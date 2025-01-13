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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/avrupanin-en-buyuk-lityum-yataklarindan-biri-rusyanin-kontrolune-gecti-1092621242.html
Avrupa'nın en büyük lityum yataklarından biri Rusya'nın kontrolüne geçti
Avrupa'nın en büyük lityum yataklarından biri Rusya'nın kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, ele geçirdiği bölgelerde önemli yeraltı kaynaklarını da kontrolü altına almayı sürdürüyor. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T14:13+0300
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donetsk'in Şevçenko köyünde bulunan ve Kiev'in Batı'yla pazarlıkta kullanmaya çalıştığı lityum yatağının Rusya'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Puşilin, Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta elde edilen önemli kazanımlardan birini kamuoyuyla paylaştı.Düşman güçlerin Şevçenko köyünde oldukça ciddi tahkimat inşa ettiğini belirten Puşilin, bunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in köyün yeraltı zenginliklerini kullanmak istemesiyle bağlantılı olduğunu anlattı.Batı'nın desteğini arttırması karşılığında Zelenskiy'in Şevçenko köyünün yeraltı zenginliklerini Batılı liderlere teklif ettiğini belirten Puşilin, "Şevçenko'nun bulunduğu bölgede lityum yatakları olduğunu hatırlatmak isterim. Bu yataklar, gerçekten Batı'nın da çok ilgisini çekiyor" dedi.Şevçenko'daki lityum yataklarının artık Rusya'nın kontrolüne geçtiğinin altını çizen Puşilin, bundan böyle söz konusu kaynakların DHC ve Rusya sakinlerinin çıkarları için kullanılacağını kaydetti.Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan Şevçenko lityum yatağı 1982'de keşfedildi. Yataktaki lityum rezervlerinin 13.8 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Yatakta niyobyum, berilyum, tantal ve benzeri gibi birçok değerli doğal kaynağın daha bulunduğu belirtiliyor.Rus birlikler, Şevçenko'yu 11 Ocak'ta Ukrayna ordusunun elinden almıştı. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, 74. Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı komutasını ve personelini Şevçenko'nun ele geçirilmesi nedeniyle tebrik etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/dostlar-yaptirimda-gorsun-abdnin-rusyadan-ucak-aksami-ithalati-3-yilin-zirvesine-cikti-1092615757.html
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denis puşilin, vladimir zelenskiy, ukrayna, donbass, batı, yeraltı, yeraltı kaynaklar, lityum, avrupa, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti
denis puşilin, vladimir zelenskiy, ukrayna, donbass, batı, yeraltı, yeraltı kaynaklar, lityum, avrupa, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti

Avrupa'nın en büyük lityum yataklarından biri Rusya'nın kontrolüne geçti

14:13 13.01.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinA Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR)
A Russian army engineer is carrying out a combat mission aimed to demine the liberated town in the Donetsk People's Republic (DPR) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekatı sürdüren Rus ordusu, ele geçirdiği bölgelerde önemli yeraltı kaynaklarını da kontrolü altına almayı sürdürüyor.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Donetsk'in Şevçenko köyünde bulunan ve Kiev'in Batı'yla pazarlıkta kullanmaya çalıştığı lityum yatağının Rusya'nın kontrolüne geçtiğini açıkladı.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Puşilin, Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta elde edilen önemli kazanımlardan birini kamuoyuyla paylaştı.

Düşman güçlerin Şevçenko köyünde oldukça ciddi tahkimat inşa ettiğini belirten Puşilin, bunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in köyün yeraltı zenginliklerini kullanmak istemesiyle bağlantılı olduğunu anlattı.

Batı'nın desteğini arttırması karşılığında Zelenskiy'in Şevçenko köyünün yeraltı zenginliklerini Batılı liderlere teklif ettiğini belirten Puşilin, "Şevçenko'nun bulunduğu bölgede lityum yatakları olduğunu hatırlatmak isterim. Bu yataklar, gerçekten Batı'nın da çok ilgisini çekiyor" dedi.

Şevçenko'daki lityum yataklarının artık Rusya'nın kontrolüne geçtiğinin altını çizen Puşilin, bundan böyle söz konusu kaynakların DHC ve Rusya sakinlerinin çıkarları için kullanılacağını kaydetti.

Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan Şevçenko lityum yatağı 1982'de keşfedildi. Yataktaki lityum rezervlerinin 13.8 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Yatakta niyobyum, berilyum, tantal ve benzeri gibi birçok değerli doğal kaynağın daha bulunduğu belirtiliyor.

Rus birlikler, Şevçenko'yu 11 Ocak'ta Ukrayna ordusunun elinden almıştı. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, 74. Muhafız Motorlu Tüfek Tugayı komutasını ve personelini Şevçenko'nun ele geçirilmesi nedeniyle tebrik etmişti.
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