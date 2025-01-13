https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ateskese-ragmen-israil-lubnanda-hizbullah-hedeflerini-vurdugunu-duyurdu-1092602968.html

Ateşkese rağmen: İsrail, Lübnan’da Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu

Ateşkese rağmen: İsrail, Lübnan’da Hizbullah hedeflerini vurduğunu duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan ile 27 Kasım’da yaptığı ateşkes anlaşmasını bir kez daha bozdu. İsrail ordusu, Lübnan’da Hizbullah’a ait birkaç hedefi ‘silah... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T07:31+0300

2025-01-13T07:31+0300

2025-01-13T07:58+0300

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İsrail ordusu, sosyal medya paylaşımında, istihbarat verilerine dayanılarak Lübnan’da Hizbullah’a ait birkaç hedefin vurulduğunu bildirdi.Açıklamada, “Vurulan hedefler arasında bir füze fırlatma alanı, bir askeri tesis ve Suriye-Lübnan sınırı boyunca Hizbullah'ın silah kaçakçılığında kullandığı güzergahlar yer aldı” ifadesine yer verildi.Lübnan ve İsrail arasında ateşkes anlaşması 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın maddelerinden bir tanesinde, 'Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek, İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak' ifadesi bulunuyor.

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