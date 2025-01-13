https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusyanin-uc-bolgesinde-gece-8-ukrayna-ihasi-engellendi-1092603990.html

Rusya’nın üç bölgesinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya’nın üç bölgesinde gece 8 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin gece ülkenin üç bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 8 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T07:57+0300

2025-01-13T07:57+0300

2025-01-13T08:14+0300

ukrayna krizi

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insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece, görev başındaki hava savunma sistemleri sekiz Ukrayna İHA’sını ele geçirerek imha etti” ifadesine yer verildi.Voronej Bölgesi’nde 6 hava hedefi vurulurken Bryansk ve Belgorod bölgelerinde de birer İHA engellendi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve iç bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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