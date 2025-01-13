https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/edip-akbayramin-saglik-durumuna-iliskin-yeni-aciklama-bir-ameliyat-daha-1092607729.html

Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kızı duyurdu

Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kızı duyurdu

Sputnik Türkiye

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Edip Akbayram'ın yeniden ameliyat olacağı öğrenildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T10:13+0300

2025-01-13T10:13+0300

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yaşam

edip akbayram

ameliyat

sanatçı

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Ünlü sanatçı Edip Akbayram, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilmişti. 1 saat süren operasyonun ardından yeniden yoğun bakım servisine alınan 75 yaşındaki ünlü sanatçı tedavisi devam ediyor.Edip Akbayram'ın son durumu ne?Edip Akbayram'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının bugün bir ameliyat daha olacağı öğrenildi.Hürriyet'te yer alan habere göre, Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram "Pazartesi tekrar bir ameliyat daha olacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/yogun-bakimdaki-edip-akbayramin-saglik-durumu-nasil-kizi-turku-akbayramdan-yeni-aciklama-1092569421.html

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