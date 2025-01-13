Şafak operasyonu yapıldı: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da içinde olduğu 47 şüpheliye gözaltı kararı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
09:06
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
11:11
2 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
11:31
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:11
1 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
12:27
4 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
12:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:12
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:29
2 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
13:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
14:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İnternet alışverişlerinde cayma hakkı kaldırıldı mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında gözaltı kararı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-safak-operasyonu-ile-gozaltina-alindi-esenyurt-belediyesi-de-1092602511.html
Şafak operasyonu yapıldı: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da içinde olduğu 47 şüpheliye gözaltı kararı
Şafak operasyonu yapıldı: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da içinde olduğu 47 şüpheliye gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T07:38+0300
2025-01-13T08:37+0300
türkiye
vergi usul kanunu
esenyurt belediyesi
esenyurt
istanbul
cumhuriyet başsavcılığı
rıza akpolat
operasyon
gözaltı
gözaltı kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103741/77/1037417736_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_9b5282c5e4f68dc2128a2c1501e4f41b.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini yönlendirdiği tespit edildi. Bu kapsamda aralarında belediye başkanları, belediye yöneticileri ve suç örgütü üyelerinin bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.Başsavcılık açıklamasında, suçlamalar arasında şunların bulunduğu ifade edildi:Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat gözaltındaOperasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş AŞ yöneticileri de yer aldı. Akpolat ve ekibine, suç örgütü üyeliği, rüşvet, ihale yolsuzluğu ve haksız mal edinme suçlamaları yöneltiliyor.Esenyurt Belediyesi de operasyon kapsamındaOperasyonun bir diğer hedefi, Esenyurt Belediyesi oldu. Daha önce silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da aynı suç örgütüyle bağlantılı olarak yeni suçlamalar gündeme geldi.Başsavcılık, Esenyurt Belediyesi’nde ihale hazırlık süreçlerine suç örgütü üyelerinin müdahale ettiğini, gizli belgelerin ele geçirilerek ihalelerin istenilen firmalara verilmesini sağladığını açıkladı.Belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet i̇ddialarıAziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, çeşitli belediyelerde rüşvet vererek ihale süreçlerini yönettiği ve ihaleleri kendi firmalarına kazandırdığı belirtildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, örgüt üyeleri belediye yöneticileriyle iş birliği yaparak gizli bilgilere ulaştı ve ihalelere müdahale etti.Eş zamanlı operasyonlar sürüyor13 Ocak 2025 sabahı saat 05.00’te başlayan operasyonlar kapsamında İstanbul genelinde eş zamanlı arama, gözaltı ve el koyma işlemleri devam ediyor. Başsavcılık, operasyonların titizlikle sürdürüldüğünü ve ilerleyen günlerde detaylı açıklamalar yapılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/akdeniz-belediye-baskani-ve-4-meclis-uyesi-tutuklandi-1092601769.html
türkiye
esenyurt
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103741/77/1037417736_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_233e1062baed40d27350fa308326e454.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vergi usul kanunu, esenyurt belediyesi, esenyurt, istanbul, cumhuriyet başsavcılığı, rıza akpolat, operasyon, gözaltı, gözaltı kararı
vergi usul kanunu, esenyurt belediyesi, esenyurt, istanbul, cumhuriyet başsavcılığı, rıza akpolat, operasyon, gözaltı, gözaltı kararı

Şafak operasyonu yapıldı: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da içinde olduğu 47 şüpheliye gözaltı kararı

07:38 13.01.2025 (güncellendi: 08:37 13.01.2025)
© Fotoğraf : TwitterRıza Akpolat
Rıza Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
İstanbul’da, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de suç örgütüyle bağlantılı olarak gözaltına alınan isimler arasında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini yönlendirdiği tespit edildi. Bu kapsamda aralarında belediye başkanları, belediye yöneticileri ve suç örgütü üyelerinin bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Başsavcılık açıklamasında, suçlamalar arasında şunların bulunduğu ifade edildi:
Suç örgütü kurma ve yönetme
Rüşvet verme ve alma
İhaleye fesat karıştırma
Haksız mal edinme
Vergi Usul Kanunu’na muhalefet

Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat gözaltında

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş AŞ yöneticileri de yer aldı. Akpolat ve ekibine, suç örgütü üyeliği, rüşvet, ihale yolsuzluğu ve haksız mal edinme suçlamaları yöneltiliyor.

Esenyurt Belediyesi de operasyon kapsamında

Operasyonun bir diğer hedefi, Esenyurt Belediyesi oldu. Daha önce silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da aynı suç örgütüyle bağlantılı olarak yeni suçlamalar gündeme geldi.
Başsavcılık, Esenyurt Belediyesi’nde ihale hazırlık süreçlerine suç örgütü üyelerinin müdahale ettiğini, gizli belgelerin ele geçirilerek ihalelerin istenilen firmalara verilmesini sağladığını açıkladı.

Belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet i̇ddiaları

Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, çeşitli belediyelerde rüşvet vererek ihale süreçlerini yönettiği ve ihaleleri kendi firmalarına kazandırdığı belirtildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, örgüt üyeleri belediye yöneticileriyle iş birliği yaparak gizli bilgilere ulaştı ve ihalelere müdahale etti.

Eş zamanlı operasyonlar sürüyor

13 Ocak 2025 sabahı saat 05.00’te başlayan operasyonlar kapsamında İstanbul genelinde eş zamanlı arama, gözaltı ve el koyma işlemleri devam ediyor. Başsavcılık, operasyonların titizlikle sürdürüldüğünü ve ilerleyen günlerde detaylı açıklamalar yapılacağını bildirdi.
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
POLİTİKA
Akdeniz Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı
07:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала