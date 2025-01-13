https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kopru-ve-otoyol-ucretlerinin-ardindan-avrasya-tuneli-ucretlerine-zam-1092630546.html

Köprü ve otoyol ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli ücretlerine zam

Sputnik Türkiye

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 44 oranında zam yapıldı. Otomobil, minibüs ve motosiklet sahiplerini yakından ilgilendiren bu artış, köprü ve otoyol... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T17:14+0300

2025-01-13T17:14+0300

2025-01-13T17:14+0300

ekonomi

avrasya tüneli

köprü

otoyol

zam

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Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla otomobil, minibüs ve motosiklet sahipleri daha yüksek ücret ödeyecek.Yeni tarifeye göre, otomobiller için gündüz geçiş ücreti 156 TL’den 225 TL’ye yükseldi. Minibüslerin ücreti 234 TL’den 337.50 TL’ye, motosikletlerin geçiş ücreti ise 60.8 TL’den 175 TL’ye çıktı. Bu artış, yüzde 44 oranında bir zammı ifade ediyor.Avrasya Tüneli’nde gece 00:00-05:00 saatleri arasında %50 indirim uygulanıyor. İndirimli fiyatlar şu şekilde:Köprü ve otoyollarda da artış yaşandıGeçiş ücretlerine zam yalnızca Avrasya Tüneli ile sınırlı kalmadı. Köprü ve otoyollarda da önemli artışlar yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen tesislerde şu oranlarda zam yapıldı:

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