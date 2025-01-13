https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/galatasarayin-galibiyeti-sonrasi-edin-dzekodan-olay-paylasim-1092603075.html
Galatasaray’ın galibiyeti sonrası Edin Dzeko’dan olay paylaşım
Galatasaray’ın galibiyeti sonrası Edin Dzeko’dan olay paylaşım
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Başakşehir’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak karşılaşma kadar Fenerbahçeli futbolcu Edin... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T07:59+0300
2025-01-13T07:59+0300
2025-01-13T07:59+0300
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edin dzeko
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galatasaray
fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle zirve yarışında önemli bir adım attı. Karşılaşmanın ardından gözler, Galatasaray’ın performansı kadar, Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko’nun sosyal medya paylaşımına çevrildi.Dzeko’dan dikkat çeken paylaşımMaçın hemen ardından Fenerbahçe’nin yıldız forveti Edin Dzeko, sosyal medya hesabından gülen bir palyaço emojisi paylaştı. Bu gönderi, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve binlerce kez paylaşıldı.Dzeko’nun paylaşımı, Galatasaray’a yönelik bir gönderme olarak yorumlanırken, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar da bu mesaja tepkilerini dile getirdi.Taraftarlar sosyal medyada karşı karşıyaEdin Dzeko’nun paylaşımı, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını sosyal medyada karşı karşıya getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Dzeko’nun paylaşımını desteklerken, sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu durumu eleştiren yorumlar yaptı.Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu paylaşım, iki takım arasındaki rekabetin sahadan sosyal medyaya taşındığını bir kez daha gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kerem-akturkoglu-tehlikede-gelecegi-tartismali-kabusu-gercek-oldu-1092602774.html
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Galatasaray’ın galibiyeti sonrası Edin Dzeko’dan olay paylaşım
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, Başakşehir’i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Ancak karşılaşma kadar Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko’nun sosyal medyadaki “palyaço” paylaşımı da gündem yarattı. Dzeko’nun gönderisi, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle zirve yarışında önemli bir adım attı. Karşılaşmanın ardından gözler, Galatasaray’ın performansı kadar, Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko’nun sosyal medya paylaşımına çevrildi.
Dzeko’dan dikkat çeken paylaşım
Maçın hemen ardından Fenerbahçe’nin yıldız forveti Edin Dzeko, sosyal medya hesabından gülen bir palyaço emojisi paylaştı. Bu gönderi, özellikle sarı-lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü ve binlerce kez paylaşıldı.
Dzeko’nun paylaşımı, Galatasaray’a yönelik bir gönderme olarak yorumlanırken, sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar da bu mesaja tepkilerini dile getirdi.
Taraftarlar sosyal medyada karşı karşıya
Edin Dzeko’nun paylaşımı, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarını sosyal medyada karşı karşıya getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Dzeko’nun paylaşımını desteklerken, sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu durumu eleştiren yorumlar yaptı.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bu paylaşım, iki takım arasındaki rekabetin sahadan sosyal medyaya taşındığını bir kez daha gösterdi.