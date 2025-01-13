https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/nevzat-bahtiyarin-avukatindan-yeni-iddia-narinin-katilini-annesi-itiraf-etti-1092634798.html

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından yeni iddia: Narin'in katilini annesi itiraf etti

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından yeni iddia: Narin'in katilini annesi itiraf etti

Sputnik Türkiye

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran’ın itirafçı olduğunu iddia etti... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T19:30+0300

2025-01-13T19:30+0300

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türkiye

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Nevzat Bahtiyar'ın avukatı, tutuklu bulunan anne Yüksel Güran'ın itirafçı olduğunu iddia etti.Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayetinde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, cinayetin faili olarak tutuklanan Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medya hesabından yeni bir iddia ortaya attı. Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinayetle ilgili önemli gelişmelerin yaşanacağını ve özellikle cezaevindeki ziyaret trafiğini izleyerek davanın seyrinin değişebileceğini öne sürdü. Eryılmaz, Yüksel Güran'ın itirafçı olduğunu ve ilk suçlamayı yönelttiğini belirterek "Salim yaptı" ifadelerini kullandığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/nevzat-bahtiyarin-avukatindan-tepki-ceken-narin-anketi-neden-olduruldu-diye-sordu-sik-verdi-1092466014.html

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