https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ateskese-ragmen-israil-lubnanda-hizbullah-hedeflerini-vurdugunu-duyurdu-1092602968.html
Ateşkese rağmen: İsrail, Lübnan’da Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu
Ateşkese rağmen: İsrail, Lübnan’da Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım’da yaptığı ateşkes anlaşmasını bir kez daha bozdu. İsrail ordusu, Lübnan’da Hizbullah’a ait birkaç hedefi ‘silah... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T07:31+0300
2025-01-13T07:31+0300
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İsrail ordusu, sosyal medya paylaşımında, istihbarat verilerine dayanılarak Lübnan’da Hizbullah’a ait birkaç hedefin vurulduğunu bildirdi.Açıklamada, “Vurulan hedefler arasında bir füze fırlatma alanı, bir askeri tesis ve Suriye-Lübnan sınırı boyunca Hizbullah'ın silah kaçakçılığında kullandığı güzergahlar yer aldı” ifadesine yer verildi.Lübnan ve İsrail arasında ateşkes anlaşması 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın maddelerinden bir tanesinde, 'Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek, İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak' ifadesi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/trumpin-ulusal-guvenlik-danismani-trump-putin-gorusmesinin-hazirliklari-yapiliyor-1092594698.html
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israil, lübnan, israil ordusu, hizbullah, ortadoğu
israil, lübnan, israil ordusu, hizbullah, ortadoğu
Ateşkese rağmen: İsrail, Lübnan’da Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu
07:31 13.01.2025 (güncellendi: 07:58 13.01.2025)
İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım’da yaptığı ateşkes anlaşmasını bir kez daha bozdu. İsrail ordusu, Lübnan’da Hizbullah’a ait birkaç hedefi ‘silah kaçakçılığı’ yapıldığı iddiasıyla vurduğunu duyurdu.
İsrail ordusu, sosyal medya paylaşımında, istihbarat verilerine dayanılarak Lübnan’da Hizbullah’a ait birkaç hedefin vurulduğunu bildirdi.
Açıklamada, “Vurulan hedefler arasında bir füze fırlatma alanı, bir askeri tesis ve Suriye-Lübnan sınırı boyunca Hizbullah'ın silah kaçakçılığında kullandığı güzergahlar yer aldı” ifadesine yer verildi.
Lübnan ve İsrail arasında ateşkes anlaşması 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın maddelerinden bir tanesinde, 'Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek, İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak' ifadesi bulunuyor.