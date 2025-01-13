Mahsun Kırmızıgül'den zam tepkisi: 'Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor'

"Köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı! Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor!"