https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-safak-operasyonu-ile-gozaltina-alindi-esenyurt-belediyesi-de-1092602511.html
Şafak operasyonu yapıldı: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da içinde olduğu 47 şüpheliye gözaltı kararı
Şafak operasyonu yapıldı: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da içinde olduğu 47 şüpheliye gözaltı kararı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T07:38+0300
2025-01-13T07:38+0300
2025-01-13T08:37+0300
türkiye
vergi usul kanunu
esenyurt belediyesi
esenyurt
istanbul
cumhuriyet başsavcılığı
rıza akpolat
operasyon
gözaltı
gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini yönlendirdiği tespit edildi. Bu kapsamda aralarında belediye başkanları, belediye yöneticileri ve suç örgütü üyelerinin bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.Başsavcılık açıklamasında, suçlamalar arasında şunların bulunduğu ifade edildi:Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat gözaltındaOperasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş AŞ yöneticileri de yer aldı. Akpolat ve ekibine, suç örgütü üyeliği, rüşvet, ihale yolsuzluğu ve haksız mal edinme suçlamaları yöneltiliyor.Esenyurt Belediyesi de operasyon kapsamındaOperasyonun bir diğer hedefi, Esenyurt Belediyesi oldu. Daha önce silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da aynı suç örgütüyle bağlantılı olarak yeni suçlamalar gündeme geldi.Başsavcılık, Esenyurt Belediyesi’nde ihale hazırlık süreçlerine suç örgütü üyelerinin müdahale ettiğini, gizli belgelerin ele geçirilerek ihalelerin istenilen firmalara verilmesini sağladığını açıkladı.Belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet i̇ddialarıAziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, çeşitli belediyelerde rüşvet vererek ihale süreçlerini yönettiği ve ihaleleri kendi firmalarına kazandırdığı belirtildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, örgüt üyeleri belediye yöneticileriyle iş birliği yaparak gizli bilgilere ulaştı ve ihalelere müdahale etti.Eş zamanlı operasyonlar sürüyor13 Ocak 2025 sabahı saat 05.00’te başlayan operasyonlar kapsamında İstanbul genelinde eş zamanlı arama, gözaltı ve el koyma işlemleri devam ediyor. Başsavcılık, operasyonların titizlikle sürdürüldüğünü ve ilerleyen günlerde detaylı açıklamalar yapılacağını bildirdi.
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vergi usul kanunu, esenyurt belediyesi, esenyurt, istanbul, cumhuriyet başsavcılığı, rıza akpolat, operasyon, gözaltı, gözaltı kararı
vergi usul kanunu, esenyurt belediyesi, esenyurt, istanbul, cumhuriyet başsavcılığı, rıza akpolat, operasyon, gözaltı, gözaltı kararı
Şafak operasyonu yapıldı: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da içinde olduğu 47 şüpheliye gözaltı kararı
07:38 13.01.2025 (güncellendi: 08:37 13.01.2025)
İstanbul’da, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de suç örgütüyle bağlantılı olarak gözaltına alınan isimler arasında.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, belediye başkanlarına ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini yönlendirdiği tespit edildi. Bu kapsamda aralarında belediye başkanları, belediye yöneticileri ve suç örgütü üyelerinin bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Başsavcılık açıklamasında, suçlamalar arasında şunların bulunduğu ifade edildi:
Suç örgütü kurma ve yönetme Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat gözaltında
Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Belediyesi Beltaş AŞ yöneticileri de yer aldı. Akpolat ve ekibine, suç örgütü üyeliği, rüşvet, ihale yolsuzluğu ve haksız mal edinme suçlamaları yöneltiliyor.
Esenyurt Belediyesi de operasyon kapsamında
Operasyonun bir diğer hedefi, Esenyurt Belediyesi oldu. Daha önce silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında da aynı suç örgütüyle bağlantılı olarak yeni suçlamalar gündeme geldi.
Başsavcılık, Esenyurt Belediyesi’nde ihale hazırlık süreçlerine suç örgütü üyelerinin müdahale ettiğini, gizli belgelerin ele geçirilerek ihalelerin istenilen firmalara verilmesini sağladığını açıkladı.
Belediyelerde yolsuzluk ve rüşvet i̇ddiaları
Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütünün, çeşitli belediyelerde rüşvet vererek ihale süreçlerini yönettiği ve ihaleleri kendi firmalarına kazandırdığı belirtildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, örgüt üyeleri belediye yöneticileriyle iş birliği yaparak gizli bilgilere ulaştı ve ihalelere müdahale etti.
Eş zamanlı operasyonlar sürüyor
13 Ocak 2025 sabahı saat 05.00’te başlayan operasyonlar kapsamında İstanbul genelinde eş zamanlı arama, gözaltı ve el koyma işlemleri devam ediyor. Başsavcılık, operasyonların titizlikle sürdürüldüğünü ve ilerleyen günlerde detaylı açıklamalar yapılacağını bildirdi.