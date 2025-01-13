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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan Rıza Akpolat açıklaması: 'Aylardır ihale dosyalarımızı didik didik ettiler'
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan Rıza Akpolat açıklaması: 'Aylardır ihale dosyalarımızı didik didik ettiler'
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması ve başlatılan soruşturma hakkında açıklama... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T14:22+0300
2025-01-13T15:25+0300
politika
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması ve başlatılan soruşturma hakkında CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.'Niçin Akpolat'ı gözaltına alıyorsunuz?'Kürsüye ilk Ekrem İmamoğlu çıktı ve İhale yetkilisinin amirler ve belediye başkan yardımcıları olduğunu ifade etti.İmamoğlu Akpolat'ın gözaltına alınmasının hukuk dışı olduğunu belirtti ve "Beşiktaş Belediyemize ihaleye fesat suçlaması yapılıyorsa uygulamanın başka türlü olması lazım. Niçin belediye başkanımız Rıza Akpolat’ı gözaltına alıyorsunuz? İhale ve harcama yetkilisi birim amirler, belediye başkan yardımcıları, daire başkanlarıdır." dedi.'Aylardır ihale dosyalarımızı didik didik ettiler'İmamoğlu, "Aylardır çok sayıda ihale dosyamızı aldılar, didik didik ettiler. Savcılık dosya isteyebilir, ancak dosyaları polisle aldırıyorlar. Aynı ihaleyle ilgili tekrar başka bir savcı görevlendirip, yeniden talep ediyorlar." ifadelerini de kullandı.İmamoğlu: Yargıtay, TBMM, THY gibi kurumlarda bu şirketin aldığı ihale dosyalarını da incelediniz mi?Özgür Özel: Böyle gündemlerin yaratılması son derece sorunluCHP lideri Özgür Özel ise 'Böyle gündemlerin yaratılması son derece sorunlu' dedi ve sürece ilişkin yaşananları şu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-safak-operasyonu-ile-gozaltina-alindi-esenyurt-belediyesi-de-1092602511.html
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Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan Rıza Akpolat açıklaması: 'Aylardır ihale dosyalarımızı didik didik ettiler'

14:22 13.01.2025 (güncellendi: 15:25 13.01.2025)
© Ahmet BayramÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Ahmet Bayram
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CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması ve başlatılan soruşturma hakkında açıklama yaptı. CHP lideri, Akpolat’ın yanında olduklarını ifade etti.. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz.” yorumunu yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması ve başlatılan soruşturma hakkında CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

'Niçin Akpolat'ı gözaltına alıyorsunuz?'

Kürsüye ilk Ekrem İmamoğlu çıktı ve İhale yetkilisinin amirler ve belediye başkan yardımcıları olduğunu ifade etti.
İmamoğlu Akpolat'ın gözaltına alınmasının hukuk dışı olduğunu belirtti ve "Beşiktaş Belediyemize ihaleye fesat suçlaması yapılıyorsa uygulamanın başka türlü olması lazım. Niçin belediye başkanımız Rıza Akpolat’ı gözaltına alıyorsunuz? İhale ve harcama yetkilisi birim amirler, belediye başkan yardımcıları, daire başkanlarıdır." dedi.

'Aylardır ihale dosyalarımızı didik didik ettiler'

İmamoğlu, "Aylardır çok sayıda ihale dosyamızı aldılar, didik didik ettiler. Savcılık dosya isteyebilir, ancak dosyaları polisle aldırıyorlar. Aynı ihaleyle ilgili tekrar başka bir savcı görevlendirip, yeniden talep ediyorlar." ifadelerini de kullandı.

İmamoğlu: Yargıtay, TBMM, THY gibi kurumlarda bu şirketin aldığı ihale dosyalarını da incelediniz mi?

"Şimdi sizlerle bir bilgi paylaşayım. Basına yansıyan savcılık bilgilendirmesinden anladığımız kadarıyla bir kişi, suç örgütü lideri olarak gösteriliyor. Bilmenizi isterim ki bu şirket, İBB'nin iştirak şirketlerinin de bazı ihalelerini kazanmıştır. Bu ihalelerin tamamı açık ihale usulüyle gerçekleştirilmiştir ve dosyalar belediyemizden alınmıştır. Söz konusu şirket yalnızca CHP'li belediyelerden ihale almamıştır. Şirketin iş yaptığı kurumlar arasında Yargıtay, TBMM, THY, çok sayıda kamu hastanesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, DHMİ ve birçok AK Parti ilçe belediyesi de bulunmaktadır. Esenyurt için yaptığınız uygulamayı başka bir şafak operasyonu için de düşünüyorsanız, cesaretinizi sınıyorum... Peki TBMM için de aynı yöntemi uygulayacak mısınız? Yargıtay, TBMM, THY gibi kurumlarda bu şirketin aldığı ihale dosyalarını da incelediniz mi? Sayın Cumhurbaşkanı, görevlendirdiğiniz başsavcıya bir sorun: Şahsa suç örgütü diyor ve iltisaklı bulduğu iki belediyeden, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt'taki memurları gözaltına alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, İBB'de görev yaptınız. Sizin döneminizde birçok kişinin ihaleye fesat soruşturmasıyla hakim karşısına çıktığını biliyoruz. Ama siz çıkmadınız. Neden? Çünkü kanun ve nizam var. Ama yönettiğiniz Türkiye'de kanun ve nizam kalmamıştır. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde yürüyen İstanbul operasyonlarının adresi bellidir. Bugün yönettiğin Türkiye'de kanun ve nizam kalmadı. Belediyeleri zedelediğiniz zaman devletimizi zedelersiniz. Belediyelerin yıpratılmaması konusunda gerekli özeni herkesin göstermesi gerekir."

Rıza Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
TÜRKİYE
Şafak operasyonu yapıldı: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da içinde olduğu 47 şüpheliye gözaltı kararı
07:38

Özgür Özel: Böyle gündemlerin yaratılması son derece sorunlu

CHP lideri Özgür Özel ise 'Böyle gündemlerin yaratılması son derece sorunlu' dedi ve sürece ilişkin yaşananları şu

İktidarın yarattığı kirli bir gündemle meşgulüz. Böyle gündemlerin yaratılması son derece sorunlu. Bu sabah Akpolat'ın polis tarafından kapısı çalındı, yaşlı annesi kapıya koştu, polis aç yoksa kapıyı kırarız dendi. Akpolat'ı almaya geldik dendi. Evladım Rıza yok, o babasının yanında gitti. Arayalım gelsin dedi. Bu sefer de Balıkesir'deki baba ocağına jandarma gitti ve bildiğiniz sahne yaşandı. MHP'nin Osmaniye Belediye Başkanı 21 yıl hapis cezası aldı, 1 gün tutuklu kaldı. Sonra salıverildi. Rıza Akpolat'ı çağırdınız da gelmedi mi? Siyasi operasyonla partimiz itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor.

Rıza Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
TÜRKİYE
Şafak operasyonu yapıldı: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da içinde olduğu 47 şüpheliye gözaltı kararı
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