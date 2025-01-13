https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/galatasarayin-galibiyeti-sonrasi-edin-dzekodan-olay-paylasim-1092603075.html

Galatasaray’ın galibiyeti sonrası Edin Dzeko’dan olay paylaşım

Galatasaray’ın galibiyeti sonrası Edin Dzeko’dan olay paylaşım

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Başakşehir’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak karşılaşma kadar Fenerbahçeli futbolcu Edin... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T07:59+0300

2025-01-13T07:59+0300

2025-01-13T07:59+0300

spor

edin dzeko

başakşehir

galatasaray

fenerbahçe

palyaço

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/16/1078714000_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_24964adf8befaa872c4c02b39dfdce90.jpg

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle zirve yarışında önemli bir adım attı. Karşılaşmanın ardından gözler, Galatasaray’ın performansı kadar, Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko’nun sosyal medya paylaşımına çevrildi.Dzeko’dan dikkat çeken paylaşımMaçın hemen ardından Fenerbahçe’nin yıldız forveti Edin Dzeko, sosyal medya hesabından gülen bir palyaço emojisi paylaştı. Bu gönderi, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve binlerce kez paylaşıldı.Dzeko’nun paylaşımı, Galatasaray’a yönelik bir gönderme olarak yorumlanırken, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar da bu mesaja tepkilerini dile getirdi.Taraftarlar sosyal medyada karşı karşıyaEdin Dzeko’nun paylaşımı, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını sosyal medyada karşı karşıya getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Dzeko’nun paylaşımını desteklerken, sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu durumu eleştiren yorumlar yaptı.Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu paylaşım, iki takım arasındaki rekabetin sahadan sosyal medyaya taşındığını bir kez daha gösterdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kerem-akturkoglu-tehlikede-gelecegi-tartismali-kabusu-gercek-oldu-1092602774.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray başakşehir maçı, galatasaray başakşehir 2-1, edin dzeko palyaço paylaşımı, edin dzeko galatasaray göndermesi, fenerbahçeli futbolcu sosyal medya paylaşımı, galatasaray başakşehir sonrası sosyal medya, edin dzeko palyaço emojisi, fenerbahçe galatasaray rekabeti, süper lig 19. hafta galatasaray, edin dzeko sosyal medya paylaşımı, galatasaray başakşehir maç özeti, edin dzeko galatasaray’a gönderme, galatasaray taraftar tepkisi, fenerbahçe taraftarları edin dzeko, galatasaray başakşehir 19. hafta, edin dzeko paylaşımı gündem oldu, sosyal medyada edin dzeko paylaşımı, süper lig sosyal medya olayları, edin dzeko fenerbahçe