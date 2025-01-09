https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/rakiya-zam-geldi-raki-fiyatlari-2025-ne-kadar-oldu-1092483455.html

Rakıya zam geldi: Rakı fiyatları 2025 ne kadar oldu?

Rakıya zam geldi: Rakı fiyatları 2025 ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Rakı fiyatları 2025 zamlı listesi sosyal medyada paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna zam geldiğini duyurdu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T10:02+0300

2025-01-09T10:02+0300

2025-01-09T10:05+0300

ekonomi

rakı

alkol

zam

rakı fiyatları

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Alkollü içkilere zam furyası devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı verilere göre, ÖTV oranları yüzde 7,56 artırıldı. Bu kararın ardından alkol fiyatlarına arka arkaya zam geldi. Özellikle sosyal medyada paylaşılan zamlı fiyat listeleri dikkat çekiyor.Rakı fiyatları ne kadar oldu? 50’lik rakı 859 TL’den başlıyorTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından rakı fiyatlarına yapılan zamları duyurdu. Açıklamaya göre, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyatlar şu şekilde:Bu fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor.Yeni ÖTV oranlarının açıklanmasının ardından, alkollü içecekler için fiyat artışları hız kazandı. Rakı fiyatlarının yükselmesi, hem üretici hem de tüketici açısından etkilerini hissettiriyor. Sosyal medyada yayımlanan zamlı alkol fiyatları, kullanıcıların tepkisini topladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/resmi-gazetede-yayimlandi-memurlarin-bu-yil-ki-yemek-ucretleri-belli-oldu-1092482542.html

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