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Konut kredisinde son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu, işte en düşük faiz oranı
Konut kredisinde son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu, işte en düşük faiz oranı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararları, konut fiyatlarında artışa, kredi faizlerinde ise sınırlı bir düşüşe yol açtı. Yüksek faiz oranları ev sahibi olmayı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T09:15+0300
2025-01-13T09:15+0300
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Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararı, konut sektöründe dikkat çekici bir etki yarattı. Konut fiyatları hızla yükselirken, kredi faiz oranlarında hafif bir düşüş gözlendi. Ancak uzmanlar, bugünkü faiz oranlarının hâlâ 3-4 yıl önceki yüzde 1 seviyelerine ulaşmadığını vurguluyor.Konut kredisi talebinde artış varHürriyet'in haberine göre, Türkiye’de konut sahibi olmak isteyenlerin büyük bir kısmı kredi kullanmayı tercih ediyor. Yüksek faiz oranları, son yıllarda ev satışlarını yavaşlatmış olsa da, 2024’ün son aylarında kredi kullanımına dayalı konut satışlarında bir artış yaşandı. Buna rağmen, yüksek mevduat faizleri ve artan fiyatlar nedeniyle konut sahibi olmak birçok kişi için zorlaşmış durumda.Özellikle büyükşehirlerde, kira fiyatları maaş zamlarının çok üzerinde artış gösteriyor. Kira zamlarının yüzde 50’nin üzerine çıkması, vatandaşların kira ödemekte zorlanmasına yol açtı. İstanbul’da aylık 20-25 bin TL’nin altında ev bulmak neredeyse imkânsız hale gelirken, konut kredileri yüksek faiz oranlarına rağmen cazibesini koruyor.Konut kredisi avantajı: Sabit taksitlerKonut kredisi kullanıldığında, 10 yıl vadede sabit kalan taksitler, kiraya göre önemli bir avantaj sağlıyor. Kira sözleşmelerinde her yıl TÜFE’ye göre zam yapılması, kira ödemelerini giderek artırıyor. Ödenen kira bedeli ise herhangi bir mülkiyet hakkı kazandırmıyor.İstanbul’un özellikle depreme dayanıklı ve yeni yapılaşan bölgelerinde, konut fiyatları geçtiğimiz birkaç ay içinde yüzde 15-20 oranında arttı. 10-15 yıllık sitelerde 2-2,5 milyon TL’den başlayan fiyatlar, alıcıları düşündürüyor.En düşük faiz oranı nerede?Konut kredisi kullanacaklar için en düşük faiz oranı arayışı devam ediyor. Şu anda en düşük kredi faizi yüzde 2.84 seviyesinde. Bu oranla 1 milyon TL kredi çeken bir tüketicinin, 120 aylık vadede toplam 3.5 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Aylık taksit tutarı ise 29 bin 400 TL civarında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/konut-kredisi-faizlerinde-gerileme-bankalar-oranlari-guncelledi-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-ne-1092413435.html
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merkez bankası faiz indirimi, konut kredisi faiz oranları, konut fiyatları 2024, düşük faizli konut kredisi, kira artış oranı 2024, istanbul konut fiyatları, en uygun konut kredisi, kira fiyatları büyükşehirler, sabit konut kredisi taksiti, en düşük faiz oranı hangi banka, kira mı kredi mi avantajlı, depreme dayanıklı konutlar, türkiye konut piyasası, konut kredisi hesaplama, 2024 konut fiyatları ne olacak, kira artışı maaş zamları, kira mı ev almak mı, ev fiyatları yükseliyor mu, konut kredisi nasıl alınır, 2024 faiz oranları ne olur.

Konut kredisinde son durum: 1 milyon TL'nin geri ödemesi belli oldu, işte en düşük faiz oranı

09:15 13.01.2025
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Merkez Bankası’nın faiz indirim kararları, konut fiyatlarında artışa, kredi faizlerinde ise sınırlı bir düşüşe yol açtı. Yüksek faiz oranları ev sahibi olmayı zorlaştırırken, kira artışları kredi kullanımını cazip hale getiriyor. Peki, konut kredisinde 1 milyon liranın geri ödemesi ne kadar oldu?
Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararı, konut sektöründe dikkat çekici bir etki yarattı. Konut fiyatları hızla yükselirken, kredi faiz oranlarında hafif bir düşüş gözlendi. Ancak uzmanlar, bugünkü faiz oranlarının hâlâ 3-4 yıl önceki yüzde 1 seviyelerine ulaşmadığını vurguluyor.

Konut kredisi talebinde artış var

Hürriyet'in haberine göre, Türkiye’de konut sahibi olmak isteyenlerin büyük bir kısmı kredi kullanmayı tercih ediyor. Yüksek faiz oranları, son yıllarda ev satışlarını yavaşlatmış olsa da, 2024’ün son aylarında kredi kullanımına dayalı konut satışlarında bir artış yaşandı. Buna rağmen, yüksek mevduat faizleri ve artan fiyatlar nedeniyle konut sahibi olmak birçok kişi için zorlaşmış durumda.
Özellikle büyükşehirlerde, kira fiyatları maaş zamlarının çok üzerinde artış gösteriyor. Kira zamlarının yüzde 50’nin üzerine çıkması, vatandaşların kira ödemekte zorlanmasına yol açtı. İstanbul’da aylık 20-25 bin TL’nin altında ev bulmak neredeyse imkânsız hale gelirken, konut kredileri yüksek faiz oranlarına rağmen cazibesini koruyor.

Konut kredisi avantajı: Sabit taksitler

Konut kredisi kullanıldığında, 10 yıl vadede sabit kalan taksitler, kiraya göre önemli bir avantaj sağlıyor. Kira sözleşmelerinde her yıl TÜFE’ye göre zam yapılması, kira ödemelerini giderek artırıyor. Ödenen kira bedeli ise herhangi bir mülkiyet hakkı kazandırmıyor.
İstanbul’un özellikle depreme dayanıklı ve yeni yapılaşan bölgelerinde, konut fiyatları geçtiğimiz birkaç ay içinde yüzde 15-20 oranında arttı. 10-15 yıllık sitelerde 2-2,5 milyon TL’den başlayan fiyatlar, alıcıları düşündürüyor.

En düşük faiz oranı nerede?

Konut kredisi kullanacaklar için en düşük faiz oranı arayışı devam ediyor. Şu anda en düşük kredi faizi yüzde 2.84 seviyesinde. Bu oranla 1 milyon TL kredi çeken bir tüketicinin, 120 aylık vadede toplam 3.5 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Aylık taksit tutarı ise 29 bin 400 TL civarında.
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EKONOMİ
Konut kredisi faizlerinde gerileme: Bankalar oranları güncelledi, 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
7 Ocak, 09:34
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