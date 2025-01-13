Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan Rıza Akpolat açıklaması: 'Aylardır ihale dosyalarımızı didik didik ettiler'

"Şimdi sizlerle bir bilgi paylaşayım. Basına yansıyan savcılık bilgilendirmesinden anladığımız kadarıyla bir kişi, suç örgütü lideri olarak gösteriliyor. Bilmenizi isterim ki bu şirket, İBB'nin iştirak şirketlerinin de bazı ihalelerini kazanmıştır. Bu ihalelerin tamamı açık ihale usulüyle gerçekleştirilmiştir ve dosyalar belediyemizden alınmıştır. Söz konusu şirket yalnızca CHP'li belediyelerden ihale almamıştır. Şirketin iş yaptığı kurumlar arasında Yargıtay, TBMM, THY, çok sayıda kamu hastanesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, DHMİ ve birçok AK Parti ilçe belediyesi de bulunmaktadır. Esenyurt için yaptığınız uygulamayı başka bir şafak operasyonu için de düşünüyorsanız, cesaretinizi sınıyorum... Peki TBMM için de aynı yöntemi uygulayacak mısınız? Yargıtay, TBMM, THY gibi kurumlarda bu şirketin aldığı ihale dosyalarını da incelediniz mi? Sayın Cumhurbaşkanı, görevlendirdiğiniz başsavcıya bir sorun: Şahsa suç örgütü diyor ve iltisaklı bulduğu iki belediyeden, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt'taki memurları gözaltına alıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum, İBB'de görev yaptınız. Sizin döneminizde birçok kişinin ihaleye fesat soruşturmasıyla hakim karşısına çıktığını biliyoruz. Ama siz çıkmadınız. Neden? Çünkü kanun ve nizam var. Ama yönettiğiniz Türkiye'de kanun ve nizam kalmamıştır. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde yürüyen İstanbul operasyonlarının adresi bellidir. Bugün yönettiğin Türkiye'de kanun ve nizam kalmadı. Belediyeleri zedelediğiniz zaman devletimizi zedelersiniz. Belediyelerin yıpratılmaması konusunda gerekli özeni herkesin göstermesi gerekir."