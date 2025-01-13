İki alkol grubuna daha zam: Yeni fiyatlar duyuruldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
09:06
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
09:20
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
10:30
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
10:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
11:11
2 dk
POLİSİYENİN KRALİÇESİ
Esrarengiz kayboluşunun anahtarı Pera Palas’ta mı?
11:31
8 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
12:11
1 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
12:27
4 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
12:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
13:12
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
13:29
2 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
13:44
2 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
13:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
14:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Esin Sayar: ‘Romanlarımda aşk olmazsa olmaz’
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Psiko kurgu yazarı Pınar Eğilmez: 'Yapmak istediğim, okuru kendisi ile ilgili bilmediği bir şeye uyandırmak'
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:12
1 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
19:19
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Sıfır Atık Hareketi, hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlayacak'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köprülerin geliri, bakım maliyetinin 20 katı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Ulaşım ücretine gelen zam kadar asgari ücrete zam yapılmadı'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Akademik bakış açısıyla arabesk müzik
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı, çocuk istismarı şüphesiyle gözaltına alındı
17:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
NATO’dan Avrupa’nın doğusunda dev tatbikat
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Savunma Bakanlığı: Kiev rejimi, TürkAkım’a saldırmaya çalıştı
18:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/iki-alkol-grubuna-daha-zam-yeni-fiyatlar-duyuruldu-1092623556.html
İki alkol grubuna daha zam: Yeni fiyatlar duyuruldu
İki alkol grubuna daha zam: Yeni fiyatlar duyuruldu
Sputnik Türkiye
TBYD Başkanı Erol Dündar iki alkol grubuna daha zam yapıldığı ıduyurdu. 13.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-13T15:29+0300
2025-01-13T15:29+0300
ekonomi
türkiye
erol dündar
votka
rakı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_423c84e859caa6700b9593bafa24bbbc.jpg
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar iki alkol grubuna daha zam geldiğini duyurduYüksek alkollü ve damıtılmış içkiler maktu ÖTV tutarına 158.71 lira zam yapılmasının ardından bir çok alkol grubuna peş peşe zam gelmişti. Şimdi de iki alkol grubuna daha zam geldi. Adap rakı ve Svyak votka gruplarına gelen zamları Dündar sosyal medya hesabından paylaştı. Dündar, 9 Ocak'ta da Beylerbeyi rakı grubundaki zamları açıklamıştı. Buna göre; Adap rakı grubunun yeni fiyat listesi şu şekilde:35cl: 599 TL50cl: 895 TL70cl: 1120 TL100cl: 1300 TLSvayak votka grubunun yeni fiyat listesi ise şu şekilde:35cl: 450 TL50cl: 615 TL70cl: 825 TL100cl: 1125 TLRakı fiyatlarına zammı duyurmuştuTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 9 Ocak'ta sosyal medya hesabından rakı fiyatlarına yapılan zamları duyurmuştu. Açıklamaya göre, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyatlar şu şekilde gerçekleşmişti: 50’lik rakı fiyatları: 859 TL, 925 TL ve 1080 TL70’lik rakı fiyatları: 1119 TL, 1195 TL ve 1400 TL100’lük rakı fiyatları: 1375 TL, 1495 TL ve 1795 TLBu fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/rakiya-zam-geldi-raki-fiyatlari-2025-ne-kadar-oldu-1092483455.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/1b/1052158437_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0958ca34a3d8e63f9dd43922470c52fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hangi alkol gruplarına zam geldi, rakı fiyatlarına zam geldi mi, rakı fiyatları ne kadar oldu, votka fiyatlarına zam geldi mi, alkole zam geldi mi, tekel bayileri yardımlaşma derneği başkanı erol dündar, adap rakı grubu zam geldi mi, adap rakı ne kadar oldu, svayak votka zam geldi mi, svayak votka zam
hangi alkol gruplarına zam geldi, rakı fiyatlarına zam geldi mi, rakı fiyatları ne kadar oldu, votka fiyatlarına zam geldi mi, alkole zam geldi mi, tekel bayileri yardımlaşma derneği başkanı erol dündar, adap rakı grubu zam geldi mi, adap rakı ne kadar oldu, svayak votka zam geldi mi, svayak votka zam

İki alkol grubuna daha zam: Yeni fiyatlar duyuruldu

15:29 13.01.2025
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
© AA
Abone ol
TBYD Başkanı Erol Dündar iki alkol grubuna daha zam yapıldığı ıduyurdu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar iki alkol grubuna daha zam geldiğini duyurdu
Yüksek alkollü ve damıtılmış içkiler maktu ÖTV tutarına 158.71 lira zam yapılmasının ardından bir çok alkol grubuna peş peşe zam gelmişti. Şimdi de iki alkol grubuna daha zam geldi. Adap rakı ve Svyak votka gruplarına gelen zamları Dündar sosyal medya hesabından paylaştı. Dündar, 9 Ocak'ta da Beylerbeyi rakı grubundaki zamları açıklamıştı.
Buna göre;
Adap rakı grubunun yeni fiyat listesi şu şekilde:
35cl: 599 TL
50cl: 895 TL
70cl: 1120 TL
100cl: 1300 TL
Svayak votka grubunun yeni fiyat listesi ise şu şekilde:
35cl: 450 TL
50cl: 615 TL
70cl: 825 TL
100cl: 1125 TL

Rakı fiyatlarına zammı duyurmuştu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 9 Ocak'ta sosyal medya hesabından rakı fiyatlarına yapılan zamları duyurmuştu. Açıklamaya göre, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyatlar şu şekilde gerçekleşmişti:
50’lik rakı fiyatları: 859 TL, 925 TL ve 1080 TL
70’lik rakı fiyatları: 1119 TL, 1195 TL ve 1400 TL
100’lük rakı fiyatları: 1375 TL, 1495 TL ve 1795 TL
Bu fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor.
Rakı kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
EKONOMİ
Rakıya zam geldi: Rakı fiyatları 2025 ne kadar oldu?
9 Ocak, 10:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала