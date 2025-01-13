https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/konut-kredisinde-son-durum-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-belli-oldu-iste-en-dusuk-faiz-orani-1092605140.html

Konut kredisinde son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu, işte en düşük faiz oranı

Konut kredisinde son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu, işte en düşük faiz oranı

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararları, konut fiyatlarında artışa, kredi faizlerinde ise sınırlı bir düşüşe yol açtı. Yüksek faiz oranları ev sahibi olmayı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T09:15+0300

2025-01-13T09:15+0300

2025-01-13T09:15+0300

ekonomi

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Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararı, konut sektöründe dikkat çekici bir etki yarattı. Konut fiyatları hızla yükselirken, kredi faiz oranlarında hafif bir düşüş gözlendi. Ancak uzmanlar, bugünkü faiz oranlarının hâlâ 3-4 yıl önceki yüzde 1 seviyelerine ulaşmadığını vurguluyor.Konut kredisi talebinde artış varHürriyet'in haberine göre, Türkiye’de konut sahibi olmak isteyenlerin büyük bir kısmı kredi kullanmayı tercih ediyor. Yüksek faiz oranları, son yıllarda ev satışlarını yavaşlatmış olsa da, 2024’ün son aylarında kredi kullanımına dayalı konut satışlarında bir artış yaşandı. Buna rağmen, yüksek mevduat faizleri ve artan fiyatlar nedeniyle konut sahibi olmak birçok kişi için zorlaşmış durumda.Özellikle büyükşehirlerde, kira fiyatları maaş zamlarının çok üzerinde artış gösteriyor. Kira zamlarının yüzde 50’nin üzerine çıkması, vatandaşların kira ödemekte zorlanmasına yol açtı. İstanbul’da aylık 20-25 bin TL’nin altında ev bulmak neredeyse imkânsız hale gelirken, konut kredileri yüksek faiz oranlarına rağmen cazibesini koruyor.Konut kredisi avantajı: Sabit taksitlerKonut kredisi kullanıldığında, 10 yıl vadede sabit kalan taksitler, kiraya göre önemli bir avantaj sağlıyor. Kira sözleşmelerinde her yıl TÜFE’ye göre zam yapılması, kira ödemelerini giderek artırıyor. Ödenen kira bedeli ise herhangi bir mülkiyet hakkı kazandırmıyor.İstanbul’un özellikle depreme dayanıklı ve yeni yapılaşan bölgelerinde, konut fiyatları geçtiğimiz birkaç ay içinde yüzde 15-20 oranında arttı. 10-15 yıllık sitelerde 2-2,5 milyon TL’den başlayan fiyatlar, alıcıları düşündürüyor.En düşük faiz oranı nerede?Konut kredisi kullanacaklar için en düşük faiz oranı arayışı devam ediyor. Şu anda en düşük kredi faizi yüzde 2.84 seviyesinde. Bu oranla 1 milyon TL kredi çeken bir tüketicinin, 120 aylık vadede toplam 3.5 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Aylık taksit tutarı ise 29 bin 400 TL civarında.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/konut-kredisi-faizlerinde-gerileme-bankalar-oranlari-guncelledi-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-ne-1092413435.html

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