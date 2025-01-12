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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/israil---hamas-arasinda-esir-takasinda-yuzde-90-anlasmaya-varildi-iddiasi-ordu-gazzeden-cekilme-1092582238.html
İsrail - Hamas arasında esir takasında 'yüzde 90 anlaşmaya varıldı' iddiası: 'Ordu, Gazze'den çekilme planını onayladı'
İsrail - Hamas arasında esir takasında 'yüzde 90 anlaşmaya varıldı' iddiası: 'Ordu, Gazze'den çekilme planını onayladı'
Sputnik Türkiye
İsrail ile Hamas arasında yapılan müzakereler hakkında 'olumlu gittiği' yönünde haberler verilirken, İsrail basını ordunun Gazze'den çekilme planını... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T09:33+0300
2025-01-12T09:33+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
ortadoğu
israil
gazze
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hamas
israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak)
israil kamusal yayın kuruluşu (kan)
haaretz
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İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden asker çekme planlarını onayladığını ve Hamas ile yürütülen esir takası müzakerelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusu, esir takası görüşmelerinde sağlanan ilerleme doğrultusunda Gazze’den askerlerin hızlı bir şekilde çekilmesi için çeşitli planları kabul etti. 'Yüzde 90 anlaşmaya varıldı'Basına göre, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının detaylarının yüzde 90’ı üzerinde uzlaşıya varıldı. Ancak Hamas, İsrail ve arabulucular olan Mısır, Katar ve ABD’den henüz resmi bir onay gelmedi. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın, Hamas’ın İsrail’in anlaşmanın ikinci aşamasını uygulayacağına dair güvence istemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.İsrail kaynakları, Hamas’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun anlaşmanın ilk aşamasını uygulayıp siyasi çıkarlarını sağladıktan sonra Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüreceğinden endişe ettiğini aktardı. Anlaşmanın henüz resmi olarak açıklanmayan detaylarına göre, ilk aşamada insani nedenlerle yaşlı ve hasta esirlerin serbest bırakılması, ikinci aşamada ise askeri personelin bırakılması öngörülüyor.İsrail devlet televizyonu KAN ise, Tel Aviv yönetiminin, tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri ilk aşama yürürlükteyken ilerletmeyi kabul ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/husiler--abdnin-uss-harry-truman-ucak-gemisini-hedef-aldik-1092581206.html
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benyamin netanyahu, ortadoğu, israil, gazze, abd, hamas, israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak), israil kamusal yayın kuruluşu (kan), haaretz, yedioth ahronoth
benyamin netanyahu, ortadoğu, israil, gazze, abd, hamas, israil iç istihbarat servisi şin-bet (şabak), israil kamusal yayın kuruluşu (kan), haaretz, yedioth ahronoth

İsrail - Hamas arasında esir takasında 'yüzde 90 anlaşmaya varıldı' iddiası: 'Ordu, Gazze'den çekilme planını onayladı'

09:33 12.01.2025
© REUTERS / Amir CohenGolan Tepeleri'nde İsrail tankları
Golan Tepeleri'nde İsrail tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© REUTERS / Amir Cohen
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İsrail ile Hamas arasında yapılan müzakereler hakkında 'olumlu gittiği' yönünde haberler verilirken, İsrail basını ordunun Gazze'den çekilme planını onayladığını ve savaşın bitmesi halinde çekileceğini iddia etti.
İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nden asker çekme planlarını onayladığını ve Hamas ile yürütülen esir takası müzakerelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusu, esir takası görüşmelerinde sağlanan ilerleme doğrultusunda Gazze’den askerlerin hızlı bir şekilde çekilmesi için çeşitli planları kabul etti.

'Yüzde 90 anlaşmaya varıldı'

Basına göre, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası anlaşmasının detaylarının yüzde 90’ı üzerinde uzlaşıya varıldı. Ancak Hamas, İsrail ve arabulucular olan Mısır, Katar ve ABD’den henüz resmi bir onay gelmedi. Taraflar arasındaki temel anlaşmazlığın, Hamas’ın İsrail’in anlaşmanın ikinci aşamasını uygulayacağına dair güvence istemesinden kaynaklandığı belirtiliyor.
İsrail kaynakları, Hamas’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun anlaşmanın ilk aşamasını uygulayıp siyasi çıkarlarını sağladıktan sonra Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüreceğinden endişe ettiğini aktardı. Anlaşmanın henüz resmi olarak açıklanmayan detaylarına göre, ilk aşamada insani nedenlerle yaşlı ve hasta esirlerin serbest bırakılması, ikinci aşamada ise askeri personelin bırakılması öngörülüyor.
İsrail devlet televizyonu KAN ise, Tel Aviv yönetiminin, tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereleri ilk aşama yürürlükteyken ilerletmeyi kabul ettiğini duyurdu.
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