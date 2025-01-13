https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/los-angelesda-ev-kiralari-ikiye-katlandi-18-bin-dolarlik-ev-30-bin-dolar-oldu-1092630406.html
Yangın felaketinin yaşandığı Los Angeles'da ev kiraları ikiye katlandı: 18 bin dolarlık ev 30 bin dolar oldu
Yangın felaketinin yaşandığı Los Angeles'da ev kiraları ikiye katlandı: 18 bin dolarlık ev 30 bin dolar oldu
Sputnik Türkiye
Orman yangını felaketinin vurduğu Los Angeles sakinlerini bu seferde yüksek kiralar vuruyor. Evini kaybedenlere veya tahliye olanlar normalin iki katı ev... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T17:16+0300
2025-01-13T17:16+0300
2025-01-13T17:21+0300
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Los Angeles'in Palisades bölgesinde etkili olan ve rüzgarın hızıyla yayılan orman yangını felaketinde 100 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Bölgedeki çoğu evin yanarak küle dönüşmesi sonrasında çaresizce ev arayanlar, bu sefer de hızla yükselen kiralarla ve fırsatçılarla karşı karşıya kaldı. Ünlü film yıldızı James Woods konuyla ilgili açıklamasında fırsatçı ev sahiplerine dikkat çekerek "Arkadaşımızın müşterileri evleri yenilenirken bir ev kiralamaya çalışıyorlardı. Kira bedeli aylık 18 bin dolardı. Yangın günü evrakları imzalamaları gerekiyordu. Şimdi ev sahipleri 30 bin dolar istiyor. Akbabalar etrafta dolaşıyor ve alevler henüz sönmedi bile" dedi.Başsavcı fırsatçıları uyardı'Gidecek yer bulamadığını' belirten Maya Lieberman ise basına yaptığı açıklamada aylığı 17 bin dolar olan bir için başvurduğunu ancak evin fiyatının 30 bin dolara yükseltildiğini belirtti. California Başsavcısı Rob Bonta, 11 Ocak Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında ev sahiplerinin durumdan yararlanarak fiyatları yükselttiğini ve bunun yasa dışı olduğu konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angeles-yangininda-yerel-yetkililer-yetersizlikle-suclanirken-en-10-kisinin-oldugu-aciklandi-1092526340.html
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los angeles, california, abd, orman yangını, palisades, kira, kira bedeli, ev sahibi
los angeles, california, abd, orman yangını, palisades, kira, kira bedeli, ev sahibi
Yangın felaketinin yaşandığı Los Angeles'da ev kiraları ikiye katlandı: 18 bin dolarlık ev 30 bin dolar oldu
17:16 13.01.2025 (güncellendi: 17:21 13.01.2025)
Orman yangını felaketinin vurduğu Los Angeles sakinlerini bu seferde yüksek kiralar vuruyor. Evini kaybedenlere veya tahliye olanlar normalin iki katı ev kiralarıyla karşı karşıya kaldı. Ünlü oyuncu James Woods, aylık 18 bin dolarlık evin orman yangınlarından sonra 30 bine yükseldiğini açıkladı.
Los Angeles'in Palisades bölgesinde etkili olan ve rüzgarın hızıyla yayılan orman yangını felaketinde 100 binden fazla kişi evlerinden tahliye edildi. Bölgedeki çoğu evin yanarak küle dönüşmesi sonrasında çaresizce ev arayanlar, bu sefer de hızla yükselen kiralarla ve fırsatçılarla karşı karşıya kaldı.
Ünlü film yıldızı James Woods konuyla ilgili açıklamasında fırsatçı ev sahiplerine dikkat çekerek "Arkadaşımızın müşterileri evleri yenilenirken bir ev kiralamaya çalışıyorlardı. Kira bedeli aylık 18 bin dolardı. Yangın günü evrakları imzalamaları gerekiyordu. Şimdi ev sahipleri 30 bin dolar istiyor. Akbabalar etrafta dolaşıyor ve alevler henüz sönmedi bile" dedi.
Başsavcı fırsatçıları uyardı
'Gidecek yer bulamadığını' belirten Maya Lieberman ise basına yaptığı açıklamada aylığı 17 bin dolar olan bir için başvurduğunu ancak evin fiyatının 30 bin dolara yükseltildiğini belirtti. California Başsavcısı Rob Bonta, 11 Ocak Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında ev sahiplerinin durumdan yararlanarak fiyatları yükselttiğini ve bunun yasa dışı olduğu konusunda uyardı.