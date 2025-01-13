https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/gozaltina-alinan-besiktas-belediye-baskani-akpolattan-ilk-aciklama--1092631307.html

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan ilk açıklama

Gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Suç örgütü soruşturması kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Ahmet Akpolat İstanbul'a getirildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T17:31+0300

2025-01-13T17:31+0300

2025-01-13T17:31+0300

türkiye

cumhuriyet başsavcılığı

istanbul emniyet müdürlüğü

beşiktaş belediyesi

rıza akpolat

gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında, Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Akpolat ilk açıklamasında avukatlarının gerekli açıklamayı yapacağını belirtirken, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım" dedi. Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip, ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Balıkesir'de gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, polis eşliğinde İstanbul'a getirildi.'Ne olduğunu bilmiyoruz'Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülen Akpolat, burada gazetecilere, "Avukatlarım gerekli açıklamayı yapacaklar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Bize de açıklama yapılmadı. Sabah saatlerinde gözaltına alındım. Babamın rahatsızlığı nedeniyle Altınoluk'ta onu ziyarete gittim. Sabah saatlerinde oradan gözaltına alındım." ifadelerini kullandı.Hastanedeki kontrolleri tamamlanan Akpolat, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Rıza Akpolat'ın burada ifade işlemlerine başlanması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-gozaltinda-iste-gozalti-karari-verilen-isimler-1092628686.html

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