TEKNOFEST Akdeniz heyecanı başladı: Gençler teknolojiye akın etti

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Adana'da başladı. Türkiye'nin dört bir yanından alana gelen teknoloji tutkunları yerli ve milli teknoloji ile donatılmış festival alanında heyecana ortak oldu.