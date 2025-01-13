https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/istanbulu-terk-eden-oyuncu-iddialara-son-noktayi-koydu-en-guzel-donemimdeyim-1092614757.html

İstanbul'u terk eden oyuncu iddialara son noktayı koydu: 'En güzel dönemimdeyim'

İstanbul'u terk eden oyuncu iddialara son noktayı koydu: 'En güzel dönemimdeyim'

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu duyurdu. Köy hayatına dair kareler paylaşan Karaca, sosyal medyadan “En güçlü dönemimdeyim” açıklamasını yaptı... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T12:18+0300

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yaşam

istanbul

doğa

oyuncu

gizem karaca

izmir

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2011 Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım, Organik Aşk gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu duyurdu. Uzun süredir köy hayatını benimseyen ve İzmir’de yaşayan Karaca, sosyal medya hesabından karnı burnunda ilk pozlarını paylaşarak anne olacağını müjdeledi.Paylaşımında “Yandan ben” notuyla esprili bir dil kullanan Karaca’nın fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.'En güçlü dönemimdeyim'32 yaşındaki oyuncu, hamilelik sürecine dair duygularını da paylaştı. Karaca, açıklamasında oyunculuk kariyeri boyunca fit kalmak için maruz kaldığı baskılara dikkat çekerek şunları söyledi:“Hayatım boyunca hep bir şeylere dikkat etmek zorunda kaldım. ‘Kilo alma, selülit olmasın, cildin parlasın, saçın uzasın…’ Ama şimdi hiçbir şey umurumda değil. Kendimi hayatımın en güzel, en keyifli ve en özgür döneminde hissediyorum.”Karaca, hamileliğin verdiği iştaha da göndermede bulunarak, “Nerede benim kaymaklı peynir tatlım? Yani aslında ben değil de civcivin canı çekiyor hep,” ifadelerini kullandı.Köy hayatıyla gündemdeEşi Kemal Ekmekçi ile 2017 yılında evlenen Karaca, İstanbul’u terk ederek İzmir’de köy hayatını seçmişti.

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istanbul, doğa, oyuncu, gizem karaca, izmir