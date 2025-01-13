https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/nevzat-bahtiyarin-avukatindan-yeni-iddia-narinin-katilini-annesi-itiraf-etti-1092634798.html
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından yeni iddia: Narin'in katilini annesi itiraf etti
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından yeni iddia: Narin'in katilini annesi itiraf etti
Sputnik Türkiye
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran’ın itirafçı olduğunu iddia etti... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T19:30+0300
2025-01-13T19:30+0300
2025-01-13T19:35+0300
türkiye
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katil zanlısı
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nevzat bahtiyar
cinayet
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Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın itirafçı olduğunu iddia etti.Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayetinde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, cinayetin faili olarak tutuklanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından yeni bir iddia ortaya attı. Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinayetle ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ve özellikle cezaevindeki ziyaret trafiğini izleyerek davanın seyrinin değişebileceğini öne sürdü. Eryılmaz, Yüksel Güran'ın itirafçı olduğunu ve ilk suçlamayı yönelttiğini belirterek "Salim yaptı" ifadelerini kullandığını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/nevzat-bahtiyarin-avukatindan-tepki-ceken-narin-anketi-neden-olduruldu-diye-sordu-sik-verdi-1092466014.html
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narin güran, katil, katil zanlısı, diyarbakır, diyarbakır valiliği, diyarbakır barosu, avukat, nevzat bahtiyar, cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası
Nevzat Bahtiyar'ın avukatından yeni iddia: Narin'in katilini annesi itiraf etti
19:30 13.01.2025 (güncellendi: 19:35 13.01.2025)
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran’ın itirafçı olduğunu iddia etti. Eryılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevindeki ziyaret trafiğinin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirterek, istinaf öncesinde önemli gelişmelerin yaşanacağını öne sürdü.
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın itirafçı olduğunu iddia etti.
Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayetinde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, cinayetin faili olarak tutuklanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından yeni bir iddia ortaya attı. Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinayetle ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ve özellikle cezaevindeki ziyaret trafiğini izleyerek davanın seyrinin değişebileceğini öne sürdü. Eryılmaz, Yüksel Güran'ın itirafçı olduğunu ve ilk suçlamayı yönelttiğini belirterek "Salim yaptı" ifadelerini kullandığını duyurdu.