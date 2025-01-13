https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusya-iran-isbirligi-anlasmasinin-ayrintilari-aciklandi-tum-alanlari-kapsiyor-1092605028.html
Rusya-İran işbirliği anlaşmasının ayrıntıları açıklandı: Tüm alanları kapsıyor
Rusya-İran işbirliği anlaşmasının ayrıntıları açıklandı: Tüm alanları kapsıyor
Sputnik Türkiye
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya ve İran arasında imzalanması beklenen yeni stratejik işbirliği anlaşmasının 47 maddeden oluştuğunu ve ikili... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T09:01+0300
2025-01-13T09:01+0300
2025-01-13T09:08+0300
dünya
rusya
iran
anlaşma
işbirliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092604617_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_e58141f5634fc4b59207a1f52a5ebe8a.jpg
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, iki ülke arasında imzalanması planlanan geniş kapsamlı işbirliği anlaşmasının ayrıntılarını verdi.Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımına göre Celali, “Bu anlaşma bir giriş bölümü ve 47 maddeden oluşuyor. Bu anlaşmanın imzalanması ve uygulanması ile ülkelerimiz arasında her alanda işbirliği düzeyinin arttığına tanık olacağız” ifadesini kullandı.Rusya ve İran arasında 2001’de imzalanan ‘ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkelerine’ ilişkin mevcut anlaşmanın yerini alması amaçlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ilgili çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında, tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı.Medya, anlaşmanın Ekim ayında Kazan'da yapılan BRICS Zirvesi sırasında imzalanmasının planlandığını bildirmişti. Ancak taraflar, imza töreninin İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian’ın 17 Ocak'ta Moskova’yı ziyaret edeceği bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kaliforniyadaki-yanginlarda-can-kaybi-24e-yukseldi-1092604295.html
rusya
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092604617_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_88d2d826aa01657dfc484f443b88b282.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, iran, anlaşma, işbirliği
rusya, iran, anlaşma, işbirliği
Rusya-İran işbirliği anlaşmasının ayrıntıları açıklandı: Tüm alanları kapsıyor
09:01 13.01.2025 (güncellendi: 09:08 13.01.2025)
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya ve İran arasında imzalanması beklenen yeni stratejik işbirliği anlaşmasının 47 maddeden oluştuğunu ve ikili ilişkilerin tüm alanlarını kapsadığını belirtti.
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, iki ülke arasında imzalanması planlanan geniş kapsamlı işbirliği anlaşmasının ayrıntılarını verdi.
Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımına göre Celali, “Bu anlaşma bir giriş bölümü ve 47 maddeden oluşuyor. Bu anlaşmanın imzalanması ve uygulanması ile ülkelerimiz arasında her alanda işbirliği düzeyinin arttığına tanık olacağız” ifadesini kullandı.
Rusya ve İran arasında 2001’de imzalanan ‘ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkelerine’ ilişkin mevcut anlaşmanın yerini alması amaçlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ilgili çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında, tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı.
Medya, anlaşmanın Ekim ayında Kazan'da yapılan BRICS Zirvesi sırasında imzalanmasının planlandığını bildirmişti. Ancak taraflar, imza töreninin İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian’ın 17 Ocak'ta Moskova’yı ziyaret edeceği bildirilmişti.