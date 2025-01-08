https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/cindeki-hmpv-turkiyede-goruldu-mu-hmpv-nedir-uzmanindan-kritik-aciklama-1092451508.html

Çin'deki HMPV Türkiye'de görüldü mü? HMPV nedir? Uzmanından kritik açıklama

Çin'deki HMPV Türkiye'de görüldü mü? HMPV nedir? Uzmanından kritik açıklama

Sputnik Türkiye

Çin’de solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı dünya genelinde endişe yarattı. Türkiye’de bu virüsle ilgili... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T12:16+0300

2025-01-08T12:16+0300

2025-01-08T12:16+0300

sağlik

tevfik özlü

çin

virüs

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Çin’de son günlerde solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artışı dikkat çekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, HMPV’nin 2001’den beri bilinen bir virüs olduğunu hatırlattı. Bu virüsün özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açtığını belirten Özlü, şu açıklamayı yaptı:“İnsan metapnömovirüsü, genellikle soğuk algınlığı, nezle gibi enfeksiyonlara neden olur. Ancak bronşit ve ağır zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonlarına da yol açabilir. Bu virüs döngüsel bir yapıya sahip ve kış aylarında enfeksiyon artışlarına neden olması normal bir durum.”Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, bu virüsü düzenli olarak takip ediyor. Türkiye’nin her bölgesinden numuneler alınarak tarama yapıldığını belirten Prof. Dr. Özlü, ülkemizde şu ana kadar anormal bir durum olmadığını söylediHMPV nedir ve nasıl bulaşır?İnsan metapnömovirüsü, damlacık yoluyla bulaşan ve soğuk algınlığı, öksürük, burun akıntısı gibi belirtilere neden olan bir solunum yolu enfeksiyonu. Virüsün özel bir tedavisi ya da aşısı bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/belirtileri-tek-tek-siralandi-yeni-salgin-kapida-mi-mide-gribi-nedir-norovirus-nasil-bulasir-1092449143.html

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