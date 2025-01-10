https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/los-angeles-yangininda-yerel-yetkililer-yetersizlikle-suclanirken-en-10-kisinin-oldugu-aciklandi-1092526340.html
Los Angeles yangınında yerel yetkililer yetersizlikle suçlanırken en 10 kişinin öldüğü açıklandı
Los Angeles yangınında yerel yetkililer yetersizlikle suçlanırken en 10 kişinin öldüğü açıklandı
Sputnik Türkiye
Los Angeles'taki orman yangını yerleşim yerlerinde devam ederken Los Angeles Adli Tabip Ofisi, yangınlarda en az 10 kişinin öldüğünü doğruladı. Öte yandan... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan ve başladığı bölgenin adını alan Palisades orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Yangın ormanlık alandan rüzgarın şiddetiyle hızlanarak yerleşim yerlerine sıçradı ve felakete dönüştü. En son yerleşim yerlerindeki yangın musluklarında su olmaması, şiddetli eleştirilerin merkezinde yer alırken seçilmiş yerel yöneticilerde eleştirilerden payını alıyor. Gana'dan dönen belediye başkanı eleştiri altındaLos Angeles Adli Tabip Ofisi, dün itibariyle yangın felaketinde en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. California Valisi Gavin Newsom, yangının kontrol altına alınmasında yetersiz kalmakla suçlanırken yangının ilk çıktığı 7 Ocak'ta Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın ABD başkanlık heyetinin bir parçası olarak Gana'da Devlet Başkanı John Dramani Mahama'nın yemin törenine katılması eleştirileri şiddetlendirdi. Haziran ayında Bass'ın itfaiyenin 2025 yılı bütçesinde kesinti yapması ise eleştirilerin dozunu artırdı. Orman yangının yüzde 6'sı kontrol altına alındıYetkililere göre, Hollywood Hills'te çıkan yangın da dahil olmak üzere Los Angeles bölgesindeki yangınlar, geniş bir alanı küle çevirirken yaklaşık 179 bin kişiye tahliye emri verildi. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Dairesi'ne (Cal Fire) göre en büyük yangın olan Palisades Yangını, dün gece itibariyle yüzde 6 oranında kontrol altına alındı.Petrol boru hattında elektrik kesintisiLas Vegas yetkilileri, Los Angeles'tan yaklaşık 800 km uzaktaki petrol boru hattındaki kesintiler nedeniyle sürücüleri arabalarını yoğun bir şekilde kullanmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Yetkililer, boru hattında elektrik kesintisi yaşandığını belirtirken California'dan Las Vegas'a benzin, dizel ve jet yakıtı taşıyan CalNev boru hattının 8 Ocak'tan beri kapalı olduğunu söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/los-angelesin-yangin-felaketi-yasayan-bolgesindeki-bazi-hidrantlarda-su-olmadigi-aciklandi-1092490048.html
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gavin newsom, las vegas, los angeles, california, karen bass, palisades, orman yangını
gavin newsom, las vegas, los angeles, california, karen bass, palisades, orman yangını
Los Angeles yangınında yerel yetkililer yetersizlikle suçlanırken en 10 kişinin öldüğü açıklandı
10:07 10.01.2025 (güncellendi: 10:18 10.01.2025)
Los Angeles'taki orman yangını yerleşim yerlerinde devam ederken Los Angeles Adli Tabip Ofisi, yangınlarda en az 10 kişinin öldüğünü doğruladı. Öte yandan başta Eyalet Valisi Newsom olmak üzere Gana'yı ziyaret eden LA Belediye Başkanı Bass ve yerel yetkililer, yangınla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanıyor.
California eyaletinin Los Angeles kentinde başlayan ve başladığı bölgenin adını alan Palisades orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Yangın ormanlık alandan rüzgarın şiddetiyle hızlanarak yerleşim yerlerine sıçradı ve felakete dönüştü. En son yerleşim yerlerindeki yangın musluklarında su olmaması, şiddetli eleştirilerin merkezinde yer alırken seçilmiş yerel yöneticilerde eleştirilerden payını alıyor.
Gana'dan dönen belediye başkanı eleştiri altında
Los Angeles Adli Tabip Ofisi, dün itibariyle yangın felaketinde en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. California Valisi Gavin Newsom, yangının kontrol altına alınmasında yetersiz kalmakla suçlanırken yangının ilk çıktığı 7 Ocak'ta Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'ın ABD başkanlık heyetinin bir parçası olarak Gana'da Devlet Başkanı John Dramani Mahama'nın yemin törenine katılması eleştirileri şiddetlendirdi. Haziran ayında Bass'ın itfaiyenin 2025 yılı bütçesinde kesinti yapması ise eleştirilerin dozunu artırdı.
Orman yangının yüzde 6'sı kontrol altına alındı
Yetkililere göre, Hollywood Hills'te çıkan yangın da dahil olmak üzere Los Angeles bölgesindeki yangınlar, geniş bir alanı küle çevirirken yaklaşık 179 bin kişiye tahliye emri verildi. Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Dairesi'ne (Cal Fire) göre en büyük yangın olan Palisades Yangını, dün gece itibariyle yüzde 6 oranında kontrol altına alındı.
Petrol boru hattında elektrik kesintisi
Las Vegas yetkilileri, Los Angeles'tan yaklaşık 800 km uzaktaki petrol boru hattındaki kesintiler nedeniyle sürücüleri arabalarını yoğun bir şekilde kullanmaktan kaçınmaları konusunda uyardı. Yetkililer, boru hattında elektrik kesintisi yaşandığını belirtirken California'dan Las Vegas'a benzin, dizel ve jet yakıtı taşıyan CalNev boru hattının 8 Ocak'tan beri kapalı olduğunu söylüyor.