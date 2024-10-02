TEKNOFEST Akdeniz heyecanı başladı: Gençler teknolojiye akın etti

Adana'da bu yıl 10'uncu kez düzenlenen TEKNOFEST sabahın erken saatlerinde kapılarını halka açtı.
Adana'da bu yıl 10'uncu kez düzenlenen TEKNOFEST sabahın erken saatlerinde kapılarını halka açtı.
Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda ilk gününde yoğun ilgi gördü.
Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda ilk gününde yoğun ilgi gördü.
Yerli ve milli üretimlerin sergilendiği etkinlik, özellikle gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve Türkiye'nin teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Yerli ve milli üretimlerin sergilendiği etkinlik, özellikle gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmayı ve Türkiye'nin teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.
Etkinlikte sergilenen Koralp Dual Uzaktan Kumandalı Silah Kulesi, ana silah olarak 12.7 mm uçaksavar, yardımcı silah olarak 7.62X51 mm makineli tüfek monte edebilme, gelişmiş uzaktan komuta sistemi, yapay zeka destekli hedef tespiti yapabiliyor.
Etkinlikte sergilenen Koralp Dual Uzaktan Kumandalı Silah Kulesi, ana silah olarak 12.7 mm uçaksavar, yardımcı silah olarak 7.62X51 mm makineli tüfek monte edebilme, gelişmiş uzaktan komuta sistemi, yapay zeka destekli hedef tespiti yapabiliyor.
TEKNOFEST'te sergilenen Bayraktar Kızılelma şu anda geliştirilmekte olan tek motorlu, düşük görünürlüklü, gemiye sığabilen, jet motorlu insansız savaş hava aracı olarak TEKNOFEST'de yoğun ilgi gördü.
TEKNOFEST'te sergilenen Bayraktar Kızılelma şu anda geliştirilmekte olan tek motorlu, düşük görünürlüklü, gemiye sığabilen, jet motorlu insansız savaş hava aracı olarak TEKNOFEST'de yoğun ilgi gördü.
Bayraktar Kızılelma havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağı olarak savaş sanayinde ön plana çıktı.
Bayraktar Kızılelma havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağı olarak savaş sanayinde ön plana çıktı.
TEKNOFEST Adana'nın açılışında konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor, şimdi canavarların zamanı'' dedi.
TEKNOFEST Adana'nın açılışında konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar "Eski dünya ölüyor, yenisi doğmakta zorlanıyor, şimdi canavarların zamanı'' dedi.
Açılışta Adanalılara seslenen Selçuk Bayraktar ''Bugün, bu güzel şehir Adana'da TEKNOFEST'te Türkiye'nin geleceğine sahip çıktı. Allah'ına kurban Adana. Sıcak ve coşkunuzla TEKNOFEST Akdeniz'e hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.
Açılışta Adanalılara seslenen Selçuk Bayraktar ''Bugün, bu güzel şehir Adana'da TEKNOFEST'te Türkiye'nin geleceğine sahip çıktı. Allah'ına kurban Adana. Sıcak ve coşkunuzla TEKNOFEST Akdeniz'e hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.
TEKNOFEST ayrıca Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay serüvenini çocuk ve gençlere tanıttı.
TEKNOFEST ayrıca Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay serüvenini çocuk ve gençlere tanıttı.
Etkinliğe katılan gençler ve çocuklar TEKNOFEST ile bir çok alanda simülasyon ve deneyimleri yaşadılar.
Etkinliğe katılan gençler ve çocuklar TEKNOFEST ile bir çok alanda simülasyon ve deneyimleri yaşadılar.
Togg'un ilk sedan modeli olan T10F TEKNOFEST'de yerini aldı.
Togg'un ilk sedan modeli olan T10F TEKNOFEST'de yerini aldı.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, halka açık ilk uçuşunu TEKNOFEST Adana'da gerçekleştirdi.
TEKNOFEST heyecanının 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edeceği ifade edildi.
TEKNOFEST heyecanının 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edeceği ifade edildi.