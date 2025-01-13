https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/msb-duyurdu-uzman-erbas-ve-sozlesmeli-er-basvurulari-basladi-1092638164.html
MSB duyurdu: Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başladı
MSB duyurdu: Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başladı
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru kılavuzunu yayımladı. Adaylar, başvurularını MSB’nin resmi web sitesi... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T22:28+0300
2025-01-13T22:28+0300
2025-01-13T22:28+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
asker
paralı asker
asker uğurlama
asker selamı
uzman çavuş
sözleşmeli personel
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Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuruların 29 Ocak'a kadar personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacağını duyurdu.2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru süreci 29 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı, adayların kılavuzdaki şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerektiğini vurguladı.Başvuruların ardından seçilen adaylar, bakanlık tarafından duyurulacak takvime göre sınav ve değerlendirme süreçlerine alınacak. Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er pozisyonlarına katılmak isteyenlerin, başvuru tarihini kaçırmamaları önemle hatırlatıldı.Sözleşmeli er ve Uzman çavuş olma şartları nedir?Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için belirlediği başvuru şartları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/topkapi-sarayinda-jandarmalarin-silahtar-kiyafetiyle-nobeti-bize-ulasanlardan--tesekkur-aliyoruz-1092635051.html
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milli savunma bakanlığı (msb), asker, paralı asker, asker uğurlama, asker selamı, uzman çavuş, sözleşmeli personel
milli savunma bakanlığı (msb), asker, paralı asker, asker uğurlama, asker selamı, uzman çavuş, sözleşmeli personel
MSB duyurdu: Uzman erbaş ve sözleşmeli er başvuruları başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru kılavuzunu yayımladı. Adaylar, başvurularını MSB’nin resmi web sitesi olan personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.
Milli Savunma Bakanlığı, 2025 Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuruların 29 Ocak'a kadar personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılacağını duyurdu.
2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için başvuru süreci 29 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı, adayların kılavuzdaki şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerektiğini vurguladı.
Başvuruların ardından seçilen adaylar, bakanlık tarafından duyurulacak takvime göre sınav ve değerlendirme süreçlerine alınacak. Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er pozisyonlarına katılmak isteyenlerin, başvuru tarihini kaçırmamaları önemle hatırlatıldı.
Sözleşmeli er ve Uzman çavuş olma şartları nedir?
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er temini için belirlediği başvuru şartları şu şekilde:
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2.En az ilköğretim veya lise mezunu olmak:
İlgili pozisyonlara göre mezuniyet şartı değişiklik gösterebilir.
3.Yaş şartı:
2025 yılı itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1998 – 31 Aralık 2005 tarihleri arasında doğmuş olmak).
4.Sağlık durumu:
Görev yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorununun bulunmaması (Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu ile belgelemek).
5.Adli sicil kaydı:
Ağır hapis veya yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak.
6.Askerlik durumu:
Askerliğini yapmış, yapmamış veya yapıyor olmak; terhis tarihinden itibaren belirli süreyi aşmamış olmak (Sözleşmeli Er için genellikle 5 yıl).
7.Boy-kilo oranı:
MSB'nin belirlediği boy ve kilo standartlarına uygun olmak.
8.Sözleşmeli Er için:
En az ilköğretim mezunu olmak, terhis tarihinden itibaren 5 yılı geçmemiş olmak.
9.Uzman Erbaş için:
En az lise mezunu olmak, belirtilen fiziki ve eğitim niteliklerini taşımak.
10.Güvenlik soruşturması:
Başvuru sahibinin güvenlik ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması.