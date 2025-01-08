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Çin'deki HMPV Türkiye'de görüldü mü? HMPV nedir? Uzmanından kritik açıklama
Çin'deki HMPV Türkiye'de görüldü mü? HMPV nedir? Uzmanından kritik açıklama
Sputnik Türkiye
Çin’de solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı dünya genelinde endişe yarattı. Türkiye’de bu virüsle ilgili... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T12:16+0300
2025-01-08T12:16+0300
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Çin’de son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı dikkat çekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, HMPV’nin 2001’den beri bilinen bir virüs olduğunu hatırlattı. Bu virüsün özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açtığını belirten Özlü, şu açıklamayı yaptı:“İnsan metapnömovirüsü, genellikle soğuk algınlığı, nezle gibi enfeksiyonlara neden olur. Ancak bronşit ve ağır zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açabilir. Bu virüs döngüsel bir yapıya sahip ve kış aylarında enfeksiyon artışlarına neden olması normal bir durum.”Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, bu virüsü düzenli olarak takip ediyor. Türkiye’nin her bölgesinden numuneler alınarak tarama yapıldığını belirten Prof. Dr. Özlü, ülkemizde şu ana kadar anormal bir durum olmadığını söylediHMPV nedir ve nasıl bulaşır?İnsan metapnömovirüsü, damlacık yoluyla bulaşan ve soğuk algınlığı, öksürük, burun akıntısı gibi belirtilere neden olan bir solunum yolu enfeksiyonu. Virüsün özel bir tedavisi ya da aşısı bulunmuyor.
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insan metapnömovirüsü, hmpv nedir, çin’de hmpv salgını, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, hmpv türkiye durumu, türkiye’de hmpv taramaları, tevfik özlü hmpv açıklaması, kış enfeksiyonları, hmpv nasıl bulaşır, hmpv belirtileri nelerdir
insan metapnömovirüsü, hmpv nedir, çin’de hmpv salgını, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, hmpv türkiye durumu, türkiye’de hmpv taramaları, tevfik özlü hmpv açıklaması, kış enfeksiyonları, hmpv nasıl bulaşır, hmpv belirtileri nelerdir

Çin'deki HMPV Türkiye'de görüldü mü? HMPV nedir? Uzmanından kritik açıklama

12:16 08.01.2025
© AAKalabalık
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© AA
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Çin’de solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı dünya genelinde endişe yarattı. Türkiye’de bu virüsle ilgili tarama çalışmaları sürerken, Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün yeni olmadığını ve mevsimsel bir artışın olağan olduğunu belirterek panik yapılmaması gerektiğini söyledi.
Çin’de son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı dikkat çekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, HMPV’nin 2001’den beri bilinen bir virüs olduğunu hatırlattı. Bu virüsün özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açtığını belirten Özlü, şu açıklamayı yaptı:
İnsan metapnömovirüsü, genellikle soğuk algınlığı, nezle gibi enfeksiyonlara neden olur. Ancak bronşit ve ağır zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açabilir. Bu virüs döngüsel bir yapıya sahip ve kış aylarında enfeksiyon artışlarına neden olması normal bir durum.”
Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, bu virüsü düzenli olarak takip ediyor. Türkiye’nin her bölgesinden numuneler alınarak tarama yapıldığını belirten Prof. Dr. Özlü, ülkemizde şu ana kadar anormal bir durum olmadığını söyledi

HMPV nedir ve nasıl bulaşır?

İnsan metapnömovirüsü, damlacık yoluyla bulaşan ve soğuk algınlığı, öksürük, burun akıntısı gibi belirtilere neden olan bir solunum yolu enfeksiyonu. Virüsün özel bir tedavisi ya da aşısı bulunmuyor.
Hastane acil - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
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