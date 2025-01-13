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NBA’de Pacers'dan Cavaliers’ın 12 maçlık galibiyet serisine darbe
NBA’de Pacers'dan Cavaliers’ın 12 maçlık galibiyet serisine darbe
Sputnik Türkiye
Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers’ı 108-93 mağlup ederek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Milli oyuncu Adem Bona ise 15 76'ers'ta 15... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
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Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Indiana Pacers, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 108-93 mağlup ederek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Pacers’ta Andrew Nembhard 19, Pascal Siakam 18 ve Myles Turner 15 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı sağladı. Pacers, üst üste 6. galibiyetini alarak sezon toplamında 22. galibiyetine ulaştı.Doğu Konferansı’nda 33 galibiyet ve 5 mağlubiyetle zirvede yer alan Cavaliers’ta Darius Garland 20, Donovan Mitchell ise 19 sayı üretti.Jalen Brunson’dan 44 Sayı, Knicks Bucks’ı farklı geçtiNew York Knicks, sahasında Milwaukee Bucks’ı 140-106’lık farklı skorla mağlup ederek sezonun 26. galibiyetini elde etti. Knicks’te Jalen Brunson 44 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle öne çıkarken, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 18 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı verdi.Bucks cephesinde Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 13 ribaunt ve Damian Lillard 22 sayı, 5 asistle mücadele etti ancak bu performanslar takımın 17. mağlubiyetini önleyemedi.Adem Bona’dan 15 dakika süre aldıPhiladelphia 76ers’ın milli oyuncusu Adem Bona, takımının Orlando Magic’e 104-99 mağlup olduğu maçta 15 dakika süre aldı. Genç oyuncu mücadelede 1 top çalma ve 1 blokluk katkı sağladı.NBA’de Gecenin Sonuçları:• Dallas Mavericks 101-112 Denver Nuggets• New York Knicks 140-106 Milwaukee Bucks• Chicago Bulls 119-124 Sacramento Kings• Washington Wizards 95-136 Oklahoma City Thunder• Orlando Magic 104-99 Philadelphia 76ers• Cleveland Cavaliers 93-108 Indiana Pacers• Boston Celtics 120-119 New Orleans Pelicans• Utah Jazz 112-111 Brooklyn Nets (Uzatmada)• Phoenix Suns 120-113 Charlotte Hornets
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nba, abd, pascal siakam, donovan mitchell, cleveland, milwaukee bucks, orlando magic, basketbol
nba, abd, pascal siakam, donovan mitchell, cleveland, milwaukee bucks, orlando magic, basketbol

NBA’de Pacers'dan Cavaliers’ın 12 maçlık galibiyet serisine darbe

10:56 13.01.2025 (güncellendi: 10:58 13.01.2025)
© AP Photo / Sue OgrockiPacers
Pacers - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Sue Ogrocki
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Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers’ı 108-93 mağlup ederek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Milli oyuncu Adem Bona ise 15 76'ers'ta 15 dakika süre aldı fakat mağlubiyeti engelleyemedi.
Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Indiana Pacers, deplasmanda Cleveland Cavaliers’ı 108-93 mağlup ederek rakibinin 12 maçlık galibiyet serisini bitirdi. Pacers’ta Andrew Nembhard 19, Pascal Siakam 18 ve Myles Turner 15 sayı kaydederek galibiyete önemli katkı sağladı. Pacers, üst üste 6. galibiyetini alarak sezon toplamında 22. galibiyetine ulaştı.
Doğu Konferansı’nda 33 galibiyet ve 5 mağlubiyetle zirvede yer alan Cavaliers’ta Darius Garland 20, Donovan Mitchell ise 19 sayı üretti.

Jalen Brunson’dan 44 Sayı, Knicks Bucks’ı farklı geçti

New York Knicks, sahasında Milwaukee Bucks’ı 140-106’lık farklı skorla mağlup ederek sezonun 26. galibiyetini elde etti. Knicks’te Jalen Brunson 44 sayı, 5 ribaunt ve 6 asistle öne çıkarken, Karl-Anthony Towns 30 sayı, 18 ribaunt ve 4 asistle galibiyete katkı verdi.
Bucks cephesinde Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 13 ribaunt ve Damian Lillard 22 sayı, 5 asistle mücadele etti ancak bu performanslar takımın 17. mağlubiyetini önleyemedi.

Adem Bona’dan 15 dakika süre aldı

Philadelphia 76ers’ın milli oyuncusu Adem Bona, takımının Orlando Magic’e 104-99 mağlup olduğu maçta 15 dakika süre aldı. Genç oyuncu mücadelede 1 top çalma ve 1 blokluk katkı sağladı.

NBA’de Gecenin Sonuçları:

• Dallas Mavericks 101-112 Denver Nuggets
• New York Knicks 140-106 Milwaukee Bucks
• Chicago Bulls 119-124 Sacramento Kings
• Washington Wizards 95-136 Oklahoma City Thunder
• Orlando Magic 104-99 Philadelphia 76ers
• Cleveland Cavaliers 93-108 Indiana Pacers
• Boston Celtics 120-119 New Orleans Pelicans
• Utah Jazz 112-111 Brooklyn Nets (Uzatmada)
• Phoenix Suns 120-113 Charlotte Hornets
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