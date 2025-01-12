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Otoyol ve köprülerde 2025 tarifesi belli oldu: Yeni ücretler ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Otoyol ve köprülerde 2025 tarifesi belli oldu: Yeni ücretler ne zamandan itibaren geçerli olacak?
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Yeni yılın köprü ve otoyol geçişiyle tren bileti ücretleri belli oldu.15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için tek geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü... 12.01.2025, Sputnik Türkiye
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Yeni otoyol ve köprü ücretleri tarifesi belli oldu. Konuyla ilgili açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi. Yapılan duyuruya göre 2025 yılı köprü ve otoyol geçiş ücretleri tarifesi şu şekilde:Yeni ücret uygulaması başladı mı?Karayolları Genel Müdürlüğü yeni ücret tarifesinin bu gece 00.00'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" denildi.
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osmangazi köprüsü, otoyol ücretleri, köprü ücretleri, osmangazi köprüsü geçiş ücreti 2025, yavuz sultan selim köprüsü, osmangazi köprüsü geçiş ücreti
osmangazi köprüsü, otoyol ücretleri, köprü ücretleri, osmangazi köprüsü geçiş ücreti 2025, yavuz sultan selim köprüsü, osmangazi köprüsü geçiş ücreti

Otoyol ve köprülerde 2025 tarifesi belli oldu: Yeni ücretler ne zamandan itibaren geçerli olacak?

22:11 12.01.2025 (güncellendi: 23:25 12.01.2025)
© AP Photo / Emrah Gürel15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AP Photo / Emrah Gürel
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Yeni yılın köprü ve otoyol geçişiyle tren bileti ücretleri belli oldu.15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için tek geçiş ücreti 47 TL, Osmangazi Köprüsü 795 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu.
Yeni otoyol ve köprü ücretleri tarifesi belli oldu. Konuyla ilgili açıklama Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi.
Yapılan duyuruya göre 2025 yılı köprü ve otoyol geçiş ücretleri tarifesi şu şekilde:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 47 TL,
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 47 TL,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL,
1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL,
Osmangazi Köprüsü 795 TL.

Yeni ücret uygulaması başladı mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü yeni ücret tarifesinin bu gece 00.00'dan itibaren geçerli olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" denildi.
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