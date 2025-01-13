https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/irem-dericiden-kotu-haber-dusup-kafasini-vurdu-hastaneye-kaldirildi-1092604415.html
İrem Derici'den kötü haber: Düşüp kafasını vurdu, hastaneye kaldırıldı
İrem Derici'den kötü haber: Düşüp kafasını vurdu, hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı İrem Derici, konser için gittiği Adana’da düşerek kafa travması geçirdi. Hastaneye kaldırılan şarkıcı, tomografi sonuçlarının temiz olduğunu ancak... 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T08:50+0300
2025-01-13T08:50+0300
2025-01-13T08:50+0300
yaşam
irem derici
adana
travma
hasta
ağır hasta
hastane
kaza
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Ünlü şarkıcı İrem Derici, konser için bulunduğu Adana’da düşerek kafasını yere çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şarkıcıya tomografi çekildi ve ilk müdahale yapıldı.İrem Derici’nin sağlık durumu kısa sürede hayranları arasında büyük merak uyandırdı. Şarkıcı, yaşadığı kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.'Tomografi temiz çıktı ama korktuk'Kazayı anlatan İrem Derici, “Sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul’a dahi dönemedim daha; öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi,” dedi.Mersin konserini i̇ptal etmek zorunda kaldıİrem Derici, geçirdiği kazanın ardından Mersin’de planlanan konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Hayranlarından özür dileyen şarkıcı, sağlık durumunun iyileşmesinin ardından etkinliklerine devam edeceğini belirtti.Samimi i̇tiraflarıyla gündemdeydiKazadan kısa bir süre önce İrem Derici, katıldığı bir röportajda samimi açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, “Reyting için yapmayacağım bir şey yok. Yalan söylerim. Yalan söyleyip söylemediğimi de anlamazsınız,” diyerek açıklamalarıyla gündem yaratmıştı.
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İrem Derici'den kötü haber: Düşüp kafasını vurdu, hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı İrem Derici, konser için gittiği Adana’da düşerek kafa travması geçirdi. Hastaneye kaldırılan şarkıcı, tomografi sonuçlarının temiz olduğunu ancak baş ağrısı ve şişliğin devam ettiğini söyledi. Derici, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı ve Mersin konserini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, konser için bulunduğu Adana’da düşerek kafasını yere çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan şarkıcıya tomografi çekildi ve ilk müdahale yapıldı.
İrem Derici’nin sağlık durumu kısa sürede hayranları arasında büyük merak uyandırdı. Şarkıcı, yaşadığı kazanın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
'Tomografi temiz çıktı ama korktuk'
Kazayı anlatan İrem Derici, “Sabaha karşı talihsiz bir şekilde düştüm ve kafamı yere vurdum. Ambulans geldi, hastanede müşahede altında kaldım. Tomografi temiz çıktı şükür ama aklımız çıktı. İstanbul’a dahi dönemedim daha; öyle bir ağrı, kafada deli gibi şişlik, baş dönmesi… Yani yırttık yine, çok daha beteri olabilirdi,” dedi.
Mersin konserini i̇ptal etmek zorunda kaldı
İrem Derici, geçirdiği kazanın ardından Mersin’de planlanan konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı. Hayranlarından özür dileyen şarkıcı, sağlık durumunun iyileşmesinin ardından etkinliklerine devam edeceğini belirtti.
Samimi i̇tiraflarıyla gündemdeydi
Kazadan kısa bir süre önce İrem Derici, katıldığı bir röportajda samimi açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı, “Reyting için yapmayacağım bir şey yok. Yalan söylerim. Yalan söyleyip söylemediğimi de anlamazsınız,” diyerek açıklamalarıyla gündem yaratmıştı.