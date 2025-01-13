https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kopru-ve-otoyol-ucretlerinin-ardindan-avrasya-tuneli-ucretlerine-zam-1092630546.html
Köprü ve otoyol ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli ücretlerine zam
Köprü ve otoyol ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli ücretlerine zam
Sputnik Türkiye
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 44 oranında zam yapıldı. Otomobil, minibüs ve motosiklet sahiplerini yakından ilgilendiren bu artış, köprü ve otoyol... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T17:14+0300
2025-01-13T17:14+0300
2025-01-13T17:14+0300
ekonomi
avrasya tüneli
köprü
otoyol
zam
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Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla otomobil, minibüs ve motosiklet sahipleri daha yüksek ücret ödeyecek.Yeni tarifeye göre, otomobiller için gündüz geçiş ücreti 156 TL’den 225 TL’ye yükseldi. Minibüslerin ücreti 234 TL’den 337.50 TL’ye, motosikletlerin geçiş ücreti ise 60.8 TL’den 175 TL’ye çıktı. Bu artış, yüzde 44 oranında bir zammı ifade ediyor.Avrasya Tüneli’nde gece 00:00-05:00 saatleri arasında %50 indirim uygulanıyor. İndirimli fiyatlar şu şekilde:Köprü ve otoyollarda da artış yaşandıGeçiş ücretlerine zam yalnızca Avrasya Tüneli ile sınırlı kalmadı. Köprü ve otoyollarda da önemli artışlar yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen tesislerde şu oranlarda zam yapıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/yuksek-hizli-tren-biletlerine-zam-geldi--ankara-istanbul-guzergahi-ne-kadar-oldu-1092605841.html
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Köprü ve otoyol ücretlerinin ardından Avrasya Tüneli ücretlerine zam
Ayrıntılar geliyor
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 44 oranında zam yapıldı. Otomobil, minibüs ve motosiklet sahiplerini yakından ilgilendiren bu artış, köprü ve otoyol zammının ardından geldi. İşte gündüz ve gece tarifeleriyle yeni fiyatlar ve detaylar...
Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlarla otomobil, minibüs ve motosiklet sahipleri daha yüksek ücret ödeyecek.
Yeni tarifeye göre, otomobiller için gündüz geçiş ücreti 156 TL’den 225 TL’ye yükseldi. Minibüslerin ücreti 234 TL’den 337.50 TL’ye, motosikletlerin geçiş ücreti ise 60.8 TL’den 175 TL’ye çıktı. Bu artış, yüzde 44 oranında bir zammı ifade ediyor.
Avrasya Tüneli’nde gece 00:00-05:00 saatleri arasında %50 indirim uygulanıyor. İndirimli fiyatlar şu şekilde:
Köprü ve otoyollarda da artış yaşandı
Geçiş ücretlerine zam yalnızca Avrasya Tüneli ile sınırlı kalmadı. Köprü ve otoyollarda da önemli artışlar yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret modeliyle işletilen tesislerde şu oranlarda zam yapıldı:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü:
Yüzde 42 zam, yeni ücret 47 TL.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü:
Yüzde 15 zam, yeni ücret 80 TL.
Çanakkale Köprüsü:
Yüzde 35 zam, yeni ücret 790 TL.
Osmangazi Köprüsü:
Yüzde 43 zam, yeni ücret 795 TL.