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TEKNOFEST Akdeniz heyecanı başladı: Gençler teknolojiye akın etti
TEKNOFEST Akdeniz heyecanı başladı: Gençler teknolojiye akın etti
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Adana'da başladı. Türkiye'nin dört bir yanından alana gelen teknoloji tutkunları yerli ve milli teknoloji... 02.10.2024, Sputnik Türkiye
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teknofest görüntüleri, teknofest kayıt, teknofest nerede, teknofest saatleri
teknofest görüntüleri, teknofest kayıt, teknofest nerede, teknofest saatleri

TEKNOFEST Akdeniz heyecanı başladı: Gençler teknolojiye akın etti

17:58 02.10.2024 (güncellendi: 18:05 02.10.2024)
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Adana'da başladı. Türkiye'nin dört bir yanından alana gelen teknoloji tutkunları yerli ve milli teknoloji ile donatılmış festival alanında heyecana ortak oldu.
© Sputnik / Ali Çatalbaş

Adana'da bu yıl 10'uncu kez düzenlenen TEKNOFEST sabahın erken saatlerinde kapılarını halka açtı.

Adana&#x27;da bu yıl 10&#x27;uncu kez düzenlenen TEKNOFEST sabahın erken saatlerinde kapılarını halka açtı. - Sputnik Türkiye
1/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

Adana'da bu yıl 10'uncu kez düzenlenen TEKNOFEST sabahın erken saatlerinde kapılarını halka açtı.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Türkiye&#x27;nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Adana Şakirpaşa Havalimanı&#x27;nda ilk gününde yoğun ilgi gördü. - Sputnik Türkiye
2/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda ilk gününde yoğun ilgi gördü.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

Yerli ve milli üretimlerin sergilendiği etkinlik, özellikle gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve Türkiye'nin teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yerli ve milli üretimlerin sergilendiği etkinlik, özellikle gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve Türkiye&#x27;nin teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. - Sputnik Türkiye
3/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

Yerli ve milli üretimlerin sergilendiği etkinlik, özellikle gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve Türkiye'nin teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

Etkinlikte sergilenen Koralp Dual Uzaktan Kumandalı Silah Kulesi, ana silah olarak 12.7 mm uçaksavar, yardımcı silah olarak 7.62X51 mm makineli tüfek monte edebilme, gelişmiş uzaktan komuta sistemi, yapay zeka destekli hedef tespiti yapabiliyor.

Etkinlikte sergilenen Koralp Dual Uzaktan Kumandalı Silah Kulesi, ana silah olarak 12.7 mm uçaksavar, yardımcı silah olarak 7.62X51 mm makineli tüfek monte edebilme, gelişmiş uzaktan komuta sistemi, yapay zeka destekli hedef tespiti yapabiliyor. - Sputnik Türkiye
4/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

Etkinlikte sergilenen Koralp Dual Uzaktan Kumandalı Silah Kulesi, ana silah olarak 12.7 mm uçaksavar, yardımcı silah olarak 7.62X51 mm makineli tüfek monte edebilme, gelişmiş uzaktan komuta sistemi, yapay zeka destekli hedef tespiti yapabiliyor.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

TEKNOFEST'te sergilenen Bayraktar Kızılelma şu anda geliştirilmekte olan tek motorlu, düşük görünürlüklü, gemiye sığabilen, jet motorlu insansız savaş hava aracı olarak TEKNOFEST'de yoğun ilgi gördü.

TEKNOFEST&#x27;te sergilenen Bayraktar Kızılelma şu anda geliştirilmekte olan tek motorlu, düşük görünürlüklü, gemiye sığabilen, jet motorlu insansız savaş hava aracı olarak TEKNOFEST&#x27;de yoğun ilgi gördü. - Sputnik Türkiye
5/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

TEKNOFEST'te sergilenen Bayraktar Kızılelma şu anda geliştirilmekte olan tek motorlu, düşük görünürlüklü, gemiye sığabilen, jet motorlu insansız savaş hava aracı olarak TEKNOFEST'de yoğun ilgi gördü.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

Bayraktar Kızılelma havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağı olarak savaş sanayinde ön plana çıktı.

Bayraktar Kızılelma havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağı olarak savaş sanayinde ön plana çıktı. - Sputnik Türkiye
6/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

Bayraktar Kızılelma havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağı olarak savaş sanayinde ön plana çıktı.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

TEKNOFEST Adana'nın açılışında konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor, şimdi canavarların zamanı'' dedi.

TEKNOFEST Adana&#x27;nın açılışında konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar &quot;Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor, şimdi canavarların zamanı&#x27;&#x27; dedi. - Sputnik Türkiye
7/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

TEKNOFEST Adana'nın açılışında konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor, şimdi canavarların zamanı'' dedi.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

Açılışta Adanalılara seslenen Selçuk Bayraktar ''Bugün, bu güzel şehir Adana'da TEKNOFEST'te Türkiye'nin geleceğine sahip çıktı. Allah'ına kurban Adana. Sıcak ve coşkunuzla TEKNOFEST Akdeniz'e hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Açılışta Adanalılara seslenen Selçuk Bayraktar &#x27;&#x27;Bugün, bu güzel şehir Adana&#x27;da TEKNOFEST&#x27;te Türkiye&#x27;nin geleceğine sahip çıktı. Allah&#x27;ına kurban Adana. Sıcak ve coşkunuzla TEKNOFEST Akdeniz&#x27;e hoş geldiniz” ifadelerini kullandı. - Sputnik Türkiye
8/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

Açılışta Adanalılara seslenen Selçuk Bayraktar ''Bugün, bu güzel şehir Adana'da TEKNOFEST'te Türkiye'nin geleceğine sahip çıktı. Allah'ına kurban Adana. Sıcak ve coşkunuzla TEKNOFEST Akdeniz'e hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

TEKNOFEST ayrıca Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay serüvenini çocuk ve gençlere tanıttı.

TEKNOFEST ayrıca Türk Astronot Alper Gezeravcı&#x27;nın uzay serüvenini çocuk ve gençlere tanıttı. - Sputnik Türkiye
9/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

TEKNOFEST ayrıca Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay serüvenini çocuk ve gençlere tanıttı.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

Etkinliğe katılan gençler ve çocuklar TEKNOFEST ile bir çok alanda simülasyon ve deneyimleri yaşadılar.

Etkinliğe katılan gençler ve çocuklar TEKNOFEST ile bir çok alanda simülasyon ve deneyimleri yaşadılar. - Sputnik Türkiye
10/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

Etkinliğe katılan gençler ve çocuklar TEKNOFEST ile bir çok alanda simülasyon ve deneyimleri yaşadılar.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

Togg'un ilk sedan modeli olan T10F TEKNOFEST'de yerini aldı.

Togg&#x27;un ilk sedan modeli olan T10F TEKNOFEST&#x27;de yerini aldı. - Sputnik Türkiye
11/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

Togg'un ilk sedan modeli olan T10F TEKNOFEST'de yerini aldı.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana&#x27;da gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
12/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.

© Sputnik / Ali Çatalbaş

TEKNOFEST heyecanının 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edeceği ifade edildi.

TEKNOFEST heyecanının 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edeceği ifade edildi. - Sputnik Türkiye
13/13
© Sputnik / Ali Çatalbaş

TEKNOFEST heyecanının 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edeceği ifade edildi.

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