https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/iki-alkol-grubuna-daha-zam-yeni-fiyatlar-duyuruldu-1092623556.html
İki alkol grubuna daha zam: Yeni fiyatlar duyuruldu
İki alkol grubuna daha zam: Yeni fiyatlar duyuruldu
Sputnik Türkiye
TBYD Başkanı Erol Dündar iki alkol grubuna daha zam yapıldığı ıduyurdu. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T15:29+0300
2025-01-13T15:29+0300
2025-01-13T15:29+0300
ekonomi
türkiye
erol dündar
votka
rakı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar iki alkol grubuna daha zam geldiğini duyurduYüksek alkollü ve damıtılmış içkiler maktu ÖTV tutarına 158.71 lira zam yapılmasının ardından bir çok alkol grubuna peş peşe zam gelmişti. Şimdi de iki alkol grubuna daha zam geldi. Adap rakı ve Svyak votka gruplarına gelen zamları Dündar sosyal medya hesabından paylaştı. Dündar, 9 Ocak'ta da Beylerbeyi rakı grubundaki zamları açıklamıştı. Buna göre; Adap rakı grubunun yeni fiyat listesi şu şekilde:35cl: 599 TL50cl: 895 TL70cl: 1120 TL100cl: 1300 TLSvayak votka grubunun yeni fiyat listesi ise şu şekilde:35cl: 450 TL50cl: 615 TL70cl: 825 TL100cl: 1125 TLRakı fiyatlarına zammı duyurmuştuTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 9 Ocak'ta sosyal medya hesabından rakı fiyatlarına yapılan zamları duyurmuştu. Açıklamaya göre, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyatlar şu şekilde gerçekleşmişti: 50’lik rakı fiyatları: 859 TL, 925 TL ve 1080 TL70’lik rakı fiyatları: 1119 TL, 1195 TL ve 1400 TL100’lük rakı fiyatları: 1375 TL, 1495 TL ve 1795 TLBu fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/rakiya-zam-geldi-raki-fiyatlari-2025-ne-kadar-oldu-1092483455.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0958ca34a3d8e63f9dd43922470c52fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hangi alkol gruplarına zam geldi, rakı fiyatlarına zam geldi mi, rakı fiyatları ne kadar oldu, votka fiyatlarına zam geldi mi, alkole zam geldi mi, tekel bayileri yardımlaşma derneği başkanı erol dündar, adap rakı grubu zam geldi mi, adap rakı ne kadar oldu, svayak votka zam geldi mi, svayak votka zam
hangi alkol gruplarına zam geldi, rakı fiyatlarına zam geldi mi, rakı fiyatları ne kadar oldu, votka fiyatlarına zam geldi mi, alkole zam geldi mi, tekel bayileri yardımlaşma derneği başkanı erol dündar, adap rakı grubu zam geldi mi, adap rakı ne kadar oldu, svayak votka zam geldi mi, svayak votka zam
İki alkol grubuna daha zam: Yeni fiyatlar duyuruldu
TBYD Başkanı Erol Dündar iki alkol grubuna daha zam yapıldığı ıduyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar iki alkol grubuna daha zam geldiğini duyurdu
Yüksek alkollü ve damıtılmış içkiler maktu ÖTV tutarına 158.71 lira zam yapılmasının ardından bir çok alkol grubuna peş peşe zam gelmişti. Şimdi de iki alkol grubuna daha zam geldi. Adap rakı ve Svyak votka gruplarına gelen zamları Dündar sosyal medya hesabından paylaştı. Dündar, 9 Ocak'ta da Beylerbeyi rakı grubundaki zamları açıklamıştı.
Adap rakı grubunun yeni fiyat listesi şu şekilde:
35cl: 599 TL
50cl: 895 TL
70cl: 1120 TL
100cl: 1300 TL
Svayak votka grubunun yeni fiyat listesi ise şu şekilde:
35cl: 450 TL
50cl: 615 TL
70cl: 825 TL
100cl: 1125 TL
Rakı fiyatlarına zammı duyurmuştu
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 9 Ocak'ta sosyal medya hesabından rakı fiyatlarına yapılan zamları duyurmuştu. Açıklamaya göre, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyatlar şu şekilde gerçekleşmişti:
50’lik rakı fiyatları: 859 TL, 925 TL ve 1080 TL
70’lik rakı fiyatları: 1119 TL, 1195 TL ve 1400 TL
100’lük rakı fiyatları: 1375 TL, 1495 TL ve 1795 TL
Bu fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor.