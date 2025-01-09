https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/rakiya-zam-geldi-raki-fiyatlari-2025-ne-kadar-oldu-1092483455.html
Rakıya zam geldi: Rakı fiyatları 2025 ne kadar oldu?
Rakıya zam geldi: Rakı fiyatları 2025 ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Rakı fiyatları 2025 zamlı listesi sosyal medyada paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna zam geldiğini duyurdu... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T10:02+0300
2025-01-09T10:02+0300
2025-01-09T10:05+0300
ekonomi
rakı
alkol
zam
rakı fiyatları
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Alkollü içkilere zam furyası devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı verilere göre, ÖTV oranları yüzde 7,56 artırıldı. Bu kararın ardından alkol fiyatlarına arka arkaya zam geldi. Özellikle sosyal medyada paylaşılan zamlı fiyat listeleri dikkat çekiyor.Rakı fiyatları ne kadar oldu? 50’lik rakı 859 TL’den başlıyorTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından rakı fiyatlarına yapılan zamları duyurdu. Açıklamaya göre, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyatlar şu şekilde:Bu fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor.Yeni ÖTV oranlarının açıklanmasının ardından, alkollü içecekler için fiyat artışları hız kazandı. Rakı fiyatlarının yükselmesi, hem üretici hem de tüketici açısından etkilerini hissettiriyor. Sosyal medyada yayımlanan zamlı alkol fiyatları, kullanıcıların tepkisini topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/resmi-gazetede-yayimlandi-memurlarin-bu-yil-ki-yemek-ucretleri-belli-oldu-1092482542.html
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Rakıya zam geldi: Rakı fiyatları 2025 ne kadar oldu?
10:02 09.01.2025 (güncellendi: 10:05 09.01.2025)
Rakı fiyatları 2025 zamlı listesi sosyal medyada paylaşıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna zam geldiğini duyurdu. Zamlı fiyatlara göre, 50’lik rakının fiyatı 859 TL’den başlayıp 1080 TL’ye kadar çıkıyor. 70’lik ve 100’lük rakıda da fiyatlar ciddi artış gösterdi.
Alkollü içkilere zam furyası devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı verilere göre, ÖTV oranları yüzde 7,56 artırıldı. Bu kararın ardından alkol fiyatlarına arka arkaya zam geldi. Özellikle sosyal medyada paylaşılan zamlı fiyat listeleri dikkat çekiyor.
Rakı fiyatları ne kadar oldu? 50’lik rakı 859 TL’den başlıyor
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından rakı fiyatlarına yapılan zamları duyurdu. Açıklamaya göre, Beylerbeyi rakı grubundaki fiyatlar şu şekilde:
50’lik rakı fiyatları
: 859 TL, 925 TL ve 1080 TL
70’lik rakı fiyatları
: 1119 TL, 1195 TL ve 1400 TL
100’lük rakı fiyatları
: 1375 TL, 1495 TL ve 1795 TL
Bu fiyatlar, markaların seri ve kalite farklılıklarına göre değişiklik gösteriyor.
Yeni ÖTV oranlarının açıklanmasının ardından, alkollü içecekler için fiyat artışları hız kazandı. Rakı fiyatlarının yükselmesi, hem üretici hem de tüketici açısından etkilerini hissettiriyor. Sosyal medyada yayımlanan zamlı alkol fiyatları, kullanıcıların tepkisini topladı.