Kremlin: Kiev’in TürkAkım’a saldırısının başlıca lehtarı ABD’dir
22:47 13.01.2025 (güncellendi: 23:05 13.01.2025)
© Sputnik / Виталий ТимкивTürkAkım Russkaya kompresör İstasyonu
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Kiev’in TürkAkım boru hattının Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna yönelik İHA’lı saldırı girişimini yorumlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, söz konusu saldırının başlıca lehtarının ABD olduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev’in Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatını kesmek için TürkAkım boru hattının Rusya’nın Anapa limanı yakınındaki ‘Russkaya’ kompresör istasyonuna insansız hava araçları (İHA) ile düzenlemeye çalıştığı saldırının enerji terörizmi çizgisinin devamı olduğunu ifade etti.
Peskov, “Kiev rejiminin cumartesi günü Krasnodar Bölgesi’nde yer alan Gai-Kodzor’daki Russkaya kompresör istasyonuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı girişimi, Kiev’in uzun süredir deniz aşırı dostlarının gözetimi altında devam ettirdiği enerji terörizmi çizgisinin devamıdır” açıklamasında bulundu.
Söz konusu saldırının Avrupa’daki tüketiciler için tehlike oluşturan Kuzey Akım’daki patlamalardan, bunların organizasyonu ile sabotajlardan oluşan eylemler zincirinin yeni bir halkası olduğuna dikkat çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu gaz transitinin, Sudja’daki kompresör istasyonlarının durması ve buna benzer şeylerdir. Bunun lehtarı ise Avrupa pazarlarına sıvılaştırılmış gaz tedarikini önemli ölçüde ve istikrarlı bir şekilde artıran ABD’dir. Üstelik bu oldukça yüksek fiyatlara satılan gazdır.
Kremlin Sözcüsü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın, ayrıca Gazprom CEO'su Aleksey Miller ile Botaş Genel Müdürü'nün (Abdulvahit Fidan) geçtiğimiz gün bu konuyu görüştüklerini de anımsattı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Krasnodar Bölgesi’ndeki Anapa yakınlarında bulunan TürkAkım kompresör istasyonuna Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatını durdurmak amacıyla 9 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu girişimin bastırıldığını açıklamıştı.
Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.
Brüksel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, TürkAkım boru hatlarına yönelik saldırı girişimi konusunda 'endişeli' olduklarını ifade etmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da, Kiev’in TürkAkım doğalgaz boru hattındaki kompresör istasyonuna düzenlediği saldırının, gaz alan ülkelerin egemenliğine yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemişti.