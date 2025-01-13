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Galatasaray’ın galibiyeti sonrası Edin Dzeko’dan olay paylaşım
Galatasaray’ın galibiyeti sonrası Edin Dzeko’dan olay paylaşım
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Başakşehir’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak karşılaşma kadar Fenerbahçeli futbolcu Edin... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T07:59+0300
2025-01-13T07:59+0300
spor
edin dzeko
başakşehir
galatasaray
fenerbahçe
palyaço
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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle zirve yarışında önemli bir adım attı. Karşılaşmanın ardından gözler, Galatasaray’ın performansı kadar, Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko’nun sosyal medya paylaşımına çevrildi.Dzeko’dan dikkat çeken paylaşımMaçın hemen ardından Fenerbahçe’nin yıldız forveti Edin Dzeko, sosyal medya hesabından gülen bir palyaço emojisi paylaştı. Bu gönderi, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve binlerce kez paylaşıldı.Dzeko’nun paylaşımı, Galatasaray’a yönelik bir gönderme olarak yorumlanırken, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar da bu mesaja tepkilerini dile getirdi.Taraftarlar sosyal medyada karşı karşıyaEdin Dzeko’nun paylaşımı, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını sosyal medyada karşı karşıya getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Dzeko’nun paylaşımını desteklerken, sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu durumu eleştiren yorumlar yaptı.Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu paylaşım, iki takım arasındaki rekabetin sahadan sosyal medyaya taşındığını bir kez daha gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kerem-akturkoglu-tehlikede-gelecegi-tartismali-kabusu-gercek-oldu-1092602774.html
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galatasaray başakşehir maçı, galatasaray başakşehir 2-1, edin dzeko palyaço paylaşımı, edin dzeko galatasaray göndermesi, fenerbahçeli futbolcu sosyal medya paylaşımı, galatasaray başakşehir sonrası sosyal medya, edin dzeko palyaço emojisi, fenerbahçe galatasaray rekabeti, süper lig 19. hafta galatasaray, edin dzeko sosyal medya paylaşımı, galatasaray başakşehir maç özeti, edin dzeko galatasaray’a gönderme, galatasaray taraftar tepkisi, fenerbahçe taraftarları edin dzeko, galatasaray başakşehir 19. hafta, edin dzeko paylaşımı gündem oldu, sosyal medyada edin dzeko paylaşımı, süper lig sosyal medya olayları, edin dzeko fenerbahçe

Galatasaray’ın galibiyeti sonrası Edin Dzeko’dan olay paylaşım

07:59 13.01.2025
© SAMET YALÇIN-AW103714dzeko, icardi
dzeko, icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© SAMET YALÇIN-AW103714
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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Başakşehir’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak karşılaşma kadar Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko’nun sosyal medyadaki “palyaço” paylaşımı da gündem yarattı. Dzeko’nun gönderisi, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle zirve yarışında önemli bir adım attı. Karşılaşmanın ardından gözler, Galatasaray’ın performansı kadar, Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko’nun sosyal medya paylaşımına çevrildi.

Dzeko’dan dikkat çeken paylaşım

Maçın hemen ardından Fenerbahçe’nin yıldız forveti Edin Dzeko, sosyal medya hesabından gülen bir palyaço emojisi paylaştı. Bu gönderi, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve binlerce kez paylaşıldı.
Dzeko’nun paylaşımı, Galatasaray’a yönelik bir gönderme olarak yorumlanırken, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar da bu mesaja tepkilerini dile getirdi.

Taraftarlar sosyal medyada karşı karşıya

Edin Dzeko’nun paylaşımı, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını sosyal medyada karşı karşıya getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Dzeko’nun paylaşımını desteklerken, sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu durumu eleştiren yorumlar yaptı.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu paylaşım, iki takım arasındaki rekabetin sahadan sosyal medyaya taşındığını bir kez daha gösterdi.
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