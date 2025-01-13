https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/irem-dericiden-kotu-haber-dusup-kafasini-vurdu-hastaneye-kaldirildi-1092604415.html

İrem Derici'den kötü haber: Düşüp kafasını vurdu, hastaneye kaldırıldı

İrem Derici'den kötü haber: Düşüp kafasını vurdu, hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı İrem Derici, konser için gittiği Adana’da düşerek kafa travması geçirdi. Hastaneye kaldırılan şarkıcı, tomografi sonuçlarının temiz olduğunu ancak... 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T08:50+0300

2025-01-13T08:50+0300

2025-01-13T08:50+0300

yaşam

irem derici

adana

travma

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hastane

kaza

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Ünlü şarkıcı İrem Derici, konser için bulunduğu Adana’da düşerek kafasını yere çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şarkıcıya tomografi çekildi ve ilk müdahale yapıldı.İrem Derici’nin sağlık durumu kısa sürede hayranları arasında büyük merak uyandırdı. Şarkıcı, yaşadığı kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.'Tomografi temiz çıktı ama korktuk'Kazayı anlatan İrem Derici, “Sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul’a dahi dönemedim daha; öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi,” dedi.Mersin konserini i̇ptal etmek zorunda kaldıİrem Derici, geçirdiği kazanın ardından Mersin’de planlanan konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Hayranlarından özür dileyen şarkıcı, sağlık durumunun iyileşmesinin ardından etkinliklerine devam edeceğini belirtti.Samimi i̇tiraflarıyla gündemdeydiKazadan kısa bir süre önce İrem Derici, katıldığı bir röportajda samimi açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, “Reyting için yapmayacağım bir şey yok. Yalan söylerim. Yalan söyleyip söylemediğimi de anlamazsınız,” diyerek açıklamalarıyla gündem yaratmıştı.

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