iha

insansız hava aracı (iha)

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TEKNOFEST 2025, 1-4 Mayıs tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek.Dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri olan TEKNOFEST, 2025 yılında Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenecek. 1-4 Mayıs tarihleri arasında Ercan Havalimanı Eski Terminal Binası’nda gerçekleştirilecek olan etkinlik, teknoloji ve inovasyon alanında çığır açacak projeleri ve yarışmalarıyla ziyaretçilerini ağırlayacak.Teknofest yarışmaları neler?TEKNOFEST, 7 ana kategori ve 14 alt kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla dikkat çekiyor. Yarışmalar, toplumsal fayda sağlayan yenilikçi projelerden, geleceğin teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek:Teknofest Kıbrıs ne zaman?TEKNOFEST, sadece yarışmalarla değil, ziyaretçilere sunacağı etkinliklerle de unutulmaz bir deneyim yaşatacak. 1-4 Mayıs'ta festival kapsamında, nefes kesen hava gösterileri, coşkulu konserler, bilgilendirici seminerler, çeşitli sergiler ve teknoloji atölyeleri yer alacak. Ayrıca sanal gerçeklik tüneli, planetaryum, gökyüzü gözlemleri ve öğrenciler için özel uçuş etkinlikleri gibi yenilikçi deneyim alanları da ziyaretçilere açık olacak.Teknofest Ödülü ne kadar?TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmalarında, katılımcılara toplamda 5 milyon TL’nin üzerinde ödül ve maddi destek sağlanacak. Takımlara 2.5 milyon TL ödül, 3 milyon TL ise proje geliştirme desteği verilecek. Ayrıca, ulaşım ve konaklama desteğiyle de yarışmacılara önemli kolaylıklar sunulacağı ifade edildi.

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