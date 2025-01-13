https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kaliforniyadaki-yanginlarda-can-kaybi-24e-yukseldi-1092604295.html
Kaliforniya'daki yangınlarda can kaybı 24'e yükseldi
Kaliforniya'daki yangınlarda can kaybı 24'e yükseldi
Sputnik Türkiye
ABD medyası, Kaliforniya’da devam eden yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 24’e yükseldiğini belirtti. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T08:30+0300
2025-01-13T08:30+0300
2025-01-13T08:47+0300
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ABC News televizyonunun aktardığına göre, Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu yangınlara ilişkin bilgileri güncelledi.Yeni bilgilere göre, Los Angeles kentinde ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda ölü sayısının arttığı bildirilen haberde, “Eaton bölgesindeki yangında 16, Palisades bölgesindeki yangında a 8 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı” ifadesine yer verildi.Los Angeles’ın farklı noktalarında 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlar nedeniyle 12 binden fazla yapı zarar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ateskese-ragmen-israil-lubnanda-hizbullah-hedeflerini-vurdugunu-duyurdu-1092602968.html
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abd, kaliforniya, los angeles, palisades, abc news, adli tıp kurumu, yangın, orman yangını
abd, kaliforniya, los angeles, palisades, abc news, adli tıp kurumu, yangın, orman yangını
Kaliforniya'daki yangınlarda can kaybı 24'e yükseldi
08:30 13.01.2025 (güncellendi: 08:47 13.01.2025)
ABD medyası, Kaliforniya’da devam eden yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 24’e yükseldiğini belirtti.
ABC News
televizyonunun aktardığına göre, Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu yangınlara ilişkin bilgileri güncelledi.
Yeni bilgilere göre, Los Angeles kentinde ve çevresinde günlerdir devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.
Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlarda ölü sayısının arttığı bildirilen haberde, “Eaton bölgesindeki yangında 16, Palisades bölgesindeki yangında a 8 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulandı” ifadesine yer verildi.
Los Angeles’ın farklı noktalarında 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlar nedeniyle 12 binden fazla yapı zarar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.