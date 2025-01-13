https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/irandan-genis-capli-hava-savunma-tatbikati-hava-ve-fuze-saldirilarina-karsi-yerli-savunma-1092612339.html

İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı: Hava ve füze saldırılarına karşı yerli savunma sistemleri kullanılıyor

İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı: Hava ve füze saldırılarına karşı yerli savunma sistemleri kullanılıyor

Sputnik Türkiye

İran, hava ve füze tehditlerine karşı savunma kapasitesini güçlendirmek için 'İktidar 1403' askeri tatbikatını başlattı. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T11:46+0300

2025-01-13T11:46+0300

2025-01-13T11:48+0300

dünya

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marco rubio

abd

israil

iran ulusal direniş konseyi

tatbikat

ortak tatbikat

ortak askeri tatbikat

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İran, hava ve füze tehditlerine karşı savunma kapasitesini artırmak amacıyla 'İktidar 1403' adlı geniş çaplı askeri tatbikat başlattı. İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri’nin ortak yürüttüğü tatbikat, ülkenin batı ve kuzey bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, tatbikat İran’ın entegre hava savunma komutanlığı tarafından denetleniyor ve yerli üretim hava savunma sistemleri kullanılarak gerçek muharebe koşulları simüle ediliyor. Senaryolar arasında hava saldırıları, füze tehditleri ve elektronik harp durumları yer alıyor.Yeraltı füze üssü de görüntülendiİran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin yeraltı füze üssüne yaptığı ziyarete ait görüntüler yayınladı. Söz konusu üssün Ekim ayında İsrail’e yönelik saldırılarda kullanıldığı iddia edilmişti. İsrail, Ekim ayında İran’ın askeri noktalarına yönelik saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. Füze üssüne ait görüntüler, Tahran’da düzenlenen ve İran’ın askeri gücünü sergilediği geçit töreninin ardından yayınlandı. Törende ağır silahlar ve askeri araçlar sergilenirken, binlerce Devrim Muhafızı da etkinliğe katıldı.Bu askeri gösteriler, 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni öncesinde dikkat çekti. Ayrıca, Cuma günü Tahran’da düzenlenen 'Kudüs’e Yürüyüş' mitinginde binlerce Devrim Muhafızı, askeri araçlar ve ağır silahlarla yürüyüş yaptı. Etkinlikte, İran yapımı füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve çeşitli askeri teçhizat sergilendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusya-iran-isbirligi-anlasmasinin-ayrintilari-aciklandi-tum-alanlari-kapsiyor-1092605028.html

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