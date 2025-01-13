https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/italyan-stratejik-analist-zelenskiyi-savasin-sonu-konusunda-sorgulamanin-zamani-yaklasiyor-1092633289.html

İtalyan stratejik analist: 'Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanı yaklaşıyor'

İtalyan stratejik analist: 'Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanı yaklaşıyor'

Sputnik Türkiye

Sputnik'e konuşan CIPI Vakfı stratejik analisti ve yöneticisi Paola Raffone, Vladimir Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanının yaklaştığını... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T18:47+0300

2025-01-13T18:47+0300

2025-01-13T18:47+0300

dünya

sputnik

paolo raffone

vladimir zelenskiy

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Brüksel'deki CIPI Vakfı'nın stratejik analisti ve yöneticisi Paolo Raffone, Sputnik'e özel konuştu. Raffone, "Zelenskiy'nin rejimi sahada hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla ve onun siyasi ve askeri liderliğine karşı artan iç tatminsizlikle karşı karşıya. Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanı yaklaşıyor." dedi. Raffone, konuyla ilgili şunları ifade etti: "Bu bağlamda Zelenskiy, kendisinden, rejiminden ve savaşın sona ermesinden giderek daha fazla şüphe duyan Batılı başkentlerinde yalvarışlarını artırıyor. Bu nedenle, sahadaki askeri durumu tersine çeviremeyeceğinin bilincinde olan Zelenskiy rejimi, Rusya içindeki terörist saldırılar da dahil olmak üzere alışılmışın dışında savaş taktiklerini giderek daha fazla kullanıyor. Bu tür alışılmışın dışında taktiklerin sonuncusu, Rusya'nın TürkAkım kompresör istasyonuna insansız hava aracıyla düzenlenen enerji terörizmidir. Zelenskiy, kaçınılmaz olarak yaklaşan müzakere masasında konumunu güçlendirmeye inanıyor (ya da kendini kandırıyor). Zelenskiy terörist saldırıları kullanarak demoralize olmuş askerlerin ruhlarını ve halkın motivasyonunu kazanamayacak, ancak dış mali ve askeri yardıma tamamen bağımlı bir durumda hayatta kalmasını garanti edenlerin istekliliğini tehlikeye atacaktır. Zelenskiy'nin çaresizliği, Avrupalı destekçilerini siyasi ve askeri yenilgisinin bataklığına sürüklemek için mantıksızca hareket etmesine yol açıyor. "

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/zelenskiy-yeniden-turkiyenin-egemenligini-hedef-aldi-bartholomeosa-ekumenik-patrik-dedi-1092117948.html

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sputnik, paolo raffone, vladimir zelenskiy