https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/zelenskiy-yeniden-turkiyenin-egemenligini-hedef-aldi-bartholomeosa-ekumenik-patrik-dedi-1092117948.html

Zelenskiy yeniden Türkiye'nin egemenliğini hedef aldı: Bartholomeos'a 'ekümenik patrik' dedi

Zelenskiy yeniden Türkiye'nin egemenliğini hedef aldı: Bartholomeos'a 'ekümenik patrik' dedi

Sputnik Türkiye

Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından Noel Bayramı için yaptığı paylaşımda, Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ile görüştüğünü belirterek... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T22:53+0300

2024-12-27T22:53+0300

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türkiye

vladimir zelenskiy

bartholomeos

ukrayna

istanbul

zafer partisi

fener rum patriği bartholomeos

fener rum patrikhanesi

patrik bartholomeos

ümit özdağ

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Vladimir Zelenskiy'in sosyal medya hesabı X'te hem İngilizce hem de Ukraynaca olarak yaptığı paylaşımda, Noel Bayramı vesilesi ile Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ile görüştüğü bilgisi yer aldı. Zelenskiy söz konusu paylaşımda Fatih Kaymakamlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos'un 'Ekümenik Patrik Hazretleri' olduğunu öne sürdü.Söz konusu paylaşımda şu cümleler yer aldı:Daha önce de 'ekümenik' demiştiVladimir Zelenskiy 21 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da, İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi Patriği olan Bartholomeos ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği duyurmuş ve bu paylaşımında Bartholomeos'un 'ekümenik patrik' olduğunu iddia etmişti.Türkiye'den büyük tepki gelmiştiVladimir Zelenskiy'in Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos'un 'ekümenik patrik' olduğunu iddia etmesi o dönem Türkiye'den büyük tepki çekmişti.Yapılan tenkitlerin ekseriyeti Zelenskiy'in bu ifadesi ile Türkiye'nin kuruluş vesikası olan Lozan Barış Anlaşması'na aykırı hareket ettiği ve Türkiye'nin egemenlik haklarını ihlal eden bir söylemde bulunduğu şeklinde olmuştu.'Zelenskiy Türkiye'nin içişlerine karışıyor'Söz konusu tepkilerden biri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan gelmişti. Özdağ, Zelenskiy'in Türkiye'nin iç işlerine karıştığını belirterek, "Ukrayna’yı ateşe atan bu profesyonel komedyen Ortodoks dünyasını dizayn ediyor, fıkra bu kadar" cümlesini kaydetmişti.Zelenskiy'i Türkiye'nin egemenliğine açıkça saldırmakla suçlayan Özdağ, bu söylemlerin Türkiye-Ukrayna ilişkilerine de zarar verdiğini ifade ederek şunları dile getirmişti:'Atatürk’ün 'hıyanet yuvası' olarak adlandırdığı yer'Zelenskiy tarafından Ağustos ayında yapılan paylaşıma diğer tepki ise Türk Ortodoks Patrikhanesi'nden gelmişti.Patrikhane'nin Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol, konuya ilişkin açıklamasında, "Hain içeriden olunca kapı kilit tutmaz. Oturduğunuz koltukları bahşeden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün 'hıyanet yuvası' olarak adlandırdığı yeri yüce Türk hukukun üstünde tutarsanız ne yurtta ne de cihanda sulh olmaz. Liyakatsizlik değil; kasıttır bu" sözleriyle Zelenskiy'i tenkit etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/zelenskiy-turkiyenin-egemenligini-hedef-aldi-fener-patrigi-bartholomeosu-ekumenik-ilan-etti-1087117733.html

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ukrayna

istanbul

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