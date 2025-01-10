https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/gram-altin-rekor-seviyesine-yaklasti-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1092533691.html

Gram altın rekor seviyesine yaklaştı: Altın fiyatlarında son durum ne?

Gram altın rekor seviyesine yaklaştı: Altın fiyatlarında son durum ne?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları bugün itibarıyla, geçen yıl gördüğü en yüksek seviye olan 3 bin 76 lira seviyelerine yaklaştı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T13:20+0300

2025-01-10T13:20+0300

2025-01-10T13:20+0300

ekonomi

gram altın

yarım gram altın

altın

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Altın fiyatları yükselişe geçti. Bir süredir durgun seyreden altın bu hafta güçlü alımlarla karşılaştı.Ons altın ne kadar?Ons altın güne 2669 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2668 dolar, en yüksek de 2680 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2679 dolardan işlem geçiyor.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 3 bin 32 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3031 lira, en yüksek de 3054 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 3053 liradan alıcı buluyor. Gram altın 30 Kasım 2024 tarihinde 3076 lirayla tarihi yüksek seviyesini görmüştü.Kapalıçarşı'da altın fiyatlarıKapalıçarşı'da gram altın 3035 liradan alınırken 3073 liradan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/gram-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-oldu-1092447137.html

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