Özel ve İmamoğlu'ndan Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama: 'Aslında mesele ne Esenyurt, ne de Beşiktaş'
"Ne yazık ki demokrasi mücadelesi, hak, hukuk ve adalet mücadelesi kolay olmuyor. Hele hele karşınızda şirazeyi kaçırmış, koltuğu kendi malı gibi gören, milletin malını kendine ait hisseden bir zihniyetle mücadele ediyorsanız iş daha da zorlaşıyor.
Beşiktaş ilçesinde uydurarak, kaydırarak belli bir yaşın üstündeki evin büyüklerini korkutarak, sabahın köründe, şafak vakti ev baskını yaparak 'Ben adaleti yerine getiriyorum' diyen bu akıl aynı akıldır. Bu iş bir koltuğu kaybetmenin, İstanbul'u kaybetmenin, yarın da Türkiye'yi kaybetmenin korkusu ile yapılmış bir adımdır.
Mesele ne Esenyurt ne de Beşiktaş. Mesele, bir otoriter aklın sürece dair yol yürüme stratejisi ve biçimidir. Bir yandan milletçe bir açılım yapalım, barışalım bakış açışı, bir yandan ise milletin aklı ile oyun oynayarak atılan adımlar.
Buradan şunu söylüyoruz; bu gözaltına alma biçimi, davranış biçimi hukuk dışıdır. Aynısını Esenyurt'ta yaptılar, şimdi Beşiktaş'ta yapıyorlar. Bunun adı itibar suikasti, yargının siyasete alet edilmesidir."
"Güneşin doğmasına daha 3 saat varken belediye başkanımız, 31 Mart seçimlerinin rekortmenlerinden bir tanesi, geçen ayki anket çalışmalarında ilçesinde yüzde 80'in üzerinde bir memnuniyetle hizmetleri karşılanan Rıza Akpolat'ın resmi konutuna gittiler. Kapıyı kırarcasına çaldılar. Yaşlı anacığını uykudan uyandırdılar. Telaşla, korkuyla gitti, sordu. Dediler ki 'aç yoksa kırarız'. 'Kırma evladım dur' dedi, kapıyı açtı. Karşısında kanunsuz emirlerle talimatlandırılmış polisler, 'Rıza nerede?' dedi. Annesi dedi ki 'Babası hasta Balıkesir'de, oraya gitti, arayalım gelir.' Biz buluruz dediler. Bu sefer Balıkesir'de hasta babasının evine gidilsin diye talimat verdiler. Rıza Akpolat'ın evi, yurdu bellidir. Telefonu 24 saat açıktır. Arasalar elbette gelecek."