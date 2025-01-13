https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusyanin-uc-bolgesinde-gece-8-ukrayna-ihasi-engellendi-1092603990.html
Rusya’nın üç bölgesinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya’nın üç bölgesinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T07:57+0300
2025-01-13T07:57+0300
2025-01-13T08:14+0300
ukrayna krizi
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rus ordusu
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hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece, görev başındaki hava savunma sistemleri sekiz Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesine yer verildi.Voronej Bölgesi’nde 6 hava hedefi vurulurken Bryansk ve Belgorod bölgelerinde de birer İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ateskese-ragmen-israil-lubnanda-hizbullah-hedeflerini-vurdugunu-duyurdu-1092602968.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, voronej, bryansk, belgorod
Rusya’nın üç bölgesinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi
07:57 13.01.2025 (güncellendi: 08:14 13.01.2025)
Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece, görev başındaki hava savunma sistemleri sekiz Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesine yer verildi.
Voronej Bölgesi’nde 6 hava hedefi vurulurken Bryansk ve Belgorod bölgelerinde de birer İHA engellendi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.