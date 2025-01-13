https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusya-iran-isbirligi-anlasmasinin-ayrintilari-aciklandi-tum-alanlari-kapsiyor-1092605028.html

Rusya-İran işbirliği anlaşmasının ayrıntıları açıklandı: Tüm alanları kapsıyor

Rusya-İran işbirliği anlaşmasının ayrıntıları açıklandı: Tüm alanları kapsıyor

Sputnik Türkiye

İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Rusya ve İran arasında imzalanması beklenen yeni stratejik işbirliği anlaşmasının 47 maddeden oluştuğunu ve ikili... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T09:01+0300

2025-01-13T09:01+0300

2025-01-13T09:08+0300

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anlaşma

işbirliği

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İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, iki ülke arasında imzalanması planlanan geniş kapsamlı işbirliği anlaşmasının ayrıntılarını verdi.Büyükelçiliğin sosyal medya paylaşımına göre Celali, “Bu anlaşma bir giriş bölümü ve 47 maddeden oluşuyor. Bu anlaşmanın imzalanması ve uygulanması ile ülkelerimiz arasında her alanda işbirliği düzeyinin arttığına tanık olacağız” ifadesini kullandı.Rusya ve İran arasında 2001’de imzalanan ‘ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkelerine’ ilişkin mevcut anlaşmanın yerini alması amaçlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ilgili çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında, tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı.Medya, anlaşmanın Ekim ayında Kazan'da yapılan BRICS Zirvesi sırasında imzalanmasının planlandığını bildirmişti. Ancak taraflar, imza töreninin İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian’ın 17 Ocak'ta Moskova’yı ziyaret edeceği bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kaliforniyadaki-yanginlarda-can-kaybi-24e-yukseldi-1092604295.html

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