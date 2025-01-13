https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/kellik-virusu-hindistanda-panik-yaratti-gizemli-enfeksiyon-ani-sac-kaybina-yol-aciyor-1092614912.html
'Kellik virüsü', Hindistan'da panik yarattı: Gizemli enfeksiyon ani saç kaybına yol açıyor
'Kellik virüsü', Hindistan'da panik yarattı: Gizemli enfeksiyon ani saç kaybına yol açıyor
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde ortaya çıkan gizemli bir virüs, 150'den fazla kişide ani saç kaybına yol açtı. Yetkililer, 'kellik virüsü' adı verilen... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T13:13+0300
2025-01-13T13:13+0300
2025-01-13T13:13+0300
yaşam
kellik virüsü
virüs
saç dökülmesi
ani saç kaybı
hindistan
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Hintli bilim insanları, etkilenen kişilerde ani saç dökülmesine neden olan enfeksiyona karşı dikkatli olmaları konusunda sakinleri uyarırken, sağlık yetkilileri kelliğe yol açan 'gizemli bir virüs' hakkında soruşturma başlattı. Hindistan sağlık yetkilileri, Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Buldhana bölgesindeki birçok köyde yaşayanları etkileyen ve halk arasında kellik virüsü adı verilen enfeksiyonda 1 hafta gibi kısa sürede ani saç kaybına yol açtığını ifade etti. Yerel basına konuşan bazı köylüler, enfeksiyonun yol açtığı hastalıktan etkilenenlerin saçından hafif çekmelerin bile kafatasında yamalar halinde kelliğe yol açtığını belirtti. Kafa derisi mantar enfeksiyonu olabilirEtkilenen bölgelerdeki köy sakinlerinin panik yaşadığı belirtilirken köylerden alınan su örnekleri analiz ediyor. Basına konuşan yerel sağlık yetkilileri, kafa derisi mantar enfeksiyonundan şüphelendiklerini ifade etti. Kellik virüsü adı verilen ancak herhangi bir virüsle tıbbi olarak bağlantısı henüz tespit edilemeyen enfeksiyonun belirtileri arasında kaşıntı yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/cindeki-hmpv-turkiyede-goruldu-mu-hmpv-nedir-uzmanindan-kritik-aciklama-1092451508.html
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kellik virüsü, virüs, saç dökülmesi, ani saç kaybı, hindistan, maharashtra
kellik virüsü, virüs, saç dökülmesi, ani saç kaybı, hindistan, maharashtra
'Kellik virüsü', Hindistan'da panik yarattı: Gizemli enfeksiyon ani saç kaybına yol açıyor
Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde ortaya çıkan gizemli bir virüs, 150'den fazla kişide ani saç kaybına yol açtı. Yetkililer, 'kellik virüsü' adı verilen hastalığın muhtemelen çeşme suyundaki kirlilik veya kozmetik ürün kaynaklı olduğundan şüpheleniyor.
Hintli bilim insanları, etkilenen kişilerde ani saç dökülmesine neden olan enfeksiyona karşı dikkatli olmaları konusunda sakinleri uyarırken, sağlık yetkilileri kelliğe yol açan 'gizemli bir virüs' hakkında soruşturma başlattı.
Hindistan sağlık yetkilileri, Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Buldhana bölgesindeki birçok köyde yaşayanları etkileyen ve halk arasında kellik virüsü adı verilen enfeksiyonda 1 hafta gibi kısa sürede ani saç kaybına yol açtığını ifade etti. Yerel basına konuşan bazı köylüler, enfeksiyonun yol açtığı hastalıktan etkilenenlerin saçından hafif çekmelerin bile kafatasında yamalar halinde kelliğe yol açtığını belirtti.
Kafa derisi mantar enfeksiyonu olabilir
Etkilenen bölgelerdeki köy sakinlerinin panik yaşadığı belirtilirken köylerden alınan su örnekleri analiz ediyor. Basına konuşan yerel sağlık yetkilileri, kafa derisi mantar enfeksiyonundan şüphelendiklerini ifade etti. Kellik virüsü adı verilen ancak herhangi bir virüsle tıbbi olarak bağlantısı henüz tespit edilemeyen enfeksiyonun belirtileri arasında kaşıntı yer alıyor.