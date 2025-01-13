https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/iki-alkol-grubuna-daha-zam-yeni-fiyatlar-duyuruldu-1092623556.html

İki alkol grubuna daha zam: Yeni fiyatlar duyuruldu

İki alkol grubuna daha zam: Yeni fiyatlar duyuruldu

Sputnik Türkiye

TBYD Başkanı Erol Dündar iki alkol grubuna daha zam yapıldığı ıduyurdu. 13.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-13T15:29+0300

2025-01-13T15:29+0300

2025-01-13T15:29+0300

ekonomi

türkiye

erol dündar

votka

rakı

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar iki alkol grubuna daha zam geldiğini duyurduYüksek alkollü ve damıtılmış içkiler maktu ÖTV tutarına 158.71 lira zam yapılmasının ardından bir çok alkol grubuna peş peşe zam gelmişti. Şimdi de iki alkol grubuna daha zam geldi. Adap rakı ve Svyak votka gruplarına gelen zamları Dündar sosyal medya hesabından paylaştı. Dündar, 9 Ocak'ta da Beylerbeyi rakı grubundaki zamları açıklamıştı. Buna göre; Adap rakı grubunun yeni fiyat listesi şu şekilde:35cl: 599 TL50cl: 895 TL70cl: 1120 TL100cl: 1300 TLSvayak votka grubunun yeni fiyat listesi ise şu şekilde:35cl: 450 TL50cl: 615 TL70cl: 825 TL100cl: 1125 TLRakı fiyatlarına zammı duyurmuştuTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 9 Ocak'ta sosyal medya hesabından rakı fiyatlarına yapılan zamları duyurmuştu. Açıklamaya göre, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyatlar şu şekilde gerçekleşmişti: 50’lik rakı fiyatları: 859 TL, 925 TL ve 1080 TL70’lik rakı fiyatları: 1119 TL, 1195 TL ve 1400 TL100’lük rakı fiyatları: 1375 TL, 1495 TL ve 1795 TLBu fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/rakiya-zam-geldi-raki-fiyatlari-2025-ne-kadar-oldu-1092483455.html

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