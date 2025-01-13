İtalyan stratejik analist: 'Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanı yaklaşıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
09:06
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
11:11
2 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
11:31
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:11
1 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
12:27
4 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
12:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:12
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:29
2 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
13:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
14:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Esin Sayar: ‘Romanlarımda aşk olmazsa olmaz’
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Psiko kurgu yazarı Pınar Eğilmez: 'Yapmak istediğim, okuru kendisi ile ilgili bilmediği bir şeye uyandırmak'
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik: ‘Arada kalmışlığın sesi oldu’
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Joseph Aoun Lübnan Cumhurbaşkanı seçildi: Lübnan'daki siyasi dengeler ne durumda?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:17
2 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:31
2 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Tarihe yön veren bir ömür
18:44
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan: ‘Ukrayna’nın TürkAkım saldırısı ekonomik terörizmdir’
22:24
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/italyan-stratejik-analist-zelenskiyi-savasin-sonu-konusunda-sorgulamanin-zamani-yaklasiyor-1092633289.html
İtalyan stratejik analist: 'Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanı yaklaşıyor'
İtalyan stratejik analist: 'Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanı yaklaşıyor'
Sputnik Türkiye
Sputnik'e konuşan CIPI Vakfı stratejik analisti ve yöneticisi Paola Raffone, Vladimir Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanının yaklaştığını... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T18:47+0300
2025-01-13T18:47+0300
dünya
sputnik
paolo raffone
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087143761_0:223:2848:1825_1920x0_80_0_0_bd3ab7d783013e674e24c4cea5bb4dea.jpg
Brüksel'deki CIPI Vakfı'nın stratejik analisti ve yöneticisi Paolo Raffone, Sputnik'e özel konuştu. Raffone, "Zelenskiy'nin rejimi sahada hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla ve onun siyasi ve askeri liderliğine karşı artan iç tatminsizlikle karşı karşıya. Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanı yaklaşıyor." dedi. Raffone, konuyla ilgili şunları ifade etti: "Bu bağlamda Zelenskiy, kendisinden, rejiminden ve savaşın sona ermesinden giderek daha fazla şüphe duyan Batılı başkentlerinde yalvarışlarını artırıyor. Bu nedenle, sahadaki askeri durumu tersine çeviremeyeceğinin bilincinde olan Zelenskiy rejimi, Rusya içindeki terörist saldırılar da dahil olmak üzere alışılmışın dışında savaş taktiklerini giderek daha fazla kullanıyor. Bu tür alışılmışın dışında taktiklerin sonuncusu, Rusya'nın TürkAkım kompresör istasyonuna insansız hava aracıyla düzenlenen enerji terörizmidir. Zelenskiy, kaçınılmaz olarak yaklaşan müzakere masasında konumunu güçlendirmeye inanıyor (ya da kendini kandırıyor). Zelenskiy terörist saldırıları kullanarak demoralize olmuş askerlerin ruhlarını ve halkın motivasyonunu kazanamayacak, ancak dış mali ve askeri yardıma tamamen bağımlı bir durumda hayatta kalmasını garanti edenlerin istekliliğini tehlikeye atacaktır. Zelenskiy'nin çaresizliği, Avrupalı destekçilerini siyasi ve askeri yenilgisinin bataklığına sürüklemek için mantıksızca hareket etmesine yol açıyor. "
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/zelenskiy-yeniden-turkiyenin-egemenligini-hedef-aldi-bartholomeosa-ekumenik-patrik-dedi-1092117948.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/16/1087143761_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_c258dcf939c78621add45ca538946b20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sputnik, paolo raffone, vladimir zelenskiy
sputnik, paolo raffone, vladimir zelenskiy

İtalyan stratejik analist: 'Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanı yaklaşıyor'

18:47 13.01.2025
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Abone ol
Sputnik'e konuşan CIPI Vakfı stratejik analisti ve yöneticisi Paola Raffone, Vladimir Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanının yaklaştığını dile getirdi.
Brüksel'deki CIPI Vakfı'nın stratejik analisti ve yöneticisi Paolo Raffone, Sputnik'e özel konuştu. Raffone, "Zelenskiy'nin rejimi sahada hayal kırıklığı yaratan sonuçlarla ve onun siyasi ve askeri liderliğine karşı artan iç tatminsizlikle karşı karşıya. Zelenskiy'i savaşın sonu konusunda sorgulamanın zamanı yaklaşıyor." dedi.
Raffone, konuyla ilgili şunları ifade etti:
"Bu bağlamda Zelenskiy, kendisinden, rejiminden ve savaşın sona ermesinden giderek daha fazla şüphe duyan Batılı başkentlerinde yalvarışlarını artırıyor. Bu nedenle, sahadaki askeri durumu tersine çeviremeyeceğinin bilincinde olan Zelenskiy rejimi, Rusya içindeki terörist saldırılar da dahil olmak üzere alışılmışın dışında savaş taktiklerini giderek daha fazla kullanıyor.
Bu tür alışılmışın dışında taktiklerin sonuncusu, Rusya'nın TürkAkım kompresör istasyonuna insansız hava aracıyla düzenlenen enerji terörizmidir. Zelenskiy, kaçınılmaz olarak yaklaşan müzakere masasında konumunu güçlendirmeye inanıyor (ya da kendini kandırıyor). Zelenskiy terörist saldırıları kullanarak demoralize olmuş askerlerin ruhlarını ve halkın motivasyonunu kazanamayacak, ancak dış mali ve askeri yardıma tamamen bağımlı bir durumda hayatta kalmasını garanti edenlerin istekliliğini tehlikeye atacaktır. Zelenskiy'nin çaresizliği, Avrupalı destekçilerini siyasi ve askeri yenilgisinin bataklığına sürüklemek için mantıksızca hareket etmesine yol açıyor. "
Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'i ağırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
TÜRKİYE
Zelenskiy yeniden Türkiye'nin egemenliğini hedef aldı: Bartholomeos'a 'ekümenik patrik' dedi
27 Aralık 2024, 22:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала