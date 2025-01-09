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Rakıya zam geldi: Rakı fiyatları 2025 ne kadar oldu?
Rakıya zam geldi: Rakı fiyatları 2025 ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Rakı fiyatları 2025 zamlı listesi sosyal medyada paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna zam geldiğini duyurdu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
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Alkollü içkilere zam furyası devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı verilere göre, ÖTV oranları yüzde 7,56 artırıldı. Bu kararın ardından alkol fiyatlarına arka arkaya zam geldi. Özellikle sosyal medyada paylaşılan zamlı fiyat listeleri dikkat çekiyor.Rakı fiyatları ne kadar oldu? 50’lik rakı 859 TL’den başlıyorTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından rakı fiyatlarına yapılan zamları duyurdu. Açıklamaya göre, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyatlar şu şekilde:Bu fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor.Yeni ÖTV oranlarının açıklanmasının ardından, alkollü içecekler için fiyat artışları hız kazandı. Rakı fiyatlarının yükselmesi, hem üretici hem de tüketici açısından etkilerini hissettiriyor. Sosyal medyada yayımlanan zamlı alkol fiyatları, kullanıcıların tepkisini topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/resmi-gazetede-yayimlandi-memurlarin-bu-yil-ki-yemek-ucretleri-belli-oldu-1092482542.html
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rakı fiyatları 2025, zamlı rakı fiyatları, 50’lik rakı fiyatı 2025, 70’lik rakı fiyatı 2025, 100’lük rakı fiyatı 2025, beylerbeyi rakı fiyatları, yeni alkol zamları, ötv artışı 2025, alkol fiyatlarına zam, 2025 rakı zam listesi, tekel bayileri yardımlaşma derneği açıklaması, en ucuz rakı fiyatı 2025, 50’lik rakı ne kadar oldu, 70’lik rakıya ne kadar zam geldi, rakı fiyatları sosyal medyada paylaşıldı, yeni ötv oranları, 2025 alkol fiyatları, rakı fiyatları son durum, alkol zam oranları, alkolde ötv zammı, rakı zam oranları
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Rakıya zam geldi: Rakı fiyatları 2025 ne kadar oldu?

10:02 09.01.2025 (güncellendi: 10:05 09.01.2025)
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluRakı kadehi
Rakı kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
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Rakı fiyatları 2025 zamlı listesi sosyal medyada paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlı fiyatlara göre, 50’lik rakının fiyatı 859 TL’den başlayıp 1080 TL’ye kadar çıkıyor. 70’lik ve 100’lük rakıda da fiyatlar ciddi artış gösterdi.
Alkollü içkilere zam furyası devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı verilere göre, ÖTV oranları yüzde 7,56 artırıldı. Bu kararın ardından alkol fiyatlarına arka arkaya zam geldi. Özellikle sosyal medyada paylaşılan zamlı fiyat listeleri dikkat çekiyor.

Rakı fiyatları ne kadar oldu? 50’lik rakı 859 TL’den başlıyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından rakı fiyatlarına yapılan zamları duyurdu. Açıklamaya göre, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyatlar şu şekilde:
50’lik rakı fiyatları: 859 TL, 925 TL ve 1080 TL
70’lik rakı fiyatları: 1119 TL, 1195 TL ve 1400 TL
100’lük rakı fiyatları: 1375 TL, 1495 TL ve 1795 TL
Bu fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor.
Yeni ÖTV oranlarının açıklanmasının ardından, alkollü içecekler için fiyat artışları hız kazandı. Rakı fiyatlarının yükselmesi, hem üretici hem de tüketici açısından etkilerini hissettiriyor. Sosyal medyada yayımlanan zamlı alkol fiyatları, kullanıcıların tepkisini topladı.
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