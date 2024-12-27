https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/zelenskiy-yeniden-turkiyenin-egemenligini-hedef-aldi-bartholomeosa-ekumenik-patrik-dedi-1092117948.html
Zelenskiy yeniden Türkiye'nin egemenliğini hedef aldı: Bartholomeos'a 'ekümenik patrik' dedi
Zelenskiy yeniden Türkiye'nin egemenliğini hedef aldı: Bartholomeos'a 'ekümenik patrik' dedi
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından Noel Bayramı için yaptığı paylaşımda, Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ile görüştüğünü belirterek... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T22:53+0300
2024-12-27T22:53+0300
2024-12-27T23:00+0300
türkiye
vladimir zelenskiy
bartholomeos
ukrayna
istanbul
zafer partisi
fener rum patriği bartholomeos
fener rum patrikhanesi
patrik bartholomeos
ümit özdağ
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Vladimir Zelenskiy'in sosyal medya hesabı X'te hem İngilizce hem de Ukraynaca olarak yaptığı paylaşımda, Noel Bayramı vesilesi ile Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ile görüştüğü bilgisi yer aldı. Zelenskiy söz konusu paylaşımda Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos'un 'Ekümenik Patrik Hazretleri' olduğunu öne sürdü.Söz konusu paylaşımda şu cümleler yer aldı:Daha önce de 'ekümenik' demiştiVladimir Zelenskiy 21 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi Patriği olan Bartholomeos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurmuş ve bu paylaşımında Bartholomeos'un 'ekümenik patrik' olduğunu iddia etmişti.Türkiye'den büyük tepki gelmiştiVladimir Zelenskiy'in Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos'un 'ekümenik patrik' olduğunu iddia etmesi o dönem Türkiye'den büyük tepki çekmişti.Yapılan tenkitlerin ekseriyeti Zelenskiy'in bu ifadesi ile Türkiye'nin kuruluş vesikası olan Lozan Barış Anlaşması'na aykırı hareket ettiği ve Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal eden bir söylemde bulunduğu şeklinde olmuştu.'Zelenskiy Türkiye'nin içişlerine karışıyor'Söz konusu tepkilerden biri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan gelmişti. Özdağ, Zelenskiy'in Türkiye'nin iç işlerine karıştığını belirterek, "Ukrayna’yı ateşe atan bu profesyonel komedyen Ortodoks dünyasını dizayn ediyor, fıkra bu kadar" cümlesini kaydetmişti.Zelenskiy'i Türkiye'nin egemenliğine açıkça saldırmakla suçlayan Özdağ, bu söylemlerin Türkiye-Ukrayna ilişkilerine de zarar verdiğini ifade ederek şunları dile getirmişti:'Atatürk’ün 'hıyanet yuvası' olarak adlandırdığı yer'Zelenskiy tarafından Ağustos ayında yapılan paylaşıma diğer tepki ise Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden gelmişti.Patrikhane'nin Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol, konuya ilişkin açıklamasında, "Hain içeriden olunca kapı kilit tutmaz. Oturduğunuz koltukları bahşeden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün 'hıyanet yuvası' olarak adlandırdığı yeri yüce Türk hukukun üstünde tutarsanız ne yurtta ne de cihanda sulh olmaz. Liyakatsizlik değil; kasıttır bu" sözleriyle Zelenskiy'i tenkit etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/zelenskiy-turkiyenin-egemenligini-hedef-aldi-fener-patrigi-bartholomeosu-ekumenik-ilan-etti-1087117733.html
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vladimir zelenskiy, bartholomeos, ukrayna, istanbul, zafer partisi, fener rum patriği bartholomeos, fener rum patrikhanesi, patrik bartholomeos, ümit özdağ, bağımsız türk ortodoks patrikhanesi, selçuk erenerol
vladimir zelenskiy, bartholomeos, ukrayna, istanbul, zafer partisi, fener rum patriği bartholomeos, fener rum patrikhanesi, patrik bartholomeos, ümit özdağ, bağımsız türk ortodoks patrikhanesi, selçuk erenerol
Zelenskiy yeniden Türkiye'nin egemenliğini hedef aldı: Bartholomeos'a 'ekümenik patrik' dedi
22:53 27.12.2024 (güncellendi: 23:00 27.12.2024)
Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından Noel Bayramı için yaptığı paylaşımda, Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ile görüştüğünü belirterek, Bartholomeos'un 'ekümenik patrik' olduğunu iddia etti.
Vladimir Zelenskiy'in sosyal medya hesabı X'te hem İngilizce hem de Ukraynaca olarak yaptığı paylaşımda, Noel Bayramı vesilesi ile Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ile görüştüğü bilgisi yer aldı.
Zelenskiy söz konusu paylaşımda Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos'un 'Ekümenik Patrik Hazretleri' olduğunu öne sürdü.
Söz konusu paylaşımda şu cümleler yer aldı:
Noel arifesinde, Ekümenik Patrik Hazretleri Bartholomeos ile görüştüm. Ukrayna'ya verdiği manevi destek ve Ukrayna halkı için ettiği dualar için şükranlarımı ifade ettim.
Patrikhane'nin küresel dini toplum içerisinde Ukrayna'ya yönelik desteği güçlendirme çabalarına ve ulusumuzun ruhani bağımsızlığına yaptığı katkıya büyük değer veriyoruz.
Ukrayna, 2025'in ülkemiz ve tüm dünya için adil ve kalıcı bir barış yılı olmasını sağlamak için her şeyi yapıyor.
Daha önce de 'ekümenik' demişti
Vladimir Zelenskiy
21 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi Patriği olan Bartholomeos
ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurmuş ve bu paylaşımında Bartholomeos
'un 'ekümenik patrik
' olduğunu iddia etmişti
.
Türkiye'den büyük tepki gelmişti
Vladimir Zelenskiy
'in Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos
'un 'ekümenik patrik
' olduğunu iddia etmesi o dönem Türkiye'den büyük tepki çekmişti
.
Yapılan tenkitlerin ekseriyeti Zelenskiy'in bu ifadesi ile Türkiye'nin kuruluş vesikası olan Lozan Barış Anlaşması'na aykırı hareket ettiği ve Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal eden bir söylemde bulunduğu şeklinde olmuştu.
'Zelenskiy Türkiye'nin içişlerine karışıyor'
Söz konusu tepkilerden biri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ
'dan gelmişti
.
Özdağ, Zelenskiy'in Türkiye'nin iç işlerine karıştığını belirterek, "Ukrayna’yı ateşe atan bu profesyonel komedyen Ortodoks dünyasını dizayn ediyor, fıkra bu kadar" cümlesini kaydetmişti.
Zelenskiy'i Türkiye'nin egemenliğine açıkça saldırmakla suçlayan Özdağ, bu söylemlerin Türkiye-Ukrayna ilişkilerine de zarar verdiğini ifade ederek şunları dile getirmişti:
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky Türkiye’nin iç işlerine karışıyor. Zelensky, Balat papazı Bartholomeos’u ekümenik ilan etti! Ülkesini sorumsuz ve dengesiz politikalar ile Rusya ile savaşa ve tahribata sürükleyen Zelensky Fatih kaymakamlığına bağlı Fener Rum patrikhanesine ekümeniklik vermiş! Ukrayna‘yı ateşe atan bu profesyonel komedyen Ortodoks dünyasını dizayn ediyor. Fıkra bu kadar. Zelensky Balat Fener Rum papazına hangi sıfatla bakılıyor devlet başkanı unvanı verir? Türkiye’nin egemenlik haklarına açıkça saldıran Zelensky, kendi ülkesine ve dünya barışına zarar vermeye devam ettiği gibi Türkiye-Ukrayna ilişkilerine de zarar veriyor.
'Atatürk’ün 'hıyanet yuvası' olarak adlandırdığı yer'
Zelenskiy
tarafından Ağustos ayında yapılan paylaşıma diğer tepki ise Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden gelmişti
.
Patrikhane'nin Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol, konuya ilişkin açıklamasında, "Hain içeriden olunca kapı kilit tutmaz. Oturduğunuz koltukları bahşeden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün 'hıyanet yuvası' olarak adlandırdığı yeri yüce Türk hukukun üstünde tutarsanız ne yurtta ne de cihanda sulh olmaz. Liyakatsizlik değil; kasıttır bu" sözleriyle Zelenskiy'i tenkit etmişti.