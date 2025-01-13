https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/edip-akbayramin-saglik-durumuna-iliskin-yeni-aciklama-bir-ameliyat-daha-1092607729.html
Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kızı duyurdu
Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kızı duyurdu
Sputnik Türkiye
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Edip Akbayram'ın yeniden ameliyat olacağı öğrenildi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T10:13+0300
2025-01-13T10:13+0300
2025-01-13T10:13+0300
yaşam
edip akbayram
ameliyat
sanatçı
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Ünlü sanatçı Edip Akbayram, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilmişti. 1 saat süren operasyonun ardından yeniden yoğun bakım servisine alınan 75 yaşındaki ünlü sanatçı tedavisi devam ediyor.Edip Akbayram'ın son durumu ne?Edip Akbayram'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının bugün bir ameliyat daha olacağı öğrenildi.Hürriyet'te yer alan habere göre, Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram "Pazartesi tekrar bir ameliyat daha olacak" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/yogun-bakimdaki-edip-akbayramin-saglik-durumu-nasil-kizi-turku-akbayramdan-yeni-aciklama-1092569421.html
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edip akbayram, edip akbayram sağlık durumu, edip akbayram nasıl, edip akbayram son dakika, edip akbayram ameliyat
Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Kızı duyurdu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan Edip Akbayram'ın yeniden ameliyat olacağı öğrenildi.
Ünlü sanatçı Edip Akbayram, kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilmişti. 1 saat süren operasyonun ardından yeniden yoğun bakım servisine alınan 75 yaşındaki ünlü sanatçı tedavisi devam ediyor.
Edip Akbayram'ın son durumu ne?
Edip Akbayram'ın sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sanatçının bugün bir ameliyat daha olacağı öğrenildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram "Pazartesi tekrar bir ameliyat daha olacak" dedi.