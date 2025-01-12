https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/yeni-otoyol-ve-kopru-gecis-ucretleri-belli-oldu-1092597969.html

Otoyol ve köprülerde 2025 tarifesi belli oldu: Yeni ücretler ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Otoyol ve köprülerde 2025 tarifesi belli oldu: Yeni ücretler ne zamandan itibaren geçerli olacak?

Sputnik Türkiye

Yeni yılın köprü ve otoyol geçişiyle tren bileti ücretleri belli oldu.15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için tek geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü... 12.01.2025, Sputnik Türkiye

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Yeni otoyol ve köprü ücretleri tarifesi belli oldu. Konuyla ilgili açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan duyuruya göre 2025 yılı köprü ve otoyol geçiş ücretleri tarifesi şu şekilde:Yeni ücret uygulaması başladı mı?Karayolları Genel Müdürlüğü yeni ücret tarifesinin bu gece 00.00'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" denildi.

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