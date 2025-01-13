MSB duyurdu: Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
09:06
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
11:11
2 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
11:31
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:11
1 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
12:27
4 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
12:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:12
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:29
2 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
13:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
14:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Esin Sayar: ‘Romanlarımda aşk olmazsa olmaz’
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Psiko kurgu yazarı Pınar Eğilmez: 'Yapmak istediğim, okuru kendisi ile ilgili bilmediği bir şeye uyandırmak'
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Joseph Aoun Lübnan Cumhurbaşkanı seçildi: Lübnan'daki siyasi dengeler ne durumda?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/msb-duyurdu-uzman-erbas-ve-sozlesmeli-er-basvurulari-basladi-1092638164.html
MSB duyurdu: Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başladı
MSB duyurdu: Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başladı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru kılavuzunu yayımladı. Adaylar, başvurularını MSB’nin resmi web sitesi... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T22:28+0300
2025-01-13T22:28+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
asker
paralı asker
asker uğurlama
asker selamı
uzman çavuş
sözleşmeli personel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1b/1075795910_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bf0d1be0251a22ba879c2a30ff9f8f4c.jpg
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuruların 29 Ocak'a kadar personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacağını duyurdu.2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru süreci 29 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı, adayların kılavuzdaki şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerektiğini vurguladı.Başvuruların ardından seçilen adaylar, bakanlık tarafından duyurulacak takvime göre sınav ve değerlendirme süreçlerine alınacak. Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er pozisyonlarına katılmak isteyenlerin, başvuru tarihini kaçırmamaları önemle hatırlatıldı.Sözleşmeli er ve Uzman çavuş olma şartları nedir?Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için belirlediği başvuru şartları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/topkapi-sarayinda-jandarmalarin-silahtar-kiyafetiyle-nobeti-bize-ulasanlardan--tesekkur-aliyoruz-1092635051.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/1b/1075795910_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6cd1675933f2c2ad230909a8bb6732bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), asker, paralı asker, asker uğurlama, asker selamı, uzman çavuş, sözleşmeli personel
milli savunma bakanlığı (msb), asker, paralı asker, asker uğurlama, asker selamı, uzman çavuş, sözleşmeli personel

MSB duyurdu: Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başladı

22:28 13.01.2025
© AAAsker
Asker - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru kılavuzunu yayımladı. Adaylar, başvurularını MSB’nin resmi web sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuruların 29 Ocak'a kadar personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacağını duyurdu.
2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru süreci 29 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı, adayların kılavuzdaki şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerektiğini vurguladı.
Başvuruların ardından seçilen adaylar, bakanlık tarafından duyurulacak takvime göre sınav ve değerlendirme süreçlerine alınacak. Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er pozisyonlarına katılmak isteyenlerin, başvuru tarihini kaçırmamaları önemle hatırlatıldı.

Sözleşmeli er ve Uzman çavuş olma şartları nedir?

Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için belirlediği başvuru şartları şu şekilde:
1.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.
En az ilköğretim veya lise mezunu olmak: İlgili pozisyonlara göre mezuniyet şartı değişiklik gösterebilir.
3.
Yaş şartı: 2025 yılı itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1998 – 31 Aralık 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak).
4.
Sağlık durumu: Görev yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu ile belgelemek).
5.
Adli sicil kaydı: Ağır hapis veya yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.
6.
Askerlik durumu: Askerliğini yapmış, yapmamış veya yapıyor olmak; terhis tarihinden itibaren belirli süreyi aşmamış olmak (Sözleşmeli Er için genellikle 5 yıl).
7.
Boy-kilo oranı: MSB'nin belirlediği boy ve kilo standartlarına uygun olmak.
8.
Sözleşmeli Er için: En az ilköğretim mezunu olmak, terhis tarihinden itibaren 5 yılı geçmemiş olmak.
9.
Uzman Erbaş için: En az lise mezunu olmak, belirtilen fiziki ve eğitim niteliklerini taşımak.
10.
Güvenlik soruşturması: Başvuru sahibinin güvenlik ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması.
Topkapı Sarayı'nda jandarmalar 'silahtar' kıyafetliyle nöbet tutuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
TÜRKİYE
Topkapı Sarayı'nda jandarmaların 'silahtar' kıyafetiyle nöbeti: 'Bize ulaşanlardan teşekkür alıyoruz'
20:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала