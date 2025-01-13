https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kremlin-kievin-turkakima-saldirisinin-baslica-lehtari-abddir-1092638728.html

Kremlin: Kiev’in TürkAkım’a saldırısının başlıca lehtarı ABD’dir

Kremlin: Kiev’in TürkAkım’a saldırısının başlıca lehtarı ABD’dir

Sputnik Türkiye

Kiev’in TürkAkım boru hattının Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna yönelik İHA’lı saldırı girişimini yorumlayan Kremlin Sözcüsü... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T22:47+0300

2025-01-13T22:47+0300

2025-01-13T23:05+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

türkakım

insansız hava aracı (iha)

saldırı

kiev

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını kesmek için TürkAkım boru hattının Rusya’nın Anapa limanı yakınındaki ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna insansız hava araçları (İHA) ile düzenlemeye çalıştığı saldırının enerji terörizmi çizgisinin devamı olduğunu ifade etti.Peskov, “Kiev rejiminin cumartesi günü Krasnodar Bölgesi’nde yer alan Gai-Kodzor’daki Russkaya kompresör istasyonuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı girişimi, Kiev’in uzun süredir deniz aşırı dostlarının gözetimi altında devam ettirdiği enerji terörizmi çizgisinin devamıdır” açıklamasında bulundu.Söz konusu saldırının Avrupa’daki tüketiciler için tehlike oluşturan Kuzey Akım’daki patlamalardan, bunların organizasyonu ile sabotajlardan oluşan eylemler zincirinin yeni bir halkası olduğuna dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:Kremlin Sözcüsü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın, ayrıca Gazprom CEO'su Aleksey Miller ile Botaş Genel Müdürü'nün (Abdulvahit Fidan) geçtiğimiz gün bu konuyu görüştüklerini de anımsattı.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ukraynanin-turkakima-yonelik-saldirisi-sonrasi-rusyadan-abye-uyari-1092630088.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, türkakım, insansız hava aracı (iha), saldırı, kiev