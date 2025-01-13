https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/irandan-genis-capli-hava-savunma-tatbikati-hava-ve-fuze-saldirilarina-karsi-yerli-savunma-1092612339.html
İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı: Hava ve füze saldırılarına karşı yerli savunma sistemleri kullanılıyor
İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı: Hava ve füze saldırılarına karşı yerli savunma sistemleri kullanılıyor
Sputnik Türkiye
İran, hava ve füze tehditlerine karşı savunma kapasitesini güçlendirmek için 'İktidar 1403' askeri tatbikatını başlattı. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T11:46+0300
2025-01-13T11:46+0300
2025-01-13T11:48+0300
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marco rubio
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israil
iran ulusal direniş konseyi
tatbikat
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İran, hava ve füze tehditlerine karşı savunma kapasitesini artırmak amacıyla 'İktidar 1403' adlı geniş çaplı askeri tatbikat başlattı. İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri’nin ortak yürüttüğü tatbikat, ülkenin batı ve kuzey bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, tatbikat İran’ın entegre hava savunma komutanlığı tarafından denetleniyor ve yerli üretim hava savunma sistemleri kullanılarak gerçek muharebe koşulları simüle ediliyor. Senaryolar arasında hava saldırıları, füze tehditleri ve elektronik harp durumları yer alıyor.Yeraltı füze üssü de görüntülendiİran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin yeraltı füze üssüne yaptığı ziyarete ait görüntüler yayınladı. Söz konusu üssün Ekim ayında İsrail’e yönelik saldırılarda kullanıldığı iddia edilmişti. İsrail, Ekim ayında İran’ın askeri noktalarına yönelik saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. Füze üssüne ait görüntüler, Tahran’da düzenlenen ve İran’ın askeri gücünü sergilediği geçit töreninin ardından yayınlandı. Törende ağır silahlar ve askeri araçlar sergilenirken, binlerce Devrim Muhafızı da etkinliğe katıldı.Bu askeri gösteriler, 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni öncesinde dikkat çekti. Ayrıca, Cuma günü Tahran’da düzenlenen 'Kudüs’e Yürüyüş' mitinginde binlerce Devrim Muhafızı, askeri araçlar ve ağır silahlarla yürüyüş yaptı. Etkinlikte, İran yapımı füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve çeşitli askeri teçhizat sergilendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/rusya-iran-isbirligi-anlasmasinin-ayrintilari-aciklandi-tum-alanlari-kapsiyor-1092605028.html
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iran, donald trump, marco rubio, abd, israil, iran ulusal direniş konseyi, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, hava savunma, hava savunma sistemi, hava savunma bataryası, iran devlet televizyonu, tahran, ortadoğu
iran, donald trump, marco rubio, abd, israil, iran ulusal direniş konseyi, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, hava savunma, hava savunma sistemi, hava savunma bataryası, iran devlet televizyonu, tahran, ortadoğu
İran'dan geniş çaplı hava savunma tatbikatı: Hava ve füze saldırılarına karşı yerli savunma sistemleri kullanılıyor
11:46 13.01.2025 (güncellendi: 11:48 13.01.2025)
İran, hava ve füze tehditlerine karşı savunma kapasitesini güçlendirmek için 'İktidar 1403' askeri tatbikatını başlattı.
İran, hava ve füze tehditlerine karşı savunma kapasitesini artırmak amacıyla 'İktidar 1403' adlı geniş çaplı askeri tatbikat başlattı. İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri’nin ortak yürüttüğü tatbikat, ülkenin batı ve kuzey bölgelerinde gerçekleştiriliyor.
Mehr Haber Ajansı’nın aktardığına göre, tatbikat İran’ın entegre hava savunma komutanlığı tarafından denetleniyor ve yerli üretim hava savunma sistemleri kullanılarak gerçek muharebe koşulları simüle ediliyor.
Senaryolar arasında hava saldırıları, füze tehditleri ve elektronik harp durumları yer alıyor.
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Yeraltı füze üssü de görüntülendi
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin yeraltı füze üssüne yaptığı ziyarete ait görüntüler yayınladı. Söz konusu üssün Ekim ayında İsrail’e yönelik saldırılarda kullanıldığı iddia edilmişti.
İsrail, Ekim ayında İran’ın askeri noktalarına yönelik saldırılar düzenlediğini açıklamıştı. Füze üssüne ait görüntüler, Tahran’da düzenlenen ve İran’ın askeri gücünü sergilediği geçit töreninin ardından yayınlandı. Törende ağır silahlar ve askeri araçlar sergilenirken, binlerce Devrim Muhafızı da etkinliğe katıldı.
Bu askeri gösteriler, 20 Ocak’ta göreve başlayacak olan ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın yemin töreni öncesinde dikkat çekti. Ayrıca, Cuma günü Tahran’da düzenlenen 'Kudüs’e Yürüyüş' mitinginde binlerce Devrim Muhafızı, askeri araçlar ve ağır silahlarla yürüyüş yaptı. Etkinlikte, İran yapımı füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve çeşitli askeri teçhizat sergilendi.