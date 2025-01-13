https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kellik-virusu-hindistanda-panik-yaratti-gizemli-enfeksiyon-ani-sac-kaybina-yol-aciyor-1092614912.html

'Kellik virüsü', Hindistan'da panik yarattı: Gizemli enfeksiyon ani saç kaybına yol açıyor

'Kellik virüsü', Hindistan'da panik yarattı: Gizemli enfeksiyon ani saç kaybına yol açıyor

Sputnik Türkiye

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde ortaya çıkan gizemli bir virüs, 150'den fazla kişide ani saç kaybına yol açtı. Yetkililer, 'kellik virüsü' adı verilen... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T13:13+0300

2025-01-13T13:13+0300

2025-01-13T13:13+0300

yaşam

kellik virüsü

virüs

saç dökülmesi

ani saç kaybı

hindistan

maharashtra

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/17/1056598780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c990f4c5dbe0a6a6b7a6f8820757842b.jpg

Hintli bilim insanları, etkilenen kişilerde ani saç dökülmesine neden olan enfeksiyona karşı dikkatli olmaları konusunda sakinleri uyarırken, sağlık yetkilileri kelliğe yol açan 'gizemli bir virüs' hakkında soruşturma başlattı. Hindistan sağlık yetkilileri, Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Buldhana bölgesindeki birçok köyde yaşayanları etkileyen ve halk arasında kellik virüsü adı verilen enfeksiyonda 1 hafta gibi kısa sürede ani saç kaybına yol açtığını ifade etti. Yerel basına konuşan bazı köylüler, enfeksiyonun yol açtığı hastalıktan etkilenenlerin saçından hafif çekmelerin bile kafatasında yamalar halinde kelliğe yol açtığını belirtti. Kafa derisi mantar enfeksiyonu olabilirEtkilenen bölgelerdeki köy sakinlerinin panik yaşadığı belirtilirken köylerden alınan su örnekleri analiz ediyor. Basına konuşan yerel sağlık yetkilileri, kafa derisi mantar enfeksiyonundan şüphelendiklerini ifade etti. Kellik virüsü adı verilen ancak herhangi bir virüsle tıbbi olarak bağlantısı henüz tespit edilemeyen enfeksiyonun belirtileri arasında kaşıntı yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/cindeki-hmpv-turkiyede-goruldu-mu-hmpv-nedir-uzmanindan-kritik-aciklama-1092451508.html

hindistan

maharashtra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kellik virüsü, virüs, saç dökülmesi, ani saç kaybı, hindistan, maharashtra