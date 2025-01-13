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Kerem Aktürkoğlu tehlikede: 'Geleceği tartışmalı, kabusu gerçek oldu'
Kerem Aktürkoğlu tehlikede: 'Geleceği tartışmalı, kabusu gerçek oldu'
Sputnik Türkiye
Portekiz Süper Ligi'nde liderliği kaybeden Benfica, Lig Kupası finalinde Sporting Lizbon’u penaltılarla 7-6 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Milli futbolcu... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T07:54+0300
2025-01-13T07:54+0300
spor
sporting lizbon
kerem aktürkoğlu
a bola
benfica futbol takımı
ilk 11'ler
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Portekiz Lig Kupası finalinde Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada, Benfica penaltı atışlarında rakibini 7-6 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.Kerem Aktürkoğlu düşüşteBenfica kariyerine hızlı bir başlangıç yapan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilk 9 maçında 7 gol ve 3 asistle yıldızlaşmıştı. Ancak son 12 maçta yalnızca 1 gol atabilen Kerem, performansındaki düşüş nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi.Yarı finalde olduğu gibi final maçında da yedek kalan Kerem, teknik direktör Bruno Lage tarafından tercih edilmedi.Forma rekabeti kızışıyor: Schjelderup öne çıkıyorBenfica’nın genç yeteneği Andreas Schjelderup, Sporting Lizbon’a karşı attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Schjelderup’un yükselen form grafiği, Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’deki yerini zora soktu.Portekiz’in önde gelen gazetelerinden A Bola, maçtan önce yayımladığı haberinde, Norveçli futbolcunun performansı nedeniyle Kerem’in formasını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.A Bola’nın dikkat çeken yorumuA Bola gazetesi, Kerem Aktürkoğlu’yla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:“Schjelderup, Luz’a geldikten iki yıl sonra ilk 11’e yerleşti ve performansıyla teknik direktör Bruno Lage’i etkiledi. Kadrodaki yerini sağlamlaştırıyor ve Kerem Aktürkoğlu için ciddi bir tehdit oluşturuyor.”Kerem i̇çin kritik süreçBenfica’da forma rekabeti giderek kızışıyor. Schjelderup’un yükselen formu ve finaldeki etkili oyunu, Kerem Aktürkoğlu’nun takımda düzenli forma şansı bulmasını zorlaştırıyor. Bruno Lage’in önümüzdeki haftalarda Kerem’i nasıl değerlendireceği, milli oyuncunun kariyerindeki gidişat için belirleyici olacak.
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benfica sporting lizbon final, benfica lig kupası şampiyonu, kerem aktürkoğlu benfica, andreas schjelderup sporting maçı, benfica sporting penaltı sonucu, kerem aktürkoğlu forma rekabeti, schjelderup kerem aktürkoğlu, kerem aktürkoğlu yedek kaldı

Kerem Aktürkoğlu tehlikede: 'Geleceği tartışmalı, kabusu gerçek oldu'

07:54 13.01.2025
© XKerem Aktürkoğlu Benfica
Kerem Aktürkoğlu Benfica - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© X
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Portekiz Süper Ligi'nde liderliği kaybeden Benfica, Lig Kupası finalinde Sporting Lizbon’u penaltılarla 7-6 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise son haftalardaki performans düşüklüğü nedeniyle finalde de yedek kaldı. Norveçli Andreas Schjelderup’un yükselen formu, Kerem’in işini zorlaştırıyor.
Portekiz Lig Kupası finalinde Benfica ile Sporting Lizbon karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada, Benfica penaltı atışlarında rakibini 7-6 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Benfica’nın golü Andreas Schjelderup’tan gelirken, Sporting’in golü ise Viktor Gyökeres’in penaltısıyla kaydedildi.
Penaltı atışlarında üstünlük kuran kırmızı-beyazlılar, son haftalardaki kötü sonuçlara rağmen taraftarını sevindirdi.

Kerem Aktürkoğlu düşüşte

Benfica kariyerine hızlı bir başlangıç yapan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilk 9 maçında 7 gol ve 3 asistle yıldızlaşmıştı. Ancak son 12 maçta yalnızca 1 gol atabilen Kerem, performansındaki düşüş nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi.
Yarı finalde olduğu gibi final maçında da yedek kalan Kerem, teknik direktör Bruno Lage tarafından tercih edilmedi.

Forma rekabeti kızışıyor: Schjelderup öne çıkıyor

Benfica’nın genç yeteneği Andreas Schjelderup, Sporting Lizbon’a karşı attığı golle dikkatleri üzerine çekti. Schjelderup’un yükselen form grafiği, Kerem Aktürkoğlu’nun ilk 11’deki yerini zora soktu.
Portekiz’in önde gelen gazetelerinden A Bola, maçtan önce yayımladığı haberinde, Norveçli futbolcunun performansı nedeniyle Kerem’in formasını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

A Bola’nın dikkat çeken yorumu

A Bola gazetesi, Kerem Aktürkoğlu’yla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
“Schjelderup, Luz’a geldikten iki yıl sonra ilk 11’e yerleşti ve performansıyla teknik direktör Bruno Lage’i etkiledi. Kadrodaki yerini sağlamlaştırıyor ve Kerem Aktürkoğlu için ciddi bir tehdit oluşturuyor.”

Kerem i̇çin kritik süreç

Benfica’da forma rekabeti giderek kızışıyor. Schjelderup’un yükselen formu ve finaldeki etkili oyunu, Kerem Aktürkoğlu’nun takımda düzenli forma şansı bulmasını zorlaştırıyor. Bruno Lage’in önümüzdeki haftalarda Kerem’i nasıl değerlendireceği, milli oyuncunun kariyerindeki gidişat için belirleyici olacak.
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