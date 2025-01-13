https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/msb-duyurdu-uzman-erbas-ve-sozlesmeli-er-basvurulari-basladi-1092638164.html

MSB duyurdu: Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başladı

MSB duyurdu: Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başladı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru kılavuzunu yayımladı. Adaylar, başvurularını MSB’nin resmi web sitesi... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T22:28+0300

2025-01-13T22:28+0300

2025-01-13T22:28+0300

türkiye

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Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuruların 29 Ocak'a kadar personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacağını duyurdu.2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru süreci 29 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı, adayların kılavuzdaki şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerektiğini vurguladı.Başvuruların ardından seçilen adaylar, bakanlık tarafından duyurulacak takvime göre sınav ve değerlendirme süreçlerine alınacak. Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er pozisyonlarına katılmak isteyenlerin, başvuru tarihini kaçırmamaları önemle hatırlatıldı.Sözleşmeli er ve Uzman çavuş olma şartları nedir?Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için belirlediği başvuru şartları şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/topkapi-sarayinda-jandarmalarin-silahtar-kiyafetiyle-nobeti-bize-ulasanlardan--tesekkur-aliyoruz-1092635051.html

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milli savunma bakanlığı (msb), asker, paralı asker, asker uğurlama, asker selamı, uzman çavuş, sözleşmeli personel