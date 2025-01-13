https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/gozaltina-alinan-besiktas-belediye-baskani-akpolattan-ilk-aciklama--1092631307.html
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan ilk açıklama
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Suç örgütü soruşturması kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Ahmet Akpolat İstanbul'a getirildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T17:31+0300
2025-01-13T17:31+0300
2025-01-13T17:31+0300
türkiye
cumhuriyet başsavcılığı
istanbul emniyet müdürlüğü
beşiktaş belediyesi
rıza akpolat
gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Akpolat ilk açıklamasında avukatlarının gerekli açıklamayı yapacağını belirtirken, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım" dedi. Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip, ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul'a getirildi.'Ne olduğunu bilmiyoruz'Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Akpolat, burada gazetecilere, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım." ifadelerini kullandı.Hastanedeki kontrolleri tamamlanan Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Rıza Akpolat'ın burada ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-gozaltinda-iste-gozalti-karari-verilen-isimler-1092628686.html
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rıza akpolat, rıza akpolat beşiktaş, rıza akpolat nerede gözaltına alındı, rıza akpolat istanbul'a getirildi mi, rıza akpolat ilk açıklama, rıza akpolat ne dedi
rıza akpolat, rıza akpolat beşiktaş, rıza akpolat nerede gözaltına alındı, rıza akpolat istanbul'a getirildi mi, rıza akpolat ilk açıklama, rıza akpolat ne dedi
Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan ilk açıklama
Suç örgütü soruşturması kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Ahmet Akpolat İstanbul'a getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Akpolat ilk açıklamasında avukatlarının gerekli açıklamayı yapacağını belirtirken, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım" dedi.
Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip, ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul'a getirildi.
Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Akpolat, burada gazetecilere, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım." ifadelerini kullandı.
Hastanedeki kontrolleri tamamlanan Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Rıza Akpolat'ın burada ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.