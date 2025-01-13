https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/mahsun-kirmizigulden-zam-tepkisi-lutfen-bu-zamlardan-vazgecin-insanlar-gecinemiyor-1092627046.html
Mahsun Kırmızıgül'den zam tepkisi: 'Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor'
Mahsun Kırmızıgül'den zam tepkisi: 'Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor'
Sputnik Türkiye
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, otoyol, köprü ve tünellere gelen zamma tepki gösterdi. Kırmızıgül, "Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor!" dedi. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T16:21+0300
2025-01-13T16:21+0300
2025-01-13T16:21+0300
ekonomi
mahsun kırmızgül
zam
asgari ücret
enflasyon
ekonomi
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Mahsun Kırmızıgül, otoyol, köprü ve tünellere gelen zamma ilişkin 'insanlar geçinemiyor' diyerek tepki verdi.Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlanırken 15 Temmuz köprüsü yüzde 42 zamlandı. Osmangazi'de de artış yüzde 42.3'ü buldu.'Asgari ücret zammı oranında zam olmalı'Mahsun Kırmızıgül, gelen zam haberinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.Zammın geri çekilmesi çağrısı yapan Kırmızıgül'ün paylaşımının tamamı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/yeni-otoyol-ve-kopru-gecis-ucretleri-belli-oldu-1092597969.html
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mahsun kırmızgül, zam, asgari ücret, enflasyon, ekonomi
mahsun kırmızgül, zam, asgari ücret, enflasyon, ekonomi
Mahsun Kırmızıgül'den zam tepkisi: 'Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor'
Sanatçı Mahsun Kırmızıgül, otoyol, köprü ve tünellere gelen zamma tepki gösterdi. Kırmızıgül, "Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor!" dedi.
Mahsun Kırmızıgül, otoyol, köprü ve tünellere gelen zamma ilişkin 'insanlar geçinemiyor' diyerek tepki verdi.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu. Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlanırken 15 Temmuz köprüsü yüzde 42 zamlandı. Osmangazi'de de artış yüzde 42.3'ü buldu.
'Asgari ücret zammı oranında zam olmalı'
Mahsun Kırmızıgül, gelen zam haberinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Zammın geri çekilmesi çağrısı yapan Kırmızıgül'ün paylaşımının tamamı şöyle:
"Köprülere, yollara ve ulaşıma yapılan zamlar asgari ücrete yapılan zam oranında olmalı! Bu artışlar, en başta marketler olmak üzere her yere anında yansıyacak, halkı daha da zor duruma sokacak. Lütfen bu zamlardan vazgeçin, insanlar geçinemiyor!"