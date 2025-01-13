Avrupa'nın en büyük lityum yataklarından biri Rusya'nın kontrolüne geçti
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinA Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR)
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov/
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, ele geçirdiği bölgelerde önemli yeraltı kaynaklarını da kontrolü altına almayı sürdürüyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donetsk'in Şevçenko köyünde bulunan ve Kiev'in Batı'yla pazarlıkta kullanmaya çalıştığı lityum yatağının Rusya'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Puşilin, Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta elde edilen önemli kazanımlardan birini kamuoyuyla paylaştı.
Düşman güçlerin Şevçenko köyünde oldukça ciddi tahkimat inşa ettiğini belirten Puşilin, bunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in köyün yeraltı zenginliklerini kullanmak istemesiyle bağlantılı olduğunu anlattı.
Batı'nın desteğini arttırması karşılığında Zelenskiy'in Şevçenko köyünün yeraltı zenginliklerini Batılı liderlere teklif ettiğini belirten Puşilin, "Şevçenko'nun bulunduğu bölgede lityum yatakları olduğunu hatırlatmak isterim. Bu yataklar, gerçekten Batı'nın da çok ilgisini çekiyor" dedi.
Şevçenko'daki lityum yataklarının artık Rusya'nın kontrolüne geçtiğinin altını çizen Puşilin, bundan böyle söz konusu kaynakların DHC ve Rusya sakinlerinin çıkarları için kullanılacağını kaydetti.
Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan Şevçenko lityum yatağı 1982'de keşfedildi. Yataktaki lityum rezervlerinin 13.8 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Yatakta niyobyum, berilyum, tantal ve benzeri gibi birçok değerli doğal kaynağın daha bulunduğu belirtiliyor.
Rus birlikler, Şevçenko'yu 11 Ocak'ta Ukrayna ordusunun elinden almıştı. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, 74. Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı komutasını ve personelini Şevçenko'nun ele geçirilmesi nedeniyle tebrik etmişti.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Puşilin, Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta elde edilen önemli kazanımlardan birini kamuoyuyla paylaştı.
Düşman güçlerin Şevçenko köyünde oldukça ciddi tahkimat inşa ettiğini belirten Puşilin, bunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in köyün yeraltı zenginliklerini kullanmak istemesiyle bağlantılı olduğunu anlattı.
Batı'nın desteğini arttırması karşılığında Zelenskiy'in Şevçenko köyünün yeraltı zenginliklerini Batılı liderlere teklif ettiğini belirten Puşilin, "Şevçenko'nun bulunduğu bölgede lityum yatakları olduğunu hatırlatmak isterim. Bu yataklar, gerçekten Batı'nın da çok ilgisini çekiyor" dedi.
Şevçenko'daki lityum yataklarının artık Rusya'nın kontrolüne geçtiğinin altını çizen Puşilin, bundan böyle söz konusu kaynakların DHC ve Rusya sakinlerinin çıkarları için kullanılacağını kaydetti.
Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan Şevçenko lityum yatağı 1982'de keşfedildi. Yataktaki lityum rezervlerinin 13.8 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Yatakta niyobyum, berilyum, tantal ve benzeri gibi birçok değerli doğal kaynağın daha bulunduğu belirtiliyor.
Rus birlikler, Şevçenko'yu 11 Ocak'ta Ukrayna ordusunun elinden almıştı. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, 74. Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı komutasını ve personelini Şevçenko'nun ele geçirilmesi nedeniyle tebrik etmişti.