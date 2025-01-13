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Özel ve İmamoğlu'ndan Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama: 'Aslında mesele ne Esenyurt, ne de Beşiktaş'
Özel ve İmamoğlu'ndan Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama: 'Aslında mesele ne Esenyurt, ne de Beşiktaş'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel ile İBB Başkanı İmamoğlu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yapıyor.İmamoğlu, meselenin Esenyurt ye da Beşiktaş olmadığını sile getirerek şunları söyledi:İmamoğlu'nun ardından söz alan CHP lideri Özel ise "Hangi AK Parti Belediye Başkanı böyle bir muamele gördü?" sorusunu yönelterek şunları söyledi:
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Özel ve İmamoğlu'ndan Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama: 'Aslında mesele ne Esenyurt, ne de Beşiktaş'

20:45 13.01.2025 (güncellendi: 21:13 13.01.2025)
© Evrim AydınÖzel ve İmamoğlu
Özel ve İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© Evrim Aydın
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Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalarda bulunan CHP lideri Özel ile İBB Başkanı İmamoğlu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İmamoğlu, "Mesele ne Esenyurt ne de Beşiktaş" ifadesini kullanırken Özel, "Hangi AK Parti Belediye Başkanı böyle bir muamele gördü?" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama yapıyor.
İmamoğlu, meselenin Esenyurt ye da Beşiktaş olmadığını sile getirerek şunları söyledi:

"Ne yazık ki demokrasi mücadelesi, hak, hukuk ve adalet mücadelesi kolay olmuyor. Hele hele karşınızda şirazeyi kaçırmış, koltuğu kendi malı gibi gören, milletin malını kendine ait hisseden bir zihniyetle mücadele ediyorsanız iş daha da zorlaşıyor.

Beşiktaş ilçesinde uydurarak, kaydırarak belli bir yaşın üstündeki evin büyüklerini korkutarak, sabahın köründe, şafak vakti ev baskını yaparak 'Ben adaleti yerine getiriyorum' diyen bu akıl aynı akıldır. Bu iş bir koltuğu kaybetmenin, İstanbul'u kaybetmenin, yarın da Türkiye'yi kaybetmenin korkusu ile yapılmış bir adımdır.

Mesele ne Esenyurt ne de Beşiktaş. Mesele, bir otoriter aklın sürece dair yol yürüme stratejisi ve biçimidir. Bir yandan milletçe bir açılım yapalım, barışalım bakış açışı, bir yandan ise milletin aklı ile oyun oynayarak atılan adımlar.

Buradan şunu söylüyoruz; bu gözaltına alma biçimi, davranış biçimi hukuk dışıdır. Aynısını Esenyurt'ta yaptılar, şimdi Beşiktaş'ta yapıyorlar. Bunun adı itibar suikasti, yargının siyasete alet edilmesidir."

İmamoğlu'nun ardından söz alan CHP lideri Özel ise "Hangi AK Parti Belediye Başkanı böyle bir muamele gördü?" sorusunu yönelterek şunları söyledi:

"Güneşin doğmasına daha 3 saat varken belediye başkanımız, 31 Mart seçimlerinin rekortmenlerinden bir tanesi, geçen ayki anket çalışmalarında ilçesinde yüzde 80'in üzerinde bir memnuniyetle hizmetleri karşılanan Rıza Akpolat'ın resmi konutuna gittiler. Kapıyı kırarcasına çaldılar. Yaşlı anacığını uykudan uyandırdılar. Telaşla, korkuyla gitti, sordu. Dediler ki 'aç yoksa kırarız'. 'Kırma evladım dur' dedi, kapıyı açtı. Karşısında kanunsuz emirlerle talimatlandırılmış polisler, 'Rıza nerede?' dedi. Annesi dedi ki 'Babası hasta Balıkesir'de, oraya gitti, arayalım gelir.' Biz buluruz dediler. Bu sefer Balıkesir'de hasta babasının evine gidilsin diye talimat verdiler. Rıza Akpolat'ın evi, yurdu bellidir. Telefonu 24 saat açıktır. Arasalar elbette gelecek."

Rıza Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
TÜRKİYE
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan ilk açıklama
17:31
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